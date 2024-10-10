مقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تريد جر سوريا للمواجهة وهناك تفويض بتعيين نتنياهو إمبراطورا على العرب
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:39 GMT
21 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241010/مقاتلات-روسية-تستهدف-منصات-إطلاق-صواريخ-باتريوت-الأمريكية-في-أوكرانيا----1093611262.html
مقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا
مقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطيران الروسي استهدف منصات لإطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية الصنع للدفاع الجوي، بالإضافة إلى تدمير محطة رادار. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T09:32+0000
2024-10-10T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/1a/1046362955_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_b8a8e993b13923b7b1de105c80818fb8.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة رادار أمريكية الصنع، ومنصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي من إنتاج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 131 منطقة".وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و205 طائرة مسيرة من بينها 96 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وأضاف: "قامت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، باستهداف تشكيلات لواء الدفاع الساحلي 39، ولواء الدفاع الإقليمي 121 في مناطق سادوفو، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".وأردف بيان الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 95 عسكريًا، ومركبتين ومدفع هاوتزر من طراز "إم -777"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 55 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق شوروفو وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيزيومسكوي وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع مهمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت عددا من الألوية الأوكرانية.وتصدت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، لـ9 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية "غايغر" 42 و100 و110 و157 و68 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 37 من مشاة البحرية.وبلغت خسائر القوات الأوكرنية نحو 490 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم-113"، ومركبتين، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241010/دبابة-روسية-لا-تقهر-تنجو-من-19-إصابة-مباشرة-وتدحر-القوات-المعادية-فيديو-1093605079.html
https://sarabic.ae/20241010/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-92-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1093600496.html
https://sarabic.ae/20241009/إسكندر-إم-يستهدف-تجمعا-لقوات-كييف-ومنظومات-باتريوت-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-1093591237.html
https://sarabic.ae/20241009/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-نوفايا-سور-وتشيناوبوكروفسكي-في-مقاطعة-كورسك-1093578784.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/1a/1046362955_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4e370579acac4b85fec7d70fc364b5ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

مقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا

09:32 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 10:12 GMT 10.10.2024)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "ميغ - 29"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطيران الروسي استهدف منصات لإطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية الصنع للدفاع الجوي، بالإضافة إلى تدمير محطة رادار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة رادار أمريكية الصنع، ومنصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي من إنتاج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 131 منطقة".
وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و205 طائرة مسيرة من بينها 96 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وأضاف: "قامت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، باستهداف تشكيلات لواء الدفاع الساحلي 39، ولواء الدفاع الإقليمي 121 في مناطق سادوفو، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".
دبابة روسية من طراز تي 72 بي زي، تصد بدرعها الديناميكي المتطور قذيفة استهدفتها بشكل مباشر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة روسية "لا تقهر" تنجو من 19 إصابة مباشرة وتدحر القوات المعادية... فيديو
09:16 GMT
وأردف بيان الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 95 عسكريًا، ومركبتين ومدفع هاوتزر من طراز "إم -777"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قامت في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي، باستهداف تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 129 في مناطق مالي بروكودي، وليبتسي في مقاطعة خاركوف".

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 55 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
05:29 GMT
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق شوروفو وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيزيومسكوي وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 430 عسكريًا، و5 مركبات ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفعي هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع مهمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت عددا من الألوية الأوكرانية.
إطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية إسكندر-إم في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
أمس, 17:12 GMT
وتصدت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، لـ9 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية "غايغر" 42 و100 و110 و157 و68 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 37 من مشاة البحرية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرنية نحو 490 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم-113"، ومركبتين، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
وتصدت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، لهجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت عددا من الألوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي في مقاطعة كورسك
أمس, 11:08 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل08:26 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала