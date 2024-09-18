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خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
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عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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https://sarabic.ae/20240918/افتتاح-فعاليات-المنتدى-النسائي-الأوراسي-الـ4-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-فيديو-1092849569.html
افتتاح فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ... فيديو
افتتاح فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ... فيديو
سبوتنيك عربي
افتتح المنتدى النسائي الأوراسي الـ4، اليوم الأربعاء، أبوابه في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة، وسيتضمن هذا... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T08:41+0000
2024-09-18T08:41+0000
روسيا
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وسيتضمن المنتدى خمس منصات حوارية يتمحور كل منها حول قضايا مشاركة المرأة في الأمور الدولية "المرأة في تشكيل أجندة جديدة للسلام والثقة"، "المرأة في الواقع الاقتصادي الجديد: التكنولوجيا والابتكار"، "المرأة من أجل السلام". مجتمع صحي" والرفاه الاجتماعي"، "نساء من أجل كوكب نظيف وأمن غذائي"، "نساء من أجل الحفاظ على التقاليد والتنوع الثقافي". كما يتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 حدث، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة.وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في محادثة مع الصحفيين، أنه "لا يمكن حل مشكلة رئيسية واحدة في عصرنا بشكل كامل دون مشاركة المجتمع النسائي".ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام المشاركين في المنتدى.كما يشارك في المنتدى برلمانيات، وممثلو السلطات التنفيذية، ومنظمات عامة ودولية، ورجال أعمال، وشركات، وعدد من العلماء، ومنظمات عامة وجمعيات خيرية، وشخصيات موثوقة في الحركة النسائية الدولية من العديد من دول العالم.ويعد المنتدى النسائي الأوراسي أكبر منصة دولية رسمية للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات، حيث يساعم بتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الراهنة.كما يعد منتدى المرأة الأوروبية الآسيوية منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات وتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية. المشاريع الخيرية.
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افتتاح فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ... فيديو

08:41 GMT 18.09.2024
© Sputnikفعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ
فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
افتتح المنتدى النسائي الأوراسي الـ4، اليوم الأربعاء، أبوابه في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة، وسيتضمن هذا الحدث المخصص لمشاركة المرأة في التعاون العالمي أول منتدى نسائي لدول الـ"بريكس"، حيث يمتد ليومين متتاليين.
وسيتضمن المنتدى خمس منصات حوارية يتمحور كل منها حول قضايا مشاركة المرأة في الأمور الدولية "المرأة في تشكيل أجندة جديدة للسلام والثقة"، "المرأة في الواقع الاقتصادي الجديد: التكنولوجيا والابتكار"، "المرأة من أجل السلام". مجتمع صحي" والرفاه الاجتماعي"، "نساء من أجل كوكب نظيف وأمن غذائي"، "نساء من أجل الحفاظ على التقاليد والتنوع الثقافي".
كما يتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 حدث، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في محادثة مع الصحفيين، أنه "لا يمكن حل مشكلة رئيسية واحدة في عصرنا بشكل كامل دون مشاركة المجتمع النسائي".
وتابعت بالقول: "أنا مقتنعة بأن المنتدى سيُظهر مرة أخرى أهمية وجهة نظر المرأة في جميع القضايا الملحة، وسيُظهر وزن مساهمة المرأة في حلها".
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام المشاركين في المنتدى.
كما يشارك في المنتدى برلمانيات، وممثلو السلطات التنفيذية، ومنظمات عامة ودولية، ورجال أعمال، وشركات، وعدد من العلماء، ومنظمات عامة وجمعيات خيرية، وشخصيات موثوقة في الحركة النسائية الدولية من العديد من دول العالم.
ويعد المنتدى النسائي الأوراسي أكبر منصة دولية رسمية للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات، حيث يساعم بتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الراهنة.
كما يعد منتدى المرأة الأوروبية الآسيوية منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات وتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية. المشاريع الخيرية.
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