https://sarabic.ae/20240919/خبير-موسكو-لديها-أكثر-أنظمة-المترو-تقدما-في-العالم----1092879139.html
خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم
خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم
سبوتنيك عربي
أكد الاقتصادي الأمريكي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة، جيفري ساكس، خلال منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، أن العاصمة الروسية موسكو، لديها أحد أنظمة المترو... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T08:46+0000
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وأعرب ساكس عن هذا الرأي في جلسة بعنوان "العولمة العادلة"، وهل يمكن للتكنولوجيا ضمان النمو المستدام للمدن الكبرى والحد من عدم المساواة العالمية؟، ضمن فعاليات منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، وأكد ساكس أنه من أجل التنمية البيئية المستدامة، يجب على التجمعات الكبيرة إعادة توجيه نفسها نحو وسائل النقل العام، وعلى وجه الخصوص، يمكن للتكنولوجيات المتقدمة أن تساعد المدن الكبرى في تحقيق ذلك.بالإضافة إلى ذلك، أكد ساكس أنه في الوقت الحالي في العديد من المدن الكبرى يتناقص عدد السيارات الخاصة، وهذا اتجاه ممتاز. ووفقا له، ينبغي للمدن الكبرى أن تهيئ الظروف للعمل عن بعد. وهذا يمكن أن يقلل من تكاليف السفر لكل من الموظفين والشركات.وأصبح موضوع البيئة موضوعا رئيسيا في منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، ويشارك فيه أكثر من 300 خبير من 30 دولة. وفي هذا الحدث، لفت الخبراء الدوليون، من بين أمور أخرى، الانتباه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها موسكو للحفاظ على البيئة، وكذلك لضمان سهولة الوصول إلى المناطق الخضراء. وبحسب عدد من المؤشرات، تحسنت مكانة العاصمة الروسية مقارنة بالعام الماضي، مما عزز مكانتها القيادية.افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"إطلاق خطة لاعتماد "خدمات الحلال" في روسيا
https://sarabic.ae/20240918/المدن-السحابية-تحضيرات-ضخمة-لانطلاق-منتدى-الابتكار-لمستقبل-مدن-كبرى-بريكس-صور-وفيديو-----1092850511.html
https://sarabic.ae/20240913/موسكو-ممثلو-أكثر-من-30-دولة-يشاركون-في-منتدى-الابتكار-لدول-بريكس-في-العاصمة-الروسية---1092669629.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس, منوعات, موسكو
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس, منوعات, موسكو
خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم
أكد الاقتصادي الأمريكي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة، جيفري ساكس، خلال منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، أن العاصمة الروسية موسكو، لديها أحد أنظمة المترو الأكثر تقدما في العالم.
وأعرب ساكس عن هذا الرأي في جلسة بعنوان "العولمة العادلة"، وهل يمكن للتكنولوجيا ضمان النمو المستدام للمدن الكبرى والحد من عدم المساواة العالمية؟، ضمن فعاليات منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، وأكد ساكس أنه من أجل التنمية البيئية المستدامة، يجب على التجمعات الكبيرة إعادة توجيه نفسها نحو وسائل النقل العام، وعلى وجه الخصوص، يمكن للتكنولوجيات المتقدمة أن تساعد المدن الكبرى في تحقيق ذلك.
وأضاف ساكس: "تمتلك موسكو أحد أنظمة المترو الأكثر تقدما. مترو موسكو ممتاز، ومن الضروري تطوير المركبات غير المأهولة. والتحول الأكثر أهمية هو على وجه التحديد التأكد من أن المدن مستقلة عن مصادر الطاقة، بحيث تكون وسائل النقل العام غير مأهولة. كما يلزم تطوير أشكال أخرى من الخدمات الرقمية".
بالإضافة إلى ذلك، أكد ساكس أنه في الوقت الحالي في العديد من المدن الكبرى يتناقص عدد السيارات الخاصة، وهذا اتجاه ممتاز. ووفقا له، ينبغي للمدن الكبرى أن تهيئ الظروف للعمل عن بعد. وهذا يمكن أن يقلل من تكاليف السفر لكل من الموظفين والشركات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "هذا يعني أنه يمكننا في كثير من الأحيان العمل مباشرة من منطقتنا، من المنزل. لقد بدأ الاقتصاد عبر الإنترنت في الظهور والذي سيغير حياتنا بالكامل إلى الأفضل. مثل هذا النظام سيوفر لنا قدرًا هائلاً من الوقت الذي نقضيه في الاختناقات المرورية كل يوم".
وأصبح موضوع البيئة موضوعا رئيسيا في منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، ويشارك فيه أكثر من 300 خبير من 30 دولة. وفي هذا الحدث، لفت الخبراء الدوليون، من بين أمور أخرى،
الانتباه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها موسكو للحفاظ على البيئة، وكذلك لضمان سهولة الوصول إلى المناطق الخضراء. وبحسب عدد من المؤشرات، تحسنت مكانة العاصمة الروسية مقارنة بالعام الماضي، مما عزز مكانتها القيادية.