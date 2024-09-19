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عضو المجلس الأعلى للمرأة في البحرين: المنتدى النسائي الأوراسي فرصة لتبادل الأفكار

عضو المجلس الأعلى للمرأة في البحرين: المنتدى النسائي الأوراسي فرصة لتبادل الأفكار

سبوتنيك عربي

أكدت عضو المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، فاطمة البلوشي، اليوم الخميس، أنه يتم تشكيل نظام عالمي جديد تلعب فيه المرأة دورا رئيسيا، وذلك على هامش المنتدى النسائي... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T16:26+0000

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2024-09-19T16:26+0000

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وقالت البلوشي خلال حديث مع "إذاعة سبوتنيك": "نحن نشهد تشكيل عالم جديد، وبالتالي يجب حل القضايا العالمية الرئيسية بالتعاون الوثيق، ويجب حماية النساء في جميع أنحاء العالم من العنف والصراعات بين البلدان".وتابعت البلوشي: "أريد أن أقول أنه في كثير من الأحيان معظم الضحايا هم نساء وأطفالا، ويجب ضمان أمنهم على الصعيد الدولي، لتحقيق هذا الهدف، من المهم أن توجه المرأة العمليات العالمية حتى تتاح لها الفرصة لتصبح رائدة في مجال معين".ويذكر أن المنتدى النسائي الأوراسي الـرابع، انطلقت فعالياته، أمس الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة، ويتضمن هذا الحدث المخصص لمشاركة المرأة في التعاون العالمي أول منتدى نسائي لدول الـ"بريكس"، على مدار يومين متتاليين.ويتضمن المنتدى خمس منصات حوارية يتمحور كل منها حول قضايا مشاركة المرأة في الأمور الدولية "المرأة في تشكيل أجندة جديدة للسلام والثقة"، "المرأة في الواقع الاقتصادي الجديد: التكنولوجيا والابتكار"، "المرأة من أجل السلام". مجتمع صحي" والرفاه الاجتماعي"، "نساء من أجل كوكب نظيف وأمن غذائي"، "نساء من أجل الحفاظ على التقاليد والتنوع الثقافي".كما يتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 حدث، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة.

https://sarabic.ae/20240919/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-للمنتدى-النسائي-الأوراسي-صور-وفيديو-----1092885749.html

https://sarabic.ae/20240918/افتتاح-فعاليات-المنتدى-النسائي-الأوراسي-الـ4-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-فيديو-1092849569.html

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أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري