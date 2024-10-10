https://sarabic.ae/20241010/الخارجية-الروسية-تقييم-موسكو-للدور-الأمريكي-في-الأزمة-الأوكرانية-لم-يتغير-بعد-تصريحات-البنتاغون-1093614995.html

الخارجية الروسية: تقييم موسكو للدور الأمريكي في الأزمة الأوكرانية لم يتغير بعد تصريحات البنتاغون

الخارجية الروسية: تقييم موسكو للدور الأمريكي في الأزمة الأوكرانية لم يتغير بعد تصريحات البنتاغون

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن تقييم روسيا لدور الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة الأوكرانية لم يتغير بعد تصريحات البنتاغون... 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T12:24+0000

2024-10-10T12:24+0000

2024-10-10T12:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ريابكوف للصحفيين: " لقد قيل مرارا، أن سياسة واشنطن ترتكز على الانغماس في خطط وأوهام كييف الأكثر تدميراً والأبعد مدى. إنها إلى حد كبير، في قلب تلك الأزمة الأكثر حدة والمحفوفة بمخاطر عالية وخطر الانزلاق إلى صراع شامل بين روسيا والغرب التاريخي. وبالتالي فإن تصريحات الأمس لا تغير شيئا في تقييمنا".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الخارجية الروسية: قوات كييف تستخدم بشكل منهجي المواد الكيميائية السامة ضد الروسالكرملين: تعديل العقيدة النووية الروسية ضروري بالنظر إلى تصعيد التوترات قرب الحدود الروسيةلافروف: روسيا تعمل على توضيح عقيدتها لاستخدام الأسلحة النوويةموسكو تعلن احتمال إدخال تعديلات على العقيدة النووية الروسية

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