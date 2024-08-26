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https://sarabic.ae/20240826/1092108086.html
مهرجان "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء... أجمل الصور
مهرجان "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء... أجمل الصور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للمهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء، في روسيا، والتي شارك فيها مجموعات من مصر، والصين، وفنزويلا،... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

مهرجان "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء... أجمل الصور

14:02 GMT 26.08.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للمهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء، في روسيا، والتي شارك فيها مجموعات من مصر، والصين، وفنزويلا، ودول أخرى.
© Sputnik . Kirill Zykov

سرية الحرس الخاصة للفوج الرئاسي لخدمة قائد الكرملين في موسكو تقدم عروضها في مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

سرية الحرس الخاصة للفوج الرئاسي لخدمة قائد الكرملين في موسكو تقدم عروضها في مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Kirill Zykov

سرية الحرس الخاصة للفوج الرئاسي لخدمة قائد الكرملين في موسكو تقدم عروضها في مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

الأوركسترا العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

الأوركسترا العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Kirill Zykov

الأوركسترا العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

صورة من المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

صورة من المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Kirill Zykov

صورة من المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

فرقة القوات الجوية الجنوب أفريقية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

فرقة القوات الجوية الجنوب أفريقية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Kirill Zykov

فرقة القوات الجوية الجنوب أفريقية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Kirill Zykov

الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

صورة للمشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

صورة للمشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Kirill Zykov

صورة للمشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

صورة لإحدى الفرق المشاركة في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، أثناء تأديتها لأحد العروض.

صورة لإحدى الفرق المشاركة في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، أثناء تأديتها لأحد العروض. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Kirill Zykov

صورة لإحدى الفرق المشاركة في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، أثناء تأديتها لأحد العروض.

© Sputnik . Kirill Zykov

أوركسترا "أمازون" من غينيا تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

أوركسترا &quot;أمازون&quot; من غينيا تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Kirill Zykov

أوركسترا "أمازون" من غينيا تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

فرقة الرقص "أوستالا كيليش كالكان" تقدم عروضها في مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

فرقة الرقص &quot;أوستالا كيليش كالكان&quot; تقدم عروضها في مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Kirill Zykov

فرقة الرقص "أوستالا كيليش كالكان" تقدم عروضها في مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

الأوركسترا السيمفونية العسكرية المصرية تقدم عرضا في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

الأوركسترا السيمفونية العسكرية المصرية تقدم عرضا في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Kirill Zykov

الأوركسترا السيمفونية العسكرية المصرية تقدم عرضا في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

صورة لإحدى الفرق الروسية المشاركة في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

صورة لإحدى الفرق الروسية المشاركة في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Kirill Zykov

صورة لإحدى الفرق الروسية المشاركة في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Kirill Zykov

الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

صورة لأحد العروض ضمن المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

صورة لأحد العروض ضمن المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Kirill Zykov

صورة لأحد العروض ضمن المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

صورة لفنانة في أحد العروض ضمن المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

صورة لفنانة في أحد العروض ضمن المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Kirill Zykov

صورة لفنانة في أحد العروض ضمن المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov

فرقة الحدود المركزية الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

فرقة الحدود المركزية الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Kirill Zykov

فرقة الحدود المركزية الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

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