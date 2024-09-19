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انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي في مدينة سانت بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T11:08+0000
2024-09-19T11:08+0000
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روسيا
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انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي في مدينة سانت بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف بوتين المنتدى بأنه أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث "يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".من جهتها أوضحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في محادثة مع الصحفيين، أنه "لا يمكن حل مشكلة رئيسية واحدة في عصرنا بشكل كامل دون مشاركة المجتمع النسائي".ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 فعالية، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة. ويشارك هذا العام أكثر من 1500 مشارك، من أكثر من 125 دولة.ويحضر المنتدى برلمانيات، وشخصيات اجتماعية وسياسية بارزة في الحركة النسائية الدولية، وقادة المشاريع الخيرية، وممثلي السلطات الحكومية، ودوائر الأعمال، والمجتمع العلمي والثقافي، والمنظمات العامة والجمعيات، ولا سيما "المرأة العشرين"، الرابطة النسائية الأوراسية.ويعد منتدى المرأة الأوروبية الآسيوية منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات وتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية. المشاريع الخيرية.خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالمافتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
https://sarabic.ae/20240918/افتتاح-فعاليات-المنتدى-النسائي-الأوراسي-الـ4-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-فيديو-1092849569.html
https://sarabic.ae/20240918/المدن-السحابية-تحضيرات-ضخمة-لانطلاق-منتدى-الابتكار-لمستقبل-مدن-كبرى-بريكس-صور-وفيديو-----1092850511.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سانت بطرسبورغ, المرأة, أخبار المرأة, منوعات
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سانت بطرسبورغ, المرأة, أخبار المرأة, منوعات
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي في مدينة سانت بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة.
انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي في مدينة سانت بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف بوتين المنتدى بأنه أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث "يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".
وقال بوتين: "أود أن أؤكد أن منتدياتنا تعكس أهم قضايا اليوم"، وأكد أن الإنسانية تواجه تحديات خطيرة في جميع القارات، ولا يمكن حلها إلا معًا، مع الأخذ في الاعتبار مصالح بعضنا البعض.
من جهتها أوضحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في محادثة مع الصحفيين، أنه "لا يمكن حل مشكلة رئيسية واحدة في عصرنا بشكل كامل دون مشاركة المجتمع النسائي".
وتابعت بالقول: "أنا مقتنعة بأن المنتدى سيُظهر مرة أخرى أهمية وجهة نظر المرأة في جميع القضايا الملحة، وسيُظهر وزن مساهمة المرأة في حلها".
ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 فعالية، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة. ويشارك هذا العام أكثر من 1500 مشارك، من أكثر من 125 دولة.
ويحضر المنتدى برلمانيات، وشخصيات اجتماعية وسياسية بارزة في الحركة النسائية الدولية، وقادة المشاريع الخيرية، وممثلي السلطات الحكومية، ودوائر الأعمال، والمجتمع العلمي والثقافي، والمنظمات العامة والجمعيات،
ولا سيما "المرأة العشرين"، الرابطة النسائية الأوراسية.
ويعد منتدى المرأة الأوروبية الآسيوية منصة دولية موثوقة
للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات وتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية. المشاريع الخيرية.