https://sarabic.ae/20240920/انطلاق-فعاليات-منتدى-سيدات-بريكس-على-هامش-المنتدى-النسائي-الأوراسي-صور-وفيديو--1092925947.html
انطلاق فعاليات منتدى سيدات "بريكس" على هامش المنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
انطلاق فعاليات منتدى سيدات "بريكس" على هامش المنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات منتدى سيدات "بريكس"، على هامش المنتدى النسائي الأوراسي، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T09:45+0000
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ويلقي اليوم الختامي من المنتدى، الضوء على المرأة العربية ودورها في ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد بمشاركة وفود من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والعراق والكويت.وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف المنتدى بأنه "أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 فعالية، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة، ويشارك هذا العام أكثر من 1500 مشارك، من أكثر من 125 دولة.ويحضر المنتدى برلمانيات وشخصيات اجتماعية وسياسية بارزة في الحركة النسائية الدولية، وقادة المشاريع الخيرية وممثلات السلطات الحكومية ودوائر الأعمال والمجتمع العلمي والثقافي والمنظمات العامة والجمعيات، ولا سيما منظمة "المرأة العشرين"(الرابطة النسائية الأوراسية).ويعد المنتدى النسائي الأوراسي منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات، وتطويرا للقرارات المشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية والمشاريع الخيرية.خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالمافتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
https://sarabic.ae/20240919/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-للمنتدى-النسائي-الأوراسي-صور-وفيديو-----1092885749.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, المرأة, أخبار المرأة, حقوق المرأة, منوعات, سانت بطرسبورغ
روسيا, أخبار روسيا اليوم, المرأة, أخبار المرأة, حقوق المرأة, منوعات, سانت بطرسبورغ
انطلاق فعاليات منتدى سيدات "بريكس" على هامش المنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات منتدى سيدات "بريكس"، على هامش المنتدى النسائي الأوراسي، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة.
ويلقي اليوم الختامي من المنتدى، الضوء على المرأة العربية ودورها في ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد بمشاركة وفود من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والعراق والكويت.
وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف المنتدى بأنه "أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".
من جهتها، قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أثناء مشاركتها في المنتدى، إنه "لا يمكن حل مشكلة رئيسية واحدة في عصرنا بشكل كامل دون مشاركة المجتمع النسائي".
ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 فعالية، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة، ويشارك هذا العام أكثر من 1500 مشارك، من أكثر من 125 دولة.
ويحضر المنتدى برلمانيات وشخصيات اجتماعية وسياسية بارزة في الحركة النسائية الدولية، وقادة المشاريع الخيرية وممثلات السلطات الحكومية ودوائر الأعمال والمجتمع العلمي والثقافي والمنظمات العامة والجمعيات،
ولا سيما منظمة "المرأة العشرين"(الرابطة النسائية الأوراسية).
ويعد المنتدى النسائي الأوراسي منصة دولية موثوقة
للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات، وتطويرا للقرارات المشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية والمشاريع الخيرية.