https://sarabic.ae/20241009/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-نوفايا-سور-وتشيناوبوكروفسكي-في-مقاطعة-كورسك-1093578784.html
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حرر بلدتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي في مقاطعة كورسك الروسية. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T11:08+0000
2024-10-09T11:08+0000
2024-10-09T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، القيام بعمليات هجومية حررت خلالها بلدتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي في مقاطعة كورسك".وأشارت الوزارة إلى أن "القوات المسلحة الروسية تواصل عملياتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".وأشار البيان إلى أنه "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري".وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإنه خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 21350 عسكريا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240902/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تستهدف-منشآت-الطاقة-والصناعات-العسكرية-الأوكرانية--1092301210.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي في مقاطعة كورسك
11:08 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 11:39 GMT 09.10.2024)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حرر بلدتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، القيام بعمليات هجومية حررت خلالها بلدتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي في مقاطعة كورسك".
وأشارت الوزارة إلى أن "القوات المسلحة الروسية تواصل عملياتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".
وأضاف البيان: "استهدفت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من 10 ألوية أوكرانية في مناطق دارينو وليوبيموفكا ونوفي بوت وبليخوفو، كما صدت هجومين للعدو في اتجاه ليوبيموفكا وبليخوفو، ونتيجة لذلك فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 شخصًا بين قتيل وجريح".
وأشار البيان إلى أنه "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإنه خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 21350 عسكريا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.