مهرجان "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء... أجمل الصور

سرية الحرس الخاصة للفوج الرئاسي لخدمة قائد الكرملين في موسكو تقدم عروضها في مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
سرية الحرس الخاصة للفوج الرئاسي لخدمة قائد الكرملين في موسكو تقدم عروضها في مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
الأوركسترا العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
الأوركسترا العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
صورة من المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
صورة من المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
فرقة القوات الجوية الجنوب أفريقية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
فرقة القوات الجوية الجنوب أفريقية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
صورة للمشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
صورة للمشاركين في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
صورة لإحدى الفرق المشاركة في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، أثناء تأديتها لأحد العروض.
صورة لإحدى الفرق المشاركة في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، أثناء تأديتها لأحد العروض.
أوركسترا "أمازون" من غينيا تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
أوركسترا "أمازون" من غينيا تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
فرقة الرقص "أوستالا كيليش كالكان" تقدم عروضها في مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
فرقة الرقص "أوستالا كيليش كالكان" تقدم عروضها في مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
الأوركسترا السيمفونية العسكرية المصرية تقدم عرضا في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
الأوركسترا السيمفونية العسكرية المصرية تقدم عرضا في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
صورة لإحدى الفرق الروسية المشاركة في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
صورة لإحدى الفرق الروسية المشاركة في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
صورة لأحد العروض ضمن المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
صورة لأحد العروض ضمن المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
صورة لفنانة في أحد العروض ضمن المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
صورة لفنانة في أحد العروض ضمن المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
فرقة الحدود المركزية الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
فرقة الحدود المركزية الروسية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.