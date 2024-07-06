https://sarabic.ae/20240706/موسكو-تعلن-احتمال-إدخال-تعديلات-على-العقيدة-النووية-الروسية-1090540865.html

موسكو تعلن احتمال إدخال تعديلات على العقيدة النووية الروسية

موسكو تعلن احتمال إدخال تعديلات على العقيدة النووية الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو قد تجري تغييرات أو تدخل تعديلات على العقيدة النووية الروسية، وذلك رداً على التصرفات غير الودية من... 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T10:50+0000

2024-07-06T10:50+0000

2024-07-06T10:50+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg

وجاءت تصريحات ريابكوف، خلال مقابلة مع مجلة "الشؤون الدولية"، قال فيها: "أعترف تماما أنه بعد مرور بعض الوقت سيكون هناك بعض التحديد لما قد تكون عليه مناهجنا تجاه هذه القضايا المهمة للغاية والمهمة للغاية في حالات التصعيد الإضافي من جانب خصومنا".وأكد ريابكوف أن "الوضع في محيط الصراع الأوكراني أظهر أن الردع النووي بمفهومه الكلاسيكي السابق لم يعد يعمل بشكل كامل"، مضيفا بالقول: "لذلك سيتم إدخال بعض الإضافات".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا قد تجري تغييرات على عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.روسيا تعلن عن مناورات نووية تكتيكية... ما هو حجم ترسانتها الذرية؟ووفقا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وفي دوائر الخبراء في الغرب، هناك أفكار حول إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة ولا يوجد شيء فظيع في هذا الأمر.بوتين: بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من تدريبات اختبار الأسلحة النوويةوفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن روسيا لم تغير عقيدتها النووية، محذرًا من أن سياسات التصعيد الغربية قد تجعل موسكو مضطرة لتحسين إجراءات ردعها النووي.

https://sarabic.ae/20240623/رئيس-لجنة-الدفاع-في-الدوما-تغيرات-العقيدة-النووية-الروسية-تحدث-إذا-زادت-التحديات-تجاهنا-1090085729.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا