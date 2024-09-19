خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم

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وزير الصحة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة ضحايا التفجيرات ويؤكد: نتحضر لـ"السيناريو الأسوأ"
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بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
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16:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
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https://sarabic.ae/20240919/خبير-موسكو-لديها-أكثر-أنظمة-المترو-تقدما-في-العالم----1092879139.html
خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم
خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم
سبوتنيك عربي
أكد الاقتصادي الأمريكي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة، جيفري ساكس، خلال منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، أن العاصمة الروسية موسكو، لديها أحد أنظمة المترو... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T08:46+0000
2024-09-19T08:46+0000
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وأعرب ساكس عن هذا الرأي في جلسة بعنوان "العولمة العادلة"، وهل يمكن للتكنولوجيا ضمان النمو المستدام للمدن الكبرى والحد من عدم المساواة العالمية؟، ضمن فعاليات منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، وأكد ساكس أنه من أجل التنمية البيئية المستدامة، يجب على التجمعات الكبيرة إعادة توجيه نفسها نحو وسائل النقل العام، وعلى وجه الخصوص، يمكن للتكنولوجيات المتقدمة أن تساعد المدن الكبرى في تحقيق ذلك.بالإضافة إلى ذلك، أكد ساكس أنه في الوقت الحالي في العديد من المدن الكبرى يتناقص عدد السيارات الخاصة، وهذا اتجاه ممتاز. ووفقا له، ينبغي للمدن الكبرى أن تهيئ الظروف للعمل عن بعد. وهذا يمكن أن يقلل من تكاليف السفر لكل من الموظفين والشركات.وأصبح موضوع البيئة موضوعا رئيسيا في منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، ويشارك فيه أكثر من 300 خبير من 30 دولة. وفي هذا الحدث، لفت الخبراء الدوليون، من بين أمور أخرى، الانتباه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها موسكو للحفاظ على البيئة، وكذلك لضمان سهولة الوصول إلى المناطق الخضراء. وبحسب عدد من المؤشرات، تحسنت مكانة العاصمة الروسية مقارنة بالعام الماضي، مما عزز مكانتها القيادية.افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"إطلاق خطة لاعتماد "خدمات الحلال" في روسيا
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https://sarabic.ae/20240913/موسكو-ممثلو-أكثر-من-30-دولة-يشاركون-في-منتدى-الابتكار-لدول-بريكس-في-العاصمة-الروسية---1092669629.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس, منوعات, موسكو
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس, منوعات, موسكو

خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم

08:46 GMT 19.09.2024
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورمشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري "موسكو سيتي"
مشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري موسكو سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
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تابعنا عبر
أكد الاقتصادي الأمريكي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة، جيفري ساكس، خلال منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، أن العاصمة الروسية موسكو، لديها أحد أنظمة المترو الأكثر تقدما في العالم.
وأعرب ساكس عن هذا الرأي في جلسة بعنوان "العولمة العادلة"، وهل يمكن للتكنولوجيا ضمان النمو المستدام للمدن الكبرى والحد من عدم المساواة العالمية؟، ضمن فعاليات منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، وأكد ساكس أنه من أجل التنمية البيئية المستدامة، يجب على التجمعات الكبيرة إعادة توجيه نفسها نحو وسائل النقل العام، وعلى وجه الخصوص، يمكن للتكنولوجيات المتقدمة أن تساعد المدن الكبرى في تحقيق ذلك.

وأضاف ساكس: "تمتلك موسكو أحد أنظمة المترو الأكثر تقدما. مترو موسكو ممتاز، ومن الضروري تطوير المركبات غير المأهولة. والتحول الأكثر أهمية هو على وجه التحديد التأكد من أن المدن مستقلة عن مصادر الطاقة، بحيث تكون وسائل النقل العام غير مأهولة. كما يلزم تطوير أشكال أخرى من الخدمات الرقمية".

منتدى الابتكار لـالمدن السحابية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
مجتمع
"المدن السحابية"... انطلاق منتدى الابتكار لمستقبل مدن كبرى "بريكس"... صور وفيديو
أمس, 09:02 GMT
بالإضافة إلى ذلك، أكد ساكس أنه في الوقت الحالي في العديد من المدن الكبرى يتناقص عدد السيارات الخاصة، وهذا اتجاه ممتاز. ووفقا له، ينبغي للمدن الكبرى أن تهيئ الظروف للعمل عن بعد. وهذا يمكن أن يقلل من تكاليف السفر لكل من الموظفين والشركات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "هذا يعني أنه يمكننا في كثير من الأحيان العمل مباشرة من منطقتنا، من المنزل. لقد بدأ الاقتصاد عبر الإنترنت في الظهور والذي سيغير حياتنا بالكامل إلى الأفضل. مثل هذا النظام سيوفر لنا قدرًا هائلاً من الوقت الذي نقضيه في الاختناقات المرورية كل يوم".

فعالية أيام الثقافة الإماراتية تقام في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
موسكو: ممثلو أكثر من 30 دولة يشاركون في منتدى الابتكار لدول "بريكس" في العاصمة الروسية
13 سبتمبر, 09:42 GMT
وأصبح موضوع البيئة موضوعا رئيسيا في منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، ويشارك فيه أكثر من 300 خبير من 30 دولة. وفي هذا الحدث، لفت الخبراء الدوليون، من بين أمور أخرى، الانتباه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها موسكو للحفاظ على البيئة، وكذلك لضمان سهولة الوصول إلى المناطق الخضراء. وبحسب عدد من المؤشرات، تحسنت مكانة العاصمة الروسية مقارنة بالعام الماضي، مما عزز مكانتها القيادية.
افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
إطلاق خطة لاعتماد "خدمات الحلال" في روسيا
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