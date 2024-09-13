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صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
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نساء عربيات رائدات في السياسة
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17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
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خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
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17:03 GMT
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
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الجوع يفتك باليمنيين
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الإنسان والثقافة
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الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
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https://sarabic.ae/20240913/موسكو-ممثلو-أكثر-من-30-دولة-يشاركون-في-منتدى-الابتكار-لدول-بريكس-في-العاصمة-الروسية---1092669629.html
موسكو: ممثلو أكثر من 30 دولة يشاركون في منتدى الابتكار لدول "بريكس" في العاصمة الروسية
موسكو: ممثلو أكثر من 30 دولة يشاركون في منتدى الابتكار لدول "بريكس" في العاصمة الروسية
سبوتنيك عربي
ذكرت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، اليوم الجمعة، بأن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T09:42+0000
2024-09-13T09:42+0000
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وبحسب سيرغونينا، فإنه من المقرر أن يعقد منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، في موسكو يومي 18 و19 سبتمبر/أيلول. وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، والحضريين، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.وقالت سيرغونينا: "وفود من دول مثل الصين، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وكازاخستان ستزور العاصمة. وسيشارك قادة المدن الكبرى كوالالمبور، وبنغالور، وطهران، والدوحة، وغيرها في برنامج الأعمال. وسوف يناقشون معًا الاتجاهات في تطوير المدن الحديثة. وفي الوقت نفسه، سيرى الزملاء أفضل الممارسات في موسكو والبنية التحتية والإنجازات التكنولوجية لدينا".وفي اليوم نفسه، جلسة عامة "خريطة المستقبل. حلول واستراتيجيات المدن. قادة التطور التكنولوجي". وفي هذا المؤتمر، سيسلط قادة المدن من دول "بريكس" الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي ستحدد تطور المدن الكبرى.بالإضافة إلى ذلك، في اليوم الأخير من المنتدى، ستقدم "بارك زارياديه" تصنيفًا للمدن الذكية في دول "بريكس"، لعام 2024.بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة، سيقوم المتخصصون الأجانب بزيارة مركز "سكولكوفو" للابتكار ومنتزه "في دي إن خا" ومواقع العاصمة الشهيرة الأخرى. وفي إطار هذا الحدث أيضًا، سيتم عقد منتدى "مدن البريكس الخضراء" المخصص للبيئة.أصغر مدن المملكة العربية السعودية6 منها في دول عربية… 10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, السياحة, السياحة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, السياحة, السياحة

موسكو: ممثلو أكثر من 30 دولة يشاركون في منتدى الابتكار لدول "بريكس" في العاصمة الروسية

09:42 GMT 13.09.2024
© Photo / MOSCOW CITY TOURISM COMMITTEEفعالية أيام الثقافة الإماراتية تقام في العاصمة الروسية موسكو
فعالية أيام الثقافة الإماراتية تقام في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Photo / MOSCOW CITY TOURISM COMMITTEE
تابعنا عبر
ذكرت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، اليوم الجمعة، بأن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة.
وبحسب سيرغونينا، فإنه من المقرر أن يعقد منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، في موسكو يومي 18 و19 سبتمبر/أيلول. وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، والحضريين، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.
وقالت سيرغونينا: "وفود من دول مثل الصين، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وكازاخستان ستزور العاصمة. وسيشارك قادة المدن الكبرى كوالالمبور، وبنغالور، وطهران، والدوحة، وغيرها في برنامج الأعمال. وسوف يناقشون معًا الاتجاهات في تطوير المدن الحديثة. وفي الوقت نفسه، سيرى الزملاء أفضل الممارسات في موسكو والبنية التحتية والإنجازات التكنولوجية لدينا".

وسيعقد المنتدى في قاعة الحفلات الموسيقية في "بارك زارياديه"، وفي 18 سبتمبر، سيتحدثون عن روبوتات المؤسسات، والأدوات الرقمية في البناء، ووسائل النقل في المستقبل.

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وفي اليوم نفسه، جلسة عامة "خريطة المستقبل. حلول واستراتيجيات المدن. قادة التطور التكنولوجي". وفي هذا المؤتمر، سيسلط قادة المدن من دول "بريكس" الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي ستحدد تطور المدن الكبرى.

وفي 19 سبتمبر، سيتحدث الخبراء عن المهن الجديدة التي ستظهر في المستقبل القريب، وعن طرق إدخال الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام وأشكال السياحة الحديثة.

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بالإضافة إلى ذلك، في اليوم الأخير من المنتدى، ستقدم "بارك زارياديه" تصنيفًا للمدن الذكية في دول "بريكس"، لعام 2024.
بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة، سيقوم المتخصصون الأجانب بزيارة مركز "سكولكوفو" للابتكار ومنتزه "في دي إن خا" ومواقع العاصمة الشهيرة الأخرى. وفي إطار هذا الحدث أيضًا، سيتم عقد منتدى "مدن البريكس الخضراء" المخصص للبيئة.
أصغر مدن المملكة العربية السعودية
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