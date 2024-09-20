انطلاق فعاليات منتدى سيدات "بريكس" على هامش المنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20240920/انطلاق-فعاليات-منتدى-سيدات-بريكس-على-هامش-المنتدى-النسائي-الأوراسي-صور-وفيديو--1092925947.html
انطلاق فعاليات منتدى سيدات "بريكس" على هامش المنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
انطلاق فعاليات منتدى سيدات "بريكس" على هامش المنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات منتدى سيدات "بريكس"، على هامش المنتدى النسائي الأوراسي، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T09:45+0000
2024-09-20T09:45+0000
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ويلقي اليوم الختامي من المنتدى، الضوء على المرأة العربية ودورها في ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد بمشاركة وفود من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والعراق والكويت.وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف المنتدى بأنه "أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 فعالية، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة، ويشارك هذا العام أكثر من 1500 مشارك، من أكثر من 125 دولة.ويحضر المنتدى برلمانيات وشخصيات اجتماعية وسياسية بارزة في الحركة النسائية الدولية، وقادة المشاريع الخيرية وممثلات السلطات الحكومية ودوائر الأعمال والمجتمع العلمي والثقافي والمنظمات العامة والجمعيات، ولا سيما منظمة "المرأة العشرين"(الرابطة النسائية الأوراسية).ويعد المنتدى النسائي الأوراسي منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات، وتطويرا للقرارات المشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية والمشاريع الخيرية.خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالمافتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
https://sarabic.ae/20240919/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-للمنتدى-النسائي-الأوراسي-صور-وفيديو-----1092885749.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, المرأة, أخبار المرأة, حقوق المرأة, منوعات, سانت بطرسبورغ
روسيا, أخبار روسيا اليوم, المرأة, أخبار المرأة, حقوق المرأة, منوعات, سانت بطرسبورغ

انطلاق فعاليات منتدى سيدات "بريكس" على هامش المنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو

09:45 GMT 20.09.2024
© Sputnik . Sputnikصور لمنتدى سيدات "بريكس" ضمن المنتدى النسائي الأوراسي
صور لمنتدى سيدات بريكس ضمن المنتدى النسائي الأوراسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات منتدى سيدات "بريكس"، على هامش المنتدى النسائي الأوراسي، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة.
ويلقي اليوم الختامي من المنتدى، الضوء على المرأة العربية ودورها في ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد بمشاركة وفود من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والعراق والكويت.
وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف المنتدى بأنه "أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".

من جهتها، قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أثناء مشاركتها في المنتدى، إنه "لا يمكن حل مشكلة رئيسية واحدة في عصرنا بشكل كامل دون مشاركة المجتمع النسائي".

ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 فعالية، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة، ويشارك هذا العام أكثر من 1500 مشارك، من أكثر من 125 دولة.
صور من المنتدى النسائي الأوراسي في سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
أمس, 11:08 GMT
ويحضر المنتدى برلمانيات وشخصيات اجتماعية وسياسية بارزة في الحركة النسائية الدولية، وقادة المشاريع الخيرية وممثلات السلطات الحكومية ودوائر الأعمال والمجتمع العلمي والثقافي والمنظمات العامة والجمعيات، ولا سيما منظمة "المرأة العشرين"(الرابطة النسائية الأوراسية).
ويعد المنتدى النسائي الأوراسي منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات، وتطويرا للقرارات المشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية والمشاريع الخيرية.
خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم
افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
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