https://sarabic.ae/20241008/الجيش-الروسي-يحرر-زوريانوي-بيرفويي-في-جمهورية-دونيتسك-1093538163.html
الجيش الروسي يحرر بلدة زوريانويه بيرفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة زوريانويه بيرفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة زوريانويه بيرفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T09:07+0000
2024-10-08T09:07+0000
2024-10-08T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a8dbc501a212b822c3c1fc907d1b8a3.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة زوريانويه بيرفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت الوحدات 4 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 855 عسكريًا و4 مركبات و3 مدافع وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N" ومحطة استطلاع إلكترونية من طراز "Plastun".وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم صد هجومين مضادين شنتهما مجموعات عسكرية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 425 عسكريًا، و7 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك 5 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم113" و11 سيارة عسكرية وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة حرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N"، ومستودعين للذخيرة الميدانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241008/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-متخفية-في-غابات-كورسك-فيديو--1093537290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000498_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cfb4b3f19c611bc0e511ac3be4b8dd2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة زوريانويه بيرفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:07 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 09:33 GMT 08.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة زوريانويه بيرفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة زوريانويه بيرفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت الوحدات 4 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 855 عسكريًا و4 مركبات و3 مدافع وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N" ومحطة استطلاع إلكترونية من طراز "Plastun".
وأضافت: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، وصدت القوات الروسية 9 هجمات مضادة، وفقدت قوات نظام كييف أكثر من 495 عسكرياً ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و5 مركبات وعددا من المدافع".
وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم صد هجومين مضادين شنتهما مجموعات عسكرية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 425 عسكريًا، و7 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك 5 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم113" و11 سيارة عسكرية وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة حرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N"، ومستودعين للذخيرة الميدانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.