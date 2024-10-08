https://sarabic.ae/20241008/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-هو-مشروع-جيوسياسي-أمريكي-1093529512.html

نائب وزير الخارجية الروسي: انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو مشروع جيوسياسي أمريكي

نائب وزير الخارجية الروسي: انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو مشروع جيوسياسي أمريكي

سبوتنيك عربي

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، بأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعد مشروعاً جيوسياسياً فرضته الولايات المتحدة... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T02:37+0000

2024-10-08T02:37+0000

2024-10-08T02:42+0000

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موسكو- سبوتنيك –وأضاف غروشكو في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك": "إن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو مشروع جيوسياسي بحت، جاء بضغط من الولايات المتحدة على حلفائها".وأشار إلى أن العديد من الأوروبيين أبدوا مخاوفهم بشأن هذا المشروع، مؤكدين أن دمج أوكرانيا في الحلف لن يؤدي فقط إلى تدمير ما تبقى من الهيكل الأمني الأوروبي، بل قد يدفع التحالف نفسه إلى الهاويةوأكّد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، في 11 يونيو/حزيران الماضي، أن تدريبات القوات المسلحة الروسية المتعلقة بإعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، تأتي كرد مناسب على المشاركة النشطة لقوات حلف الناتو في النزاع الأوكراني، وتمكين كييف من شن هجمات صاروخية على المدنيين الروس، فضلاً عن زيادة الإمكانات العسكرية للحلف قرب الحدود الروسية.كما أوضح فلاديمير كوليشوف، النائب الأول لرئيس جهاز حرس الحدود الروسي، في مايو/أيار الماضي، أن الغرب يعزز وجوده العسكري على حدود روسيا، متذرعاً بـ "التهديد الروسي" المزعوم.في السياق ذاته، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 يونيو/حزيران مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن روسيا ستوقف إطلاق النار فوراً وتبدي استعدادها للتفاوض بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أقاليم روسيا الجديدة. ودعا بوتين كييف إلى التخلي عن سعيها للانضمام إلى حلف الناتو، ونزع سلاحها، وتفكيك البنى النازية، إلى جانب التزامها بالحياد والتخلي عن الأسلحة النووية. كما طالب بوتين برفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

https://sarabic.ae/20240911/بلينكن-يعلن-حتمية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1092622783.html

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أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم