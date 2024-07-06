موسكو تعلن احتمال إدخال تعديلات على العقيدة النووية الروسية

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القوات الروسية تحرر بلدة سوكول بجمهورية دونيتسك الشعبية
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30 د
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بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
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06:00 GMT
123 د
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08:18 GMT
21 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
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تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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الإنسان والثقافة
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ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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https://sarabic.ae/20240706/موسكو-تعلن-احتمال-إدخال-تعديلات-على-العقيدة-النووية-الروسية-1090540865.html
موسكو تعلن احتمال إدخال تعديلات على العقيدة النووية الروسية
موسكو تعلن احتمال إدخال تعديلات على العقيدة النووية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو قد تجري تغييرات أو تدخل تعديلات على العقيدة النووية الروسية، وذلك رداً على التصرفات غير الودية من... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T10:50+0000
2024-07-06T10:50+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات ريابكوف، خلال مقابلة مع مجلة "الشؤون الدولية"، قال فيها: "أعترف تماما أنه بعد مرور بعض الوقت سيكون هناك بعض التحديد لما قد تكون عليه مناهجنا تجاه هذه القضايا المهمة للغاية والمهمة للغاية في حالات التصعيد الإضافي من جانب خصومنا".وأكد ريابكوف أن "الوضع في محيط الصراع الأوكراني أظهر أن الردع النووي بمفهومه الكلاسيكي السابق لم يعد يعمل بشكل كامل"، مضيفا بالقول: "لذلك سيتم إدخال بعض الإضافات".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا قد تجري تغييرات على عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.روسيا تعلن عن مناورات نووية تكتيكية... ما هو حجم ترسانتها الذرية؟ووفقا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وفي دوائر الخبراء في الغرب، هناك أفكار حول إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة ولا يوجد شيء فظيع في هذا الأمر.بوتين: بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من تدريبات اختبار الأسلحة النوويةوفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن روسيا لم تغير عقيدتها النووية، محذرًا من أن سياسات التصعيد الغربية قد تجعل موسكو مضطرة لتحسين إجراءات ردعها النووي.
https://sarabic.ae/20240623/رئيس-لجنة-الدفاع-في-الدوما-تغيرات-العقيدة-النووية-الروسية-تحدث-إذا-زادت-التحديات-تجاهنا-1090085729.html
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روسيا
روسيا

موسكو تعلن احتمال إدخال تعديلات على العقيدة النووية الروسية

10:50 GMT 06.07.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو قد تجري تغييرات أو تدخل تعديلات على العقيدة النووية الروسية، وذلك رداً على التصرفات غير الودية من الغرب.
وجاءت تصريحات ريابكوف، خلال مقابلة مع مجلة "الشؤون الدولية"، قال فيها: "أعترف تماما أنه بعد مرور بعض الوقت سيكون هناك بعض التحديد لما قد تكون عليه مناهجنا تجاه هذه القضايا المهمة للغاية والمهمة للغاية في حالات التصعيد الإضافي من جانب خصومنا".
وأكد ريابكوف أن "الوضع في محيط الصراع الأوكراني أظهر أن الردع النووي بمفهومه الكلاسيكي السابق لم يعد يعمل بشكل كامل"، مضيفا بالقول: "لذلك سيتم إدخال بعض الإضافات".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا قد تجري تغييرات على عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.
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ووفقا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وفي دوائر الخبراء في الغرب، هناك أفكار حول إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة ولا يوجد شيء فظيع في هذا الأمر.
بوتين: بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من تدريبات اختبار الأسلحة النووية
وفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن روسيا لم تغير عقيدتها النووية، محذرًا من أن سياسات التصعيد الغربية قد تجعل موسكو مضطرة لتحسين إجراءات ردعها النووي.
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