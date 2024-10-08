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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق... صور وفيديو
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فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241008/المجر-غالبية-دول-الناتو-واثقة-من-أن-أوكرانيا-لن-تنضم-إلى-الحلف---1093557295.html
المجر: غالبية دول "الناتو" واثقة من أن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف
المجر: غالبية دول "الناتو" واثقة من أن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن غالبية دول الناتو، خلف الأبواب المغلقة، لا تدعم عضوية كييف في الناتو. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T17:06+0000
2024-10-08T17:06+0000
المجر
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي: "موقف المجر واضح، لا توجد إمكانية لانضمام أوكرانيا إلى الناتو".وأضاف: "لقد أخبرت الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأوكرانية، الذي كان في بودابست، أنني لا أعرف ما الذي يقولونه له (الغرب)، ولا أعرف ما الذي يقنعونه به، ولكن عندما نكون نحن وحدنا خلف الأبواب المغلقة، فإن الأغلبية تشاركني الموقف الذي قلته للتو".وفي وقت سابق، زار الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي، مارك روتيه، كييف.وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا، وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب إطلاق العملية العسكرية الخاصة.
https://sarabic.ae/20241008/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-هو-مشروع-جيوسياسي-أمريكي-1093529512.html
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المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

المجر: غالبية دول "الناتو" واثقة من أن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف

17:06 GMT 08.10.2024
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن غالبية دول الناتو، خلف الأبواب المغلقة، لا تدعم عضوية كييف في الناتو.
وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي: "موقف المجر واضح، لا توجد إمكانية لانضمام أوكرانيا إلى الناتو".
وأضاف: "لقد أخبرت الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأوكرانية، الذي كان في بودابست، أنني لا أعرف ما الذي يقولونه له (الغرب)، ولا أعرف ما الذي يقنعونه به، ولكن عندما نكون نحن وحدنا خلف الأبواب المغلقة، فإن الأغلبية تشاركني الموقف الذي قلته للتو".

وأشار سيارتو أيضًا إلى أن دول الناتو "تتصرف بشكل غير عادل تجاه الأوكرانيين" لأنها تتحدث علنًا عن عضوية أوكرانيا المحتملة في الحلف، وعندما تجري المفاوضات وجهًا لوجه أو خلف أبواب مغلقة، فإن الغالبية العظمى من وزراء خارجية الناتو تشاطر المجر الموقف نفسه.

نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب وزير الخارجية الروسي: انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو مشروع جيوسياسي أمريكي
02:37 GMT
وفي وقت سابق، زار الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي، مارك روتيه، كييف.

وقال خلال الزيارة إنه "سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أوكرانيا عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي، ولا تملك روسيا حق النقض في هذه القضية".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا، وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب إطلاق العملية العسكرية الخاصة.
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