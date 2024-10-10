https://sarabic.ae/20241010/مقاتلات-روسية-تستهدف-منصات-إطلاق-صواريخ-باتريوت-الأمريكية-في-أوكرانيا----1093611262.html

مقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا

مقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطيران الروسي استهدف منصات لإطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية الصنع للدفاع الجوي، بالإضافة إلى تدمير محطة رادار. 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T09:32+0000

2024-10-10T09:32+0000

2024-10-10T10:12+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة رادار أمريكية الصنع، ومنصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي من إنتاج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 131 منطقة".وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و205 طائرة مسيرة من بينها 96 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وأضاف: "قامت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، باستهداف تشكيلات لواء الدفاع الساحلي 39، ولواء الدفاع الإقليمي 121 في مناطق سادوفو، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".وأردف بيان الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 95 عسكريًا، ومركبتين ومدفع هاوتزر من طراز "إم -777"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 55 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق شوروفو وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيزيومسكوي وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع مهمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت عددا من الألوية الأوكرانية.وتصدت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، لـ9 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية "غايغر" 42 و100 و110 و157 و68 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 37 من مشاة البحرية.وبلغت خسائر القوات الأوكرنية نحو 490 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم-113"، ومركبتين، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية

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