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مقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241010/دبابة-روسية-لا-تقهر-تنجو-من-19-إصابة-مباشرة-وتدحر-القوات-المعادية-فيديو-1093605079.html
دبابة روسية "لا تقهر" تنجو من 19 إصابة مباشرة وتدحر القوات المعادية... فيديو
دبابة روسية "لا تقهر" تنجو من 19 إصابة مباشرة وتدحر القوات المعادية... فيديو
سبوتنيك عربي
سطّرت دبابة روسية من طراز "تي 72 بي 3 إم"، ملحمة جديدة لبطولات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بدحرها وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بعد... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T09:16+0000
2024-10-10T09:16+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقال سائق الدبابة، لوكالة "سبوتنيك": "الدبابة "تي 72 بي 3 إم"، شاركت سابقاً في الـ"بياتلون" (مسابقة للدبابات) وفازت بها، وتم اختبار هذه المركبة في المعارك، وفي المعركة الأخيرة صمدت أمام 19 إصابة مباشرة من العدو، وبقيت في الخدمة وأتمت المهمة وألحقت أضرارا كبيرة بالعدو".ونتيجة لذلك، تضررت 3 بكرات مجنزرة وحجرة هبوط السائق في الدبابة، واحترقت القذيفة على البرج وخرجت من الجانب الآخر، ودمرت الثلاثي (جهاز المراقبة)، الذي استعاده الجنود أثناء عودتهم."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكوختم بالقول: "على الرغم من الضربات العديدة، على الرغم من حقيقة أن العدو حاول إيقاف الدبابة بكل قوته، حافظت الدبابة على حركتها، وأكملت المهمة وعادت من المعركة وأنقذت الرجال وأنقذتني".سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241008/صواريخ-كينجال-الروسية-تستهدف-المطارات-العسكرية-الأوكرانية--1093538377.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا

دبابة روسية "لا تقهر" تنجو من 19 إصابة مباشرة وتدحر القوات المعادية... فيديو

09:16 GMT 10.10.2024
© Photo / دبابة روسية من طراز "تي 72 بي زي"، تصد بدرعها الديناميكي المتطور قذيفة استهدفتها بشكل مباشر
دبابة روسية من طراز تي 72 بي زي، تصد بدرعها الديناميكي المتطور قذيفة استهدفتها بشكل مباشر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Photo /
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سطّرت دبابة روسية من طراز "تي 72 بي 3 إم"، ملحمة جديدة لبطولات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بدحرها وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بعد تلقيها 19 إصابة في المعركة، دون تلقي أفراد الطاقم أي إصابة.
وقال سائق الدبابة، لوكالة "سبوتنيك": "الدبابة "تي 72 بي 3 إم"، شاركت سابقاً في الـ"بياتلون" (مسابقة للدبابات) وفازت بها، وتم اختبار هذه المركبة في المعارك، وفي المعركة الأخيرة صمدت أمام 19 إصابة مباشرة من العدو، وبقيت في الخدمة وأتمت المهمة وألحقت أضرارا كبيرة بالعدو".

وبحسب السائق، حاول العدو، باستخدام أسلحة مختلفة، تدمير المركبة، بما في ذلك صاروخ مضاد للدبابات.

ونتيجة لذلك، تضررت 3 بكرات مجنزرة وحجرة هبوط السائق في الدبابة، واحترقت القذيفة على البرج وخرجت من الجانب الآخر، ودمرت الثلاثي (جهاز المراقبة)، الذي استعاده الجنود أثناء عودتهم.
إطلاق صواريخ كينجال، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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كما أشار سائق الدبابة، إلى أن الكثير من القذائف المعادية اصطدمت بالهياكل المعدنية الملحقة للدبابة، وهي وسيلة إضافية لحمايتها من الطائرات المسيرة.

وختم بالقول: "على الرغم من الضربات العديدة، على الرغم من حقيقة أن العدو حاول إيقاف الدبابة بكل قوته، حافظت الدبابة على حركتها، وأكملت المهمة وعادت من المعركة وأنقذت الرجال وأنقذتني".
سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
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