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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241010/خسائر-قوات-كييف-خلال-24-ساعة-تبلغ-ما-يصل-إلى-200-عسكري-في-مقاطعة-كورسك-الروسية--1093614628.html
خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة تبلغ ما يصل إلى 200 عسكري في مقاطعة كورسك الروسية
خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة تبلغ ما يصل إلى 200 عسكري في مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الأخيرة، على محور مقاطعة كورسك الروسية، بلغت نحو 200 عسكري، ما... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T12:15+0000
2024-10-10T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم، ما يصل إلى 200 عسكري، إضافة إلى استسلام 5 عسكريين".وأوضح البيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو، خلال فترة القتال على محور كورسك، أكثر من 21550 عسكريًا، و139 دبابة و98 مركبة قتال مشاة و98 ناقلة جند مدرعة و892 مركبة قتالية مدرعة و590 سيارة و177 قطعة مدفعية و33 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ المتعددة، بما في ذلك 8 راجمات "هيمارس"، و6 راجمات من طراز "ميلرز" أمريكية الصنع، وتسع قاذفات لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وخمس مركبات نقل وتحميل، و46 محطة حرب إلكترونية، و9 رادارات مضادة للبطاريات، و3 رادارات للدفاع الجوي و22 وحدة من المعدات الهندسية، منها 13 مركبة لإزالة الحواجز، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77"، و3 مدرعات للإصلاح والإجلاء".وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة رادار أمريكية الصنع، ومنصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي من إنتاج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 131 منطقة".وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و205 طائرة مسيرة من بينها 96 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وأضاف: "قامت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، باستهداف تشكيلات لواء الدفاع الساحلي 39، ولواء الدفاع الإقليمي 121 في مناطق سادوفو، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241010/مقاتلات-روسية-تستهدف-منصات-إطلاق-صواريخ-باتريوت-الأمريكية-في-أوكرانيا----1093611262.html
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روسيا
روسيا

خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة تبلغ ما يصل إلى 200 عسكري في مقاطعة كورسك الروسية

12:15 GMT 10.10.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الأخيرة، على محور مقاطعة كورسك الروسية، بلغت نحو 200 عسكري، ما يرفع إجمالي خسائر قوات نظام كييف على هذا المحور إلى أكثر من 21550 عسكريا.
وجاء في تقرير الوزارة، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم، ما يصل إلى 200 عسكري، إضافة إلى استسلام 5 عسكريين".
وأوضح البيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو، خلال فترة القتال على محور كورسك، أكثر من 21550 عسكريًا، و139 دبابة و98 مركبة قتال مشاة و98 ناقلة جند مدرعة و892 مركبة قتالية مدرعة و590 سيارة و177 قطعة مدفعية و33 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ المتعددة، بما في ذلك 8 راجمات "هيمارس"، و6 راجمات من طراز "ميلرز" أمريكية الصنع، وتسع قاذفات لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وخمس مركبات نقل وتحميل، و46 محطة حرب إلكترونية، و9 رادارات مضادة للبطاريات، و3 رادارات للدفاع الجوي و22 وحدة من المعدات الهندسية، منها 13 مركبة لإزالة الحواجز، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77"، و3 مدرعات للإصلاح والإجلاء".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطيران الروسي استهدف منصات لإطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية الصنع للدفاع الجوي، بالإضافة إلى تدمير محطة رادار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة رادار أمريكية الصنع، ومنصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي من إنتاج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 131 منطقة".
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا
09:32 GMT
وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و205 طائرة مسيرة من بينها 96 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وأضاف: "قامت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، باستهداف تشكيلات لواء الدفاع الساحلي 39، ولواء الدفاع الإقليمي 121 في مناطق سادوفو، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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