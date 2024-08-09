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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240809/البيت-الأبيض-يعلن-عن-مساعدات-عسكرية-إلى-كييف-بقيمة-125-مليون-دولار-1091584487.html
البيت الأبيض يعلن عن مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة 125 مليون دولار
البيت الأبيض يعلن عن مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة 125 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستقدم مساعدات بقيمة 125 مليون دولار إلى أوكرانيا، تتضمن صواريخ "ستينغر"... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T18:42+0000
2024-08-09T18:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، وستشمل صواريخ "ستينغر" وذخائر المدفعية وأنظمة مدرعة".وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون)، أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا ستشمل صواريخ "ستينغر" وذخيرة لـ"هيمارس" ورادارات متعددة الأغراض وسيارات إسعاف وذخائر للأسلحة الخفيفة وأنظمة "جافلين" وصواريخ "تاو".وجاء في بيان البنتاغون: "تشمل حزمة الأسلحة الجديدة التي أعلن عنها البيت الأبيض، اليوم الجمعة، والتي تبلغ قيمتها 125 مليون دولار، صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وذخيرة لـ"هيمارس"، ومدفعية 105 ملم و155 ملم، بالإضافة إلى صواريخ "تاو" وصواريخ مضادة للدبابات، "جافلين" و"آ تي-4" وسيارات إسعاف وذخائر للأسلحة الخفيفة".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240809/البنتاغون-يعترف-بمواصلة-تزويد-أوكرانيا-ببيانات-استخبارية-1091562552.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض يعلن عن مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة 125 مليون دولار

18:42 GMT 09.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستقدم مساعدات بقيمة 125 مليون دولار إلى أوكرانيا، تتضمن صواريخ "ستينغر" وذخيرة مدفعية.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، وستشمل صواريخ "ستينغر" وذخائر المدفعية وأنظمة مدرعة".

وأضاف كيربي أن الحزمة الجديدة ستشمل أسلحة بقيمة 125 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون)، أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا ستشمل صواريخ "ستينغر" وذخيرة لـ"هيمارس" ورادارات متعددة الأغراض وسيارات إسعاف وذخائر للأسلحة الخفيفة وأنظمة "جافلين" وصواريخ "تاو".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخبارية
09:41 GMT
وجاء في بيان البنتاغون: "تشمل حزمة الأسلحة الجديدة التي أعلن عنها البيت الأبيض، اليوم الجمعة، والتي تبلغ قيمتها 125 مليون دولار، صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وذخيرة لـ"هيمارس"، ومدفعية 105 ملم و155 ملم، بالإضافة إلى صواريخ "تاو" وصواريخ مضادة للدبابات، "جافلين" و"آ تي-4" وسيارات إسعاف وذخائر للأسلحة الخفيفة".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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