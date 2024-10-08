نائب وزير الخارجية الروسي: انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو مشروع جيوسياسي أمريكي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241008/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-هو-مشروع-جيوسياسي-أمريكي-1093529512.html
نائب وزير الخارجية الروسي: انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو مشروع جيوسياسي أمريكي
نائب وزير الخارجية الروسي: انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو مشروع جيوسياسي أمريكي
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، بأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعد مشروعاً جيوسياسياً فرضته الولايات المتحدة... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T02:37+0000
2024-10-08T02:42+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك –وأضاف غروشكو في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك": "إن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو مشروع جيوسياسي بحت، جاء بضغط من الولايات المتحدة على حلفائها".وأشار إلى أن العديد من الأوروبيين أبدوا مخاوفهم بشأن هذا المشروع، مؤكدين أن دمج أوكرانيا في الحلف لن يؤدي فقط إلى تدمير ما تبقى من الهيكل الأمني الأوروبي، بل قد يدفع التحالف نفسه إلى الهاويةوأكّد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، في 11 يونيو/حزيران الماضي، أن تدريبات القوات المسلحة الروسية المتعلقة بإعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، تأتي كرد مناسب على المشاركة النشطة لقوات حلف الناتو في النزاع الأوكراني، وتمكين كييف من شن هجمات صاروخية على المدنيين الروس، فضلاً عن زيادة الإمكانات العسكرية للحلف قرب الحدود الروسية.كما أوضح فلاديمير كوليشوف، النائب الأول لرئيس جهاز حرس الحدود الروسي، في مايو/أيار الماضي، أن الغرب يعزز وجوده العسكري على حدود روسيا، متذرعاً بـ "التهديد الروسي" المزعوم.في السياق ذاته، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 يونيو/حزيران مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن روسيا ستوقف إطلاق النار فوراً وتبدي استعدادها للتفاوض بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أقاليم روسيا الجديدة. ودعا بوتين كييف إلى التخلي عن سعيها للانضمام إلى حلف الناتو، ونزع سلاحها، وتفكيك البنى النازية، إلى جانب التزامها بالحياد والتخلي عن الأسلحة النووية. كما طالب بوتين برفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
https://sarabic.ae/20240911/بلينكن-يعلن-حتمية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1092622783.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

نائب وزير الخارجية الروسي: انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو مشروع جيوسياسي أمريكي

02:37 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 02:42 GMT 08.10.2024)
© Sputnik . Григорий Сысоев / الانتقال إلى بنك الصور نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو
 نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Григорий Сысоев
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صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، بأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعد مشروعاً جيوسياسياً فرضته الولايات المتحدة على حلفائها.
موسكو- سبوتنيك –وأضاف غروشكو في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك": "إن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو مشروع جيوسياسي بحت، جاء بضغط من الولايات المتحدة على حلفائها".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
11 سبتمبر, 18:21 GMT
وأشار إلى أن العديد من الأوروبيين أبدوا مخاوفهم بشأن هذا المشروع، مؤكدين أن دمج أوكرانيا في الحلف لن يؤدي فقط إلى تدمير ما تبقى من الهيكل الأمني الأوروبي، بل قد يدفع التحالف نفسه إلى الهاوية
وأكّد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، في 11 يونيو/حزيران الماضي، أن تدريبات القوات المسلحة الروسية المتعلقة بإعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، تأتي كرد مناسب على المشاركة النشطة لقوات حلف الناتو في النزاع الأوكراني، وتمكين كييف من شن هجمات صاروخية على المدنيين الروس، فضلاً عن زيادة الإمكانات العسكرية للحلف قرب الحدود الروسية.
كما أوضح فلاديمير كوليشوف، النائب الأول لرئيس جهاز حرس الحدود الروسي، في مايو/أيار الماضي، أن الغرب يعزز وجوده العسكري على حدود روسيا، متذرعاً بـ "التهديد الروسي" المزعوم.
في السياق ذاته، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 يونيو/حزيران مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن روسيا ستوقف إطلاق النار فوراً وتبدي استعدادها للتفاوض بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أقاليم روسيا الجديدة. ودعا بوتين كييف إلى التخلي عن سعيها للانضمام إلى حلف الناتو، ونزع سلاحها، وتفكيك البنى النازية، إلى جانب التزامها بالحياد والتخلي عن الأسلحة النووية. كما طالب بوتين برفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
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Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 أكتوبر, 21:43 GMT
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