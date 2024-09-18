https://sarabic.ae/20240918/افتتاح-فعاليات-المنتدى-النسائي-الأوراسي-الـ4-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-فيديو-1092849569.html

افتتاح فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ... فيديو

افتتاح فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ... فيديو

سبوتنيك عربي

افتتح المنتدى النسائي الأوراسي الـ4، اليوم الأربعاء، أبوابه في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة، وسيتضمن هذا... 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T08:41+0000

2024-09-18T08:41+0000

2024-09-18T08:41+0000

روسيا

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وسيتضمن المنتدى خمس منصات حوارية يتمحور كل منها حول قضايا مشاركة المرأة في الأمور الدولية "المرأة في تشكيل أجندة جديدة للسلام والثقة"، "المرأة في الواقع الاقتصادي الجديد: التكنولوجيا والابتكار"، "المرأة من أجل السلام". مجتمع صحي" والرفاه الاجتماعي"، "نساء من أجل كوكب نظيف وأمن غذائي"، "نساء من أجل الحفاظ على التقاليد والتنوع الثقافي". كما يتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 حدث، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة.وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في محادثة مع الصحفيين، أنه "لا يمكن حل مشكلة رئيسية واحدة في عصرنا بشكل كامل دون مشاركة المجتمع النسائي".ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام المشاركين في المنتدى.كما يشارك في المنتدى برلمانيات، وممثلو السلطات التنفيذية، ومنظمات عامة ودولية، ورجال أعمال، وشركات، وعدد من العلماء، ومنظمات عامة وجمعيات خيرية، وشخصيات موثوقة في الحركة النسائية الدولية من العديد من دول العالم.ويعد المنتدى النسائي الأوراسي أكبر منصة دولية رسمية للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات، حيث يساعم بتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الراهنة.كما يعد منتدى المرأة الأوروبية الآسيوية منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات وتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية. المشاريع الخيرية.

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