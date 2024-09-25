https://sarabic.ae/20240925/سيارتو-يدعو-الغرب-للاعتراف-بأن-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-لا-تسهم-في-السلام-1093077475.html

سيارتو يدعو الغرب للاعتراف بأن إمدادات الأسلحة إلى كييف لا تسهم في السلام

سيارتو يدعو الغرب للاعتراف بأن إمدادات الأسلحة إلى كييف لا تسهم في السلام

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أنه من الضروري الاعتراف بأن عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية فشلت في تقريب التوصل إلى تسوية سلمية... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T05:29+0000

2024-09-25T05:29+0000

2024-09-25T05:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

المجر

العالم

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وقال سيارتو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إذا كنا صادقين مع أنفسنا... علينا أن نعترف بأن ما تم القيام به حتى الآن لم ينجح. إمداد الأسلحة لم يساعد بأي شكل من الأشكال في تقريب الحرب من نهايتها".وأعرب عن أمله في أن يؤدي الأسبوع الرفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى تقريب منطقة وسط وشرق أوروبا من التسوية السلمية للنزاع.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20230522/سيارتو-الاتحاد-الأوروبي-لم-يتخذ-بعد-قرارا-بشأن-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-1077313121.html

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