https://sarabic.ae/20240918/المدن-السحابية-تحضيرات-ضخمة-لانطلاق-منتدى-الابتكار-لمستقبل-مدن-كبرى-بريكس-صور-وفيديو-----1092850511.html
"المدن السحابية"... انطلاق منتدى الابتكار لمستقبل مدن كبرى "بريكس"... صور وفيديو
"المدن السحابية"... انطلاق منتدى الابتكار لمستقبل مدن كبرى "بريكس"... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم فعاليات منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، في العاصمة الروسية موسكو. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T09:02+0000
2024-09-18T09:02+0000
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وسيجمع المنتدى المدراء، ورجال الأعمال، والحضريين، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة. وسيبحث المشاركون في المنتدى اتجاه تطور المدن الحديثة، وسبل المنافسة على جذب المواهب والاستثمار، والأدوات الرقمية في البناء.وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.وقالت سيرغونينا: "وفود من دول مثل الصين، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وكازاخستان ستزور العاصمة. وسيشارك قادة المدن الكبرى كوالالمبور، وبنغالور، وطهران، والدوحة، وغيرها في برنامج الأعمال. وسوف يناقشون معًا الاتجاهات في تطوير المدن الحديثة. وفي الوقت نفسه، سيرى الزملاء أفضل الممارسات في موسكو والبنية التحتية والإنجازات التكنولوجية لدينا".وبحسب سيرغونينا، يتحدث المشاركون في 18 سبتمبر، عن روبوتات المؤسسات، والأدوات الرقمية في البناء، ووسائل النقل في المستقبل. ويتضمن اليوم الأول جلسة عامة بعنوان "خريطة المستقبل. حلول واستراتيجيات المدن. قادة التطور التكنولوجي". وفي هذا المؤتمر، سيسلط قادة المدن من دول "بريكس" الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي ستحدد تطور المدن الكبرى.بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة، سيقوم المتخصصون الأجانب بزيارة مركز "سكولكوفو" للابتكار ومنتزه "في دي إن خا" ومواقع العاصمة الشهيرة الأخرى. وفي إطار هذا الحدث أيضًا، سيتم عقد منتدى "مدن البريكس الخضراء" المخصص للبيئة.افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"افتتاح فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ... فيديو
https://sarabic.ae/20240913/موسكو-ممثلو-أكثر-من-30-دولة-يشاركون-في-منتدى-الابتكار-لدول-بريكس-في-العاصمة-الروسية---1092669629.html
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منوعات, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
منوعات, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
"المدن السحابية"... انطلاق منتدى الابتكار لمستقبل مدن كبرى "بريكس"... صور وفيديو
09:02 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 09:31 GMT 18.09.2024)
انطلقت اليوم فعاليات منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، في العاصمة الروسية موسكو.
وسيجمع المنتدى المدراء، ورجال الأعمال، والحضريين، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة. وسيبحث المشاركون في المنتدى اتجاه تطور المدن الحديثة، وسبل المنافسة على جذب المواهب والاستثمار، والأدوات الرقمية في البناء.
وسيحضر المنتدى شخصيات بارزة مثل عمدة كوالالمبور ميمونة محمد شريف، وعمدة طهران علي رضا زاكاني، وعمدة باكو إلدار عزيز أوغلي عزيزوف، ومدير عام بلدية الدوحة منصور عجران البوعينين.
يُذكر أن المنتدى يعقد، يومي 18 و19 من سبتمبر / أيلول الجاري، ويجمع الحدث قادة المدن الكبرى الرائدة في دول مجموعة "بريكس" ورجال أعمال وممثلين عن منظمات دولية وبمشاركة قرابة 30 دولة.
وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.
وقالت سيرغونينا: "وفود من دول مثل الصين، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وكازاخستان ستزور العاصمة. وسيشارك قادة المدن الكبرى كوالالمبور، وبنغالور، وطهران، والدوحة، وغيرها في برنامج الأعمال.
وسوف يناقشون معًا الاتجاهات في تطوير المدن الحديثة. وفي الوقت نفسه، سيرى الزملاء أفضل الممارسات في موسكو والبنية التحتية والإنجازات التكنولوجية لدينا".
وبحسب سيرغونينا، يتحدث المشاركون في 18 سبتمبر، عن روبوتات المؤسسات، والأدوات الرقمية في البناء، ووسائل النقل في المستقبل. ويتضمن اليوم الأول جلسة عامة بعنوان "خريطة المستقبل. حلول واستراتيجيات المدن. قادة التطور التكنولوجي". وفي هذا المؤتمر، سيسلط قادة المدن من دول "بريكس" الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي ستحدد تطور المدن الكبرى.
وفي 19 سبتمبر، سيتحدث الخبراء عن المهن الجديدة التي ستظهر في المستقبل القريب، وعن طرق إدخال الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام وأشكال السياحة الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، في اليوم الأخير من المنتدى، ستقدم "بارك زارياديه" تصنيفًا للمدن الذكية في دول "بريكس"، لعام 2024.
بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة، سيقوم المتخصصون الأجانب بزيارة مركز "سكولكوفو" للابتكار ومنتزه "في دي إن خا" ومواقع العاصمة الشهيرة الأخرى. وفي إطار هذا الحدث أيضًا، سيتم عقد منتدى "مدن البريكس الخضراء" المخصص للبيئة.