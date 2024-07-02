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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240702/لافروف-يبحث-هاتفيا-الأزمة-الأوكرانية-مع-نظيره-الهنغاري-سيارتو-1090395729.html
لافروف يبحث هاتفيا الأزمة الأوكرانية مع نظيره الهنغاري سيارتو
لافروف يبحث هاتفيا الأزمة الأوكرانية مع نظيره الهنغاري سيارتو
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع نظيره المجري بيتر سيارتو، الأزمة الأوكرانية والتعاون الثنائي. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T16:23+0000
2024-07-02T16:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الدولي. وفي إطار مناقشة الأزمة الأوكرانية، لفت الوزيران إلى ضرورة قيام كييف بضمان حقوق جميع الأقليات التي تعيش في البلاد دون قيد أو شرط".وأعرب الوزيران عن تقديرهم الكبير للمستوى الذي تحقق في الحوار السياسي الروسي المجري، و"تم التأكيد على أن التعاون الثنائي، رغم الوضع الدولي الصعب، يواصل التطور تدريجيا بروح البراغماتية الصحيحة والمنفعة المتبادلة".وقال أوربان خلال لقائه مع فلاديمير زيلينسكي، الذي نشر مقطع فيديو بهذا الخصوص على تطبيق "تلغرام": "أعتقد أن هذه هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة لأوروبا خلال الأشهر الـ6 المقبلة من الرئاسة المجرية، وهي مسألة الحرب والسلام بين روسيا وأوكرانيا".ومن المعروف أن المجر تلتزم الحياد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ويتخذ أوربان موقفا رافضا لاستخدام أراضي بلاده لنشر قوات حلف الناتو، أو لتقديم أي مساعدات عسكرية لنظام كييف؛ وذلك رغم الضغوط الشديدة التي تعرض لها من قبل قيادة الحلف، لا سيما أن هنغاريا عضوا فاعلا في نطاقه.
https://sarabic.ae/20240604/أوربان-المجر-لديها-فرصة-لتجنب-حرب-جديدة-في-أوروبا-1089503532.html
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روسيا

لافروف يبحث هاتفيا الأزمة الأوكرانية مع نظيره الهنغاري سيارتو

16:23 GMT 02.07.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع نظيره المجري بيتر سيارتو، الأزمة الأوكرانية والتعاون الثنائي.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الدولي. وفي إطار مناقشة الأزمة الأوكرانية، لفت الوزيران إلى ضرورة قيام كييف بضمان حقوق جميع الأقليات التي تعيش في البلاد دون قيد أو شرط".
وأعرب الوزيران عن تقديرهم الكبير للمستوى الذي تحقق في الحوار السياسي الروسي المجري، و"تم التأكيد على أن التعاون الثنائي، رغم الوضع الدولي الصعب، يواصل التطور تدريجيا بروح البراغماتية الصحيحة والمنفعة المتبادلة".

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أن قضية السلام في أوكرانيا ستكون القضية الرئيسية خلال رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي، في الأشهر الستة المقبلة.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
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4 يونيو, 12:12 GMT
وقال أوربان خلال لقائه مع فلاديمير زيلينسكي، الذي نشر مقطع فيديو بهذا الخصوص على تطبيق "تلغرام": "أعتقد أن هذه هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة لأوروبا خلال الأشهر الـ6 المقبلة من الرئاسة المجرية، وهي مسألة الحرب والسلام بين روسيا وأوكرانيا".

وطلب رئيس الوزراء المجري خلال زيارته إلى كييف اليوم، من فلاديمير زيلينسكي، النظر في إمكانية وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا؛ لافتًا إلى أن ذلك قد يعجل في مفاوضات السلام.

ومن المعروف أن المجر تلتزم الحياد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ويتخذ أوربان موقفا رافضا لاستخدام أراضي بلاده لنشر قوات حلف الناتو، أو لتقديم أي مساعدات عسكرية لنظام كييف؛ وذلك رغم الضغوط الشديدة التي تعرض لها من قبل قيادة الحلف، لا سيما أن هنغاريا عضوا فاعلا في نطاقه.
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