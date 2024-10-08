https://sarabic.ae/20241008/صواريخ-كينجال-الروسية-تستهدف-المطارات-العسكرية-الأوكرانية--1093538377.html
صواريخ "كينجال" الروسية تستهدف المطارات العسكرية الأوكرانية
صواريخ "كينجال" الروسية تستهدف المطارات العسكرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي شنّ، أمس الاثنين، ضربة مشتركة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية، استهدفت فيها البنية التحتية للمطارات... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T09:24+0000
2024-10-08T09:24+0000
2024-10-08T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية، بالأمس (الاثنين)، ضربة جماعية، بصواريخ بالستية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "كينجال"، على البنية التحتية للمطارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد تم تحقيق أهداف الضربات المحددة".وأوضح البيان بالقول: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و49 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241008/الجيش-الروسي-يحرر-زوريانوي-بيرفويي-في-جمهورية-دونيتسك-1093538163.html
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روسيا, رصد عسكري
صواريخ "كينجال" الروسية تستهدف المطارات العسكرية الأوكرانية
09:24 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 09:36 GMT 08.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي شنّ، أمس الاثنين، ضربة مشتركة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية، استهدفت فيها البنية التحتية للمطارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدة إصابة جميع الأهداف.
وقالت الدفاع في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية، بالأمس (الاثنين)، ضربة جماعية، بصواريخ بالستية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "كينجال"، على البنية التحتية للمطارات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد تم تحقيق أهداف الضربات المحددة".
وأضافت الدفاع: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية سفينة حاويات بها ذخيرة ومخزنا وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، وكذلك تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة".
وأوضح البيان بالقول: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و49 طائرة مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.