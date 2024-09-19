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27 د
المقهى الثقافي
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17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
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59 د
مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240919/عضو-المجلس-الأعلى-للمرأة-في-البحرين-المنتدى-النسائي-الأوراسي-فرصة-لتبادل-الأفكار-1092905232.html
عضو المجلس الأعلى للمرأة في البحرين: المنتدى النسائي الأوراسي فرصة لتبادل الأفكار
عضو المجلس الأعلى للمرأة في البحرين: المنتدى النسائي الأوراسي فرصة لتبادل الأفكار
سبوتنيك عربي
أكدت عضو المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، فاطمة البلوشي، اليوم الخميس، أنه يتم تشكيل نظام عالمي جديد تلعب فيه المرأة دورا رئيسيا، وذلك على هامش المنتدى النسائي... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T16:26+0000
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وقالت البلوشي خلال حديث مع "إذاعة سبوتنيك": "نحن نشهد تشكيل عالم جديد، وبالتالي يجب حل القضايا العالمية الرئيسية بالتعاون الوثيق، ويجب حماية النساء في جميع أنحاء العالم من العنف والصراعات بين البلدان".وتابعت البلوشي: "أريد أن أقول أنه في كثير من الأحيان معظم الضحايا هم نساء وأطفالا، ويجب ضمان أمنهم على الصعيد الدولي، لتحقيق هذا الهدف، من المهم أن توجه المرأة العمليات العالمية حتى تتاح لها الفرصة لتصبح رائدة في مجال معين".ويذكر أن المنتدى النسائي الأوراسي الـرابع، انطلقت فعالياته، أمس الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة، ويتضمن هذا الحدث المخصص لمشاركة المرأة في التعاون العالمي أول منتدى نسائي لدول الـ"بريكس"، على مدار يومين متتاليين.ويتضمن المنتدى خمس منصات حوارية يتمحور كل منها حول قضايا مشاركة المرأة في الأمور الدولية "المرأة في تشكيل أجندة جديدة للسلام والثقة"، "المرأة في الواقع الاقتصادي الجديد: التكنولوجيا والابتكار"، "المرأة من أجل السلام". مجتمع صحي" والرفاه الاجتماعي"، "نساء من أجل كوكب نظيف وأمن غذائي"، "نساء من أجل الحفاظ على التقاليد والتنوع الثقافي".كما يتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 حدث، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة.
https://sarabic.ae/20240919/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-للمنتدى-النسائي-الأوراسي-صور-وفيديو-----1092885749.html
https://sarabic.ae/20240918/افتتاح-فعاليات-المنتدى-النسائي-الأوراسي-الـ4-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-فيديو-1092849569.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

عضو المجلس الأعلى للمرأة في البحرين: المنتدى النسائي الأوراسي فرصة لتبادل الأفكار

16:26 GMT 19.09.2024
© Sputnikفعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ
فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik
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أكدت عضو المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، فاطمة البلوشي، اليوم الخميس، أنه يتم تشكيل نظام عالمي جديد تلعب فيه المرأة دورا رئيسيا، وذلك على هامش المنتدى النسائي الأوراسي الرابع في سان بطرسبورغ.
وقالت البلوشي خلال حديث مع "إذاعة سبوتنيك": "نحن نشهد تشكيل عالم جديد، وبالتالي يجب حل القضايا العالمية الرئيسية بالتعاون الوثيق، ويجب حماية النساء في جميع أنحاء العالم من العنف والصراعات بين البلدان".
وتابعت البلوشي: "أريد أن أقول أنه في كثير من الأحيان معظم الضحايا هم نساء وأطفالا، ويجب ضمان أمنهم على الصعيد الدولي، لتحقيق هذا الهدف، من المهم أن توجه المرأة العمليات العالمية حتى تتاح لها الفرصة لتصبح رائدة في مجال معين".

ولفتت البلوشي إلى أن المرأة يمكنها أن تلعب دورا مهما في حماية حقوقها وحقوق الأطفال، وبشكل عام في تحقيق السلام.

صور من المنتدى النسائي الأوراسي في سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
11:08 GMT

وختمت البلوشي حديثها: "أعتقد أن تشكيل مثل هذا النظام العالمي سيحدث حتما، لذا يعد هذا المنتدى فرصة فريدة لتبادل الأفكار والآراء والاستراتيجيات بين النساء من مختلف البلدان".

ويذكر أن المنتدى النسائي الأوراسي الـرابع، انطلقت فعالياته، أمس الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة، ويتضمن هذا الحدث المخصص لمشاركة المرأة في التعاون العالمي أول منتدى نسائي لدول الـ"بريكس"، على مدار يومين متتاليين.
فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
افتتاح فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ... فيديو
أمس, 08:41 GMT
ويتضمن المنتدى خمس منصات حوارية يتمحور كل منها حول قضايا مشاركة المرأة في الأمور الدولية "المرأة في تشكيل أجندة جديدة للسلام والثقة"، "المرأة في الواقع الاقتصادي الجديد: التكنولوجيا والابتكار"، "المرأة من أجل السلام". مجتمع صحي" والرفاه الاجتماعي"، "نساء من أجل كوكب نظيف وأمن غذائي"، "نساء من أجل الحفاظ على التقاليد والتنوع الثقافي".
كما يتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 حدث، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة.
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