https://sarabic.ae/20240925/سيارتو-يدعو-الغرب-للاعتراف-بأن-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-لا-تسهم-في-السلام-1093077475.html
سيارتو يدعو الغرب للاعتراف بأن إمدادات الأسلحة إلى كييف لا تسهم في السلام
سيارتو يدعو الغرب للاعتراف بأن إمدادات الأسلحة إلى كييف لا تسهم في السلام
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أنه من الضروري الاعتراف بأن عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية فشلت في تقريب التوصل إلى تسوية سلمية... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T05:29+0000
2024-09-25T05:29+0000
2024-09-25T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
المجر
العالم
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وقال سيارتو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إذا كنا صادقين مع أنفسنا... علينا أن نعترف بأن ما تم القيام به حتى الآن لم ينجح. إمداد الأسلحة لم يساعد بأي شكل من الأشكال في تقريب الحرب من نهايتها".وأعرب عن أمله في أن يؤدي الأسبوع الرفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى تقريب منطقة وسط وشرق أوروبا من التسوية السلمية للنزاع.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20230522/سيارتو-الاتحاد-الأوروبي-لم-يتخذ-بعد-قرارا-بشأن-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-1077313121.html
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روسيا, المجر, العالم
سيارتو يدعو الغرب للاعتراف بأن إمدادات الأسلحة إلى كييف لا تسهم في السلام
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أنه من الضروري الاعتراف بأن عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية فشلت في تقريب التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
وقال سيارتو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إذا كنا صادقين مع أنفسنا... علينا أن نعترف بأن ما تم القيام به حتى الآن لم ينجح. إمداد الأسلحة لم يساعد بأي شكل من الأشكال في تقريب الحرب من نهايتها".
وأشار إلى أن هنغاريا مستعدة للمشاركة في جميع المبادرات العالمية التي تعزز السلام.
وأعرب عن أمله في أن يؤدي الأسبوع الرفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى تقريب منطقة وسط وشرق أوروبا من التسوية السلمية للنزاع.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف
، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، التقى سيارتو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن المجر والصين تتابعان بحزن سياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي "تصب الزيت على النار" في الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.