انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو

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القوات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
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بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
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أمساليوم
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https://sarabic.ae/20240919/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-للمنتدى-النسائي-الأوراسي-صور-وفيديو-----1092885749.html
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي في مدينة سانت بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
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انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي في مدينة سانت بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف بوتين المنتدى بأنه أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث "يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".من جهتها أوضحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في محادثة مع الصحفيين، أنه "لا يمكن حل مشكلة رئيسية واحدة في عصرنا بشكل كامل دون مشاركة المجتمع النسائي".ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 فعالية، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة. ويشارك هذا العام أكثر من 1500 مشارك، من أكثر من 125 دولة.ويحضر المنتدى برلمانيات، وشخصيات اجتماعية وسياسية بارزة في الحركة النسائية الدولية، وقادة المشاريع الخيرية، وممثلي السلطات الحكومية، ودوائر الأعمال، والمجتمع العلمي والثقافي، والمنظمات العامة والجمعيات، ولا سيما "المرأة العشرين"، الرابطة النسائية الأوراسية.ويعد منتدى المرأة الأوروبية الآسيوية منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات وتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية. المشاريع الخيرية.خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالمافتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
https://sarabic.ae/20240918/افتتاح-فعاليات-المنتدى-النسائي-الأوراسي-الـ4-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-فيديو-1092849569.html
https://sarabic.ae/20240918/المدن-السحابية-تحضيرات-ضخمة-لانطلاق-منتدى-الابتكار-لمستقبل-مدن-كبرى-بريكس-صور-وفيديو-----1092850511.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سانت بطرسبورغ, المرأة, أخبار المرأة, منوعات
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سانت بطرسبورغ, المرأة, أخبار المرأة, منوعات

انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو

11:08 GMT 19.09.2024
© Sputnik . Sputnikصور من المنتدى النسائي الأوراسي في سانت بطرسبورغ
صور من المنتدى النسائي الأوراسي في سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي في مدينة سانت بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة.
انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي في مدينة سانت بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف بوتين المنتدى بأنه أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث "يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".

وقال بوتين: "أود أن أؤكد أن منتدياتنا تعكس أهم قضايا اليوم"، وأكد أن الإنسانية تواجه تحديات خطيرة في جميع القارات، ولا يمكن حلها إلا معًا، مع الأخذ في الاعتبار مصالح بعضنا البعض.

من جهتها أوضحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في محادثة مع الصحفيين، أنه "لا يمكن حل مشكلة رئيسية واحدة في عصرنا بشكل كامل دون مشاركة المجتمع النسائي".
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أمس, 08:41 GMT
وتابعت بالقول: "أنا مقتنعة بأن المنتدى سيُظهر مرة أخرى أهمية وجهة نظر المرأة في جميع القضايا الملحة، وسيُظهر وزن مساهمة المرأة في حلها".
ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 فعالية، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة. ويشارك هذا العام أكثر من 1500 مشارك، من أكثر من 125 دولة.
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أمس, 09:02 GMT
ويحضر المنتدى برلمانيات، وشخصيات اجتماعية وسياسية بارزة في الحركة النسائية الدولية، وقادة المشاريع الخيرية، وممثلي السلطات الحكومية، ودوائر الأعمال، والمجتمع العلمي والثقافي، والمنظمات العامة والجمعيات، ولا سيما "المرأة العشرين"، الرابطة النسائية الأوراسية.
ويعد منتدى المرأة الأوروبية الآسيوية منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات وتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية. المشاريع الخيرية.
خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم
افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
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