https://sarabic.ae/20241008/المجر-غالبية-دول-الناتو-واثقة-من-أن-أوكرانيا-لن-تنضم-إلى-الحلف---1093557295.html
المجر: غالبية دول "الناتو" واثقة من أن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف
المجر: غالبية دول "الناتو" واثقة من أن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن غالبية دول الناتو، خلف الأبواب المغلقة، لا تدعم عضوية كييف في الناتو. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T17:06+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي: "موقف المجر واضح، لا توجد إمكانية لانضمام أوكرانيا إلى الناتو".وأضاف: "لقد أخبرت الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأوكرانية، الذي كان في بودابست، أنني لا أعرف ما الذي يقولونه له (الغرب)، ولا أعرف ما الذي يقنعونه به، ولكن عندما نكون نحن وحدنا خلف الأبواب المغلقة، فإن الأغلبية تشاركني الموقف الذي قلته للتو".وفي وقت سابق، زار الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي، مارك روتيه، كييف.وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا، وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب إطلاق العملية العسكرية الخاصة.
https://sarabic.ae/20241008/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-هو-مشروع-جيوسياسي-أمريكي-1093529512.html
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المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
المجر: غالبية دول "الناتو" واثقة من أن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن غالبية دول الناتو، خلف الأبواب المغلقة، لا تدعم عضوية كييف في الناتو.
وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي: "موقف المجر واضح، لا توجد إمكانية لانضمام أوكرانيا إلى الناتو".
وأضاف: "لقد أخبرت الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأوكرانية، الذي كان في بودابست، أنني لا أعرف ما الذي يقولونه له (الغرب)، ولا أعرف ما الذي يقنعونه به، ولكن عندما نكون نحن وحدنا خلف الأبواب المغلقة، فإن الأغلبية تشاركني الموقف الذي قلته للتو".
وأشار سيارتو أيضًا إلى أن دول الناتو "تتصرف بشكل غير عادل تجاه الأوكرانيين" لأنها تتحدث علنًا عن عضوية أوكرانيا المحتملة في الحلف، وعندما تجري المفاوضات وجهًا لوجه أو خلف أبواب مغلقة، فإن الغالبية العظمى من وزراء خارجية الناتو تشاطر المجر الموقف نفسه.
وفي وقت سابق، زار الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي، مارك روتيه، كييف.
وقال خلال الزيارة إنه "سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أوكرانيا عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي، ولا تملك روسيا حق النقض في هذه القضية".
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا، وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب إطلاق العملية العسكرية الخاصة.