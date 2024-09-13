https://sarabic.ae/20240913/موسكو-ممثلو-أكثر-من-30-دولة-يشاركون-في-منتدى-الابتكار-لدول-بريكس-في-العاصمة-الروسية---1092669629.html

موسكو: ممثلو أكثر من 30 دولة يشاركون في منتدى الابتكار لدول "بريكس" في العاصمة الروسية

موسكو: ممثلو أكثر من 30 دولة يشاركون في منتدى الابتكار لدول "بريكس" في العاصمة الروسية

سبوتنيك عربي

ذكرت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، اليوم الجمعة، بأن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T09:42+0000

2024-09-13T09:42+0000

2024-09-13T09:42+0000

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وبحسب سيرغونينا، فإنه من المقرر أن يعقد منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، في موسكو يومي 18 و19 سبتمبر/أيلول. وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، والحضريين، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.وقالت سيرغونينا: "وفود من دول مثل الصين، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وكازاخستان ستزور العاصمة. وسيشارك قادة المدن الكبرى كوالالمبور، وبنغالور، وطهران، والدوحة، وغيرها في برنامج الأعمال. وسوف يناقشون معًا الاتجاهات في تطوير المدن الحديثة. وفي الوقت نفسه، سيرى الزملاء أفضل الممارسات في موسكو والبنية التحتية والإنجازات التكنولوجية لدينا".وفي اليوم نفسه، جلسة عامة "خريطة المستقبل. حلول واستراتيجيات المدن. قادة التطور التكنولوجي". وفي هذا المؤتمر، سيسلط قادة المدن من دول "بريكس" الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي ستحدد تطور المدن الكبرى.بالإضافة إلى ذلك، في اليوم الأخير من المنتدى، ستقدم "بارك زارياديه" تصنيفًا للمدن الذكية في دول "بريكس"، لعام 2024.بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة، سيقوم المتخصصون الأجانب بزيارة مركز "سكولكوفو" للابتكار ومنتزه "في دي إن خا" ومواقع العاصمة الشهيرة الأخرى. وفي إطار هذا الحدث أيضًا، سيتم عقد منتدى "مدن البريكس الخضراء" المخصص للبيئة.أصغر مدن المملكة العربية السعودية6 منها في دول عربية… 10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا

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