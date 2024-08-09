https://sarabic.ae/20240809/البنتاغون-يكشف-عن-حجم-المساعدات-إلى-أوكرانيا-في-عهد-بايدن-1091584821.html
البنتاغون يكشف عن حجم المساعدات إلى أوكرانيا في عهد بايدن
البنتاغون يكشف عن حجم المساعدات إلى أوكرانيا في عهد بايدن
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة خلال فترة ولاية جو بايدن كرئيس للولايات... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T19:38+0000
2024-08-09T19:38+0000
2024-08-09T19:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان البنتاغون: "منذ بداية إدارة بايدن، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 56.2 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستقدم مساعدات بقيمة 125 مليون دولار إلى أوكرانيا، تتضمن صواريخ "ستينغر" وذخيرة مدفعية.وفي السياق ذاته، أعلن البنتاغون، أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا ستشمل صواريخ "ستينغر" وذخيرة لـ"هيمارس" ورادارات متعددة الأغراض وسيارات إسعاف وذخائر للأسلحة الخفيفة وأنظمة "جافلين" وصواريخ "تاو".وجاء في بيان البنتاغون: "تشمل حزمة الأسلحة الجديدة التي أعلن عنها البيت الأبيض، اليوم الجمعة، والتي تبلغ قيمتها 125 مليون دولار، صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وذخيرة لـ"هيمارس"، ومدفعية 105 ملم و155 ملم، بالإضافة إلى صواريخ "تاو" وصواريخ مضادة للدبابات، "جافلين" و"آ تي-4" وسيارات إسعاف وذخائر للأسلحة الخفيفة".
https://sarabic.ae/20240809/البيت-الأبيض-يعلن-عن-مساعدات-عسكرية-إلى-كييف-بقيمة-125-مليون-دولار-1091584487.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يكشف عن حجم المساعدات إلى أوكرانيا في عهد بايدن
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة خلال فترة ولاية جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة تجاوز 56.2 مليار دولار.
وجاء في بيان البنتاغون: "منذ بداية إدارة بايدن، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 56.2 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا".
يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط 2022، خصصت واشنطن نحو 55.6 مليار دولار لكييف.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستقدم مساعدات بقيمة 125 مليون دولار إلى أوكرانيا، تتضمن صواريخ "ستينغر" وذخيرة مدفعية.
وفي السياق ذاته، أعلن البنتاغون، أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا ستشمل صواريخ "ستينغر" وذخيرة لـ"هيمارس" ورادارات متعددة الأغراض وسيارات إسعاف وذخائر للأسلحة الخفيفة وأنظمة "جافلين" وصواريخ "تاو".
وجاء في بيان البنتاغون: "تشمل حزمة الأسلحة الجديدة التي أعلن عنها البيت الأبيض، اليوم الجمعة، والتي تبلغ قيمتها 125 مليون دولار، صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وذخيرة لـ"هيمارس"، ومدفعية 105 ملم و155 ملم، بالإضافة إلى صواريخ "تاو" وصواريخ مضادة للدبابات، "جافلين" و"آ تي-4" وسيارات إسعاف وذخائر للأسلحة الخفيفة".