دبابة روسية "لا تقهر" تنجو من 19 إصابة مباشرة وتدحر القوات المعادية... فيديو
© Photo / دبابة روسية من طراز "تي 72 بي زي"، تصد بدرعها الديناميكي المتطور قذيفة استهدفتها بشكل مباشر
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سطّرت دبابة روسية من طراز "تي 72 بي 3 إم"، ملحمة جديدة لبطولات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بدحرها وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بعد تلقيها 19 إصابة في المعركة، دون تلقي أفراد الطاقم أي إصابة.
وقال سائق الدبابة، لوكالة "سبوتنيك": "الدبابة "تي 72 بي 3 إم"، شاركت سابقاً في الـ"بياتلون" (مسابقة للدبابات) وفازت بها، وتم اختبار هذه المركبة في المعارك، وفي المعركة الأخيرة صمدت أمام 19 إصابة مباشرة من العدو، وبقيت في الخدمة وأتمت المهمة وألحقت أضرارا كبيرة بالعدو".
وبحسب السائق، حاول العدو، باستخدام أسلحة مختلفة، تدمير المركبة، بما في ذلك صاروخ مضاد للدبابات.
📹يروي سائق الدبابة الروسية من طراز "تي-72 بي 3" التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الدبابة التي سبق لها الفوز بمناورات الدبابات، تعرضت لـ19 ضربة في المعركة، في منطقة العملية العسكرية، لكن طاقمها تمكن من إصابة العدو والخروج من المعركة سالمين pic.twitter.com/9moHWt8b8p— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 10, 2024
ونتيجة لذلك، تضررت 3 بكرات مجنزرة وحجرة هبوط السائق في الدبابة، واحترقت القذيفة على البرج وخرجت من الجانب الآخر، ودمرت الثلاثي (جهاز المراقبة)، الذي استعاده الجنود أثناء عودتهم.
كما أشار سائق الدبابة، إلى أن الكثير من القذائف المعادية اصطدمت بالهياكل المعدنية الملحقة للدبابة، وهي وسيلة إضافية لحمايتها من الطائرات المسيرة.
وختم بالقول: "على الرغم من الضربات العديدة، على الرغم من حقيقة أن العدو حاول إيقاف الدبابة بكل قوته، حافظت الدبابة على حركتها، وأكملت المهمة وعادت من المعركة وأنقذت الرجال وأنقذتني".