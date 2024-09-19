https://sarabic.ae/20240919/خبير-موسكو-لديها-أكثر-أنظمة-المترو-تقدما-في-العالم----1092879139.html

خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم

خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم

سبوتنيك عربي

أكد الاقتصادي الأمريكي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة، جيفري ساكس، خلال منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، أن العاصمة الروسية موسكو، لديها أحد أنظمة المترو... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T08:46+0000

2024-09-19T08:46+0000

2024-09-19T08:46+0000

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وأعرب ساكس عن هذا الرأي في جلسة بعنوان "العولمة العادلة"، وهل يمكن للتكنولوجيا ضمان النمو المستدام للمدن الكبرى والحد من عدم المساواة العالمية؟، ضمن فعاليات منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، وأكد ساكس أنه من أجل التنمية البيئية المستدامة، يجب على التجمعات الكبيرة إعادة توجيه نفسها نحو وسائل النقل العام، وعلى وجه الخصوص، يمكن للتكنولوجيات المتقدمة أن تساعد المدن الكبرى في تحقيق ذلك.بالإضافة إلى ذلك، أكد ساكس أنه في الوقت الحالي في العديد من المدن الكبرى يتناقص عدد السيارات الخاصة، وهذا اتجاه ممتاز. ووفقا له، ينبغي للمدن الكبرى أن تهيئ الظروف للعمل عن بعد. وهذا يمكن أن يقلل من تكاليف السفر لكل من الموظفين والشركات.وأصبح موضوع البيئة موضوعا رئيسيا في منتدى الابتكار لـ"المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة "بريكس"، ويشارك فيه أكثر من 300 خبير من 30 دولة. وفي هذا الحدث، لفت الخبراء الدوليون، من بين أمور أخرى، الانتباه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها موسكو للحفاظ على البيئة، وكذلك لضمان سهولة الوصول إلى المناطق الخضراء. وبحسب عدد من المؤشرات، تحسنت مكانة العاصمة الروسية مقارنة بالعام الماضي، مما عزز مكانتها القيادية.افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"إطلاق خطة لاعتماد "خدمات الحلال" في روسيا

https://sarabic.ae/20240918/المدن-السحابية-تحضيرات-ضخمة-لانطلاق-منتدى-الابتكار-لمستقبل-مدن-كبرى-بريكس-صور-وفيديو-----1092850511.html

https://sarabic.ae/20240913/موسكو-ممثلو-أكثر-من-30-دولة-يشاركون-في-منتدى-الابتكار-لدول-بريكس-في-العاصمة-الروسية---1092669629.html

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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس, منوعات, موسكو