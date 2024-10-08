https://sarabic.ae/20241008/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-متخفية-في-غابات-كورسك-فيديو--1093537290.html
القوات الروسية تحيد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية متخفية في غابات كورسك... فيديو
القوات الروسية تحيد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية متخفية في غابات كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن جنودا تابعين لوحدات قوات مجموعة "الشمال" (سيفير) الروسية، نفذوا عملية حيدوا فيها مجموعة تخريب واستطلاع... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T08:42+0000
2024-10-08T08:42+0000
2024-10-08T08:42+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0e/1084968835_288:0:1730:811_1920x0_80_0_0_60ad8fa893e3075a20cb23184f09e4d8.png
ويظهر في الفيديو قيام القوات الروسية باستهداف أفراد المجموعة المتخفية بين الأشجار في إحدى الغابات باستخدام طائرات مسيرة.وتبيّن اللقطات استهداف مسيرة لأحد الأفراد المختبئ خلف شاحنة مهجورة بين الاشجار في مقاطعة كورسك.وقام رجال الاستطلاع بتحديد الأهداف بدقة باستخدام مسيرة رصدت المنطقة، بعملية الرصد، ثم تم توجيه مسيرات أخرى باتجاه الأهداف وتدميرها، ما أجبر المجموعة على تغيير تموضعها.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك.وقالت الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".ضربة روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في سومي... فيديووتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق بونداريفكا، دارينو، كازاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مارتينوفكا، ميرني، نيكولايفو-داريينو، نيو واي، نوفويفانوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، ستارايا سوروتشينا، وسودغا، وتولستي لوج، وتشيركاسي بوريتشنوي".وأشارت الدفاع إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 21 ألف عسكري.الاستخبارات الروسية: أوكرانيا ورعاتها في الغرب شنوا حربا إرهابية حقيقية ضد بلدنا
https://sarabic.ae/20241007/صاروخ-إسكندر-يدمر-نقطة-انتشار-أوكرانية-في-مؤسسة-بافلوغراد-الصناعية-في-أوكرانيا-فيديو---1093516992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0e/1084968835_469:0:1550:811_1920x0_80_0_0_1b97a3eb25609daab6d5efcb2a9388c2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, القوات الروسية
رصد عسكري, القوات الروسية
القوات الروسية تحيد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية متخفية في غابات كورسك... فيديو
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن جنودا تابعين لوحدات قوات مجموعة "الشمال" (سيفير) الروسية، نفذوا عملية حيدوا فيها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، بواسطة طائرات مسيرة، في مقاطعة كورسك الروسية.
ويظهر في الفيديو قيام القوات الروسية باستهداف أفراد المجموعة المتخفية بين الأشجار في إحدى الغابات باستخدام طائرات مسيرة.
وتبيّن اللقطات استهداف مسيرة لأحد الأفراد المختبئ خلف شاحنة مهجورة بين الاشجار في مقاطعة كورسك
.
وقام رجال الاستطلاع بتحديد الأهداف بدقة باستخدام مسيرة رصدت المنطقة، بعملية الرصد، ثم تم توجيه مسيرات أخرى باتجاه الأهداف وتدميرها، ما أجبر المجموعة على تغيير تموضعها.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية
، أمس الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك.
وقالت الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".
وأوضحت الدفاع أنه "خلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت القوات هجومين مضادين للعدو في اتجاه كريمينوي وبليخوفو، كما أحبطت أيضًا محاولتين لشن هجمات في اتجاه ليوبيموفكا وروسكوي بوريتشنوي، وونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 شخصًا بين قتيل وجريح، ومركبة قتالية مدرعة وسيارة".
وتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش
ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق بونداريفكا، دارينو، كازاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مارتينوفكا، ميرني، نيكولايفو-داريينو، نيو واي، نوفويفانوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، ستارايا سوروتشينا، وسودغا، وتولستي لوج، وتشيركاسي بوريتشنوي".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، ▫️وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 150 عسكريا، وتم تدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعيتين وسيارتين".
وأشارت الدفاع إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 21 ألف عسكري.