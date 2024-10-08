القوات الروسية تحيد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية متخفية في غابات كورسك... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:00 GMT
3 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241008/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-متخفية-في-غابات-كورسك-فيديو--1093537290.html
القوات الروسية تحيد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية متخفية في غابات كورسك... فيديو
القوات الروسية تحيد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية متخفية في غابات كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن جنودا تابعين لوحدات قوات مجموعة "الشمال" (سيفير) الروسية، نفذوا عملية حيدوا فيها مجموعة تخريب واستطلاع... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T08:42+0000
2024-10-08T08:42+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0e/1084968835_288:0:1730:811_1920x0_80_0_0_60ad8fa893e3075a20cb23184f09e4d8.png
ويظهر في الفيديو قيام القوات الروسية باستهداف أفراد المجموعة المتخفية بين الأشجار في إحدى الغابات باستخدام طائرات مسيرة.وتبيّن اللقطات استهداف مسيرة لأحد الأفراد المختبئ خلف شاحنة مهجورة بين الاشجار في مقاطعة كورسك.وقام رجال الاستطلاع بتحديد الأهداف بدقة باستخدام مسيرة رصدت المنطقة، بعملية الرصد، ثم تم توجيه مسيرات أخرى باتجاه الأهداف وتدميرها، ما أجبر المجموعة على تغيير تموضعها.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك.وقالت الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".ضربة روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في سومي... فيديووتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق بونداريفكا، دارينو، كازاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مارتينوفكا، ميرني، نيكولايفو-داريينو، نيو واي، نوفويفانوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، ستارايا سوروتشينا، وسودغا، وتولستي لوج، وتشيركاسي بوريتشنوي".وأشارت الدفاع إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 21 ألف عسكري.الاستخبارات الروسية: أوكرانيا ورعاتها في الغرب شنوا حربا إرهابية حقيقية ضد بلدنا
https://sarabic.ae/20241007/صاروخ-إسكندر-يدمر-نقطة-انتشار-أوكرانية-في-مؤسسة-بافلوغراد-الصناعية-في-أوكرانيا-فيديو---1093516992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0e/1084968835_469:0:1550:811_1920x0_80_0_0_1b97a3eb25609daab6d5efcb2a9388c2.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, القوات الروسية
رصد عسكري, القوات الروسية

القوات الروسية تحيد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية متخفية في غابات كورسك... فيديو

08:42 GMT 08.10.2024
© Defense Minister of the Russian Federationمسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن جنودا تابعين لوحدات قوات مجموعة "الشمال" (سيفير) الروسية، نفذوا عملية حيدوا فيها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، بواسطة طائرات مسيرة، في مقاطعة كورسك الروسية.
ويظهر في الفيديو قيام القوات الروسية باستهداف أفراد المجموعة المتخفية بين الأشجار في إحدى الغابات باستخدام طائرات مسيرة.
وتبيّن اللقطات استهداف مسيرة لأحد الأفراد المختبئ خلف شاحنة مهجورة بين الاشجار في مقاطعة كورسك.
وقام رجال الاستطلاع بتحديد الأهداف بدقة باستخدام مسيرة رصدت المنطقة، بعملية الرصد، ثم تم توجيه مسيرات أخرى باتجاه الأهداف وتدميرها، ما أجبر المجموعة على تغيير تموضعها.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك.
صاروخ إسكندر يدمر نقطة انتشار أوكرانية في مؤسسة بافلوغراد الصناعية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ "إسكندر" يدمر نقطة انتشار أوكرانية في مؤسسة بافلوغراد الصناعية في أوكرانيا... فيديو
أمس, 13:39 GMT
وقالت الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".

وأوضحت الدفاع أنه "خلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت القوات هجومين مضادين للعدو في اتجاه كريمينوي وبليخوفو، كما أحبطت أيضًا محاولتين لشن هجمات في اتجاه ليوبيموفكا وروسكوي بوريتشنوي، وونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 شخصًا بين قتيل وجريح، ومركبة قتالية مدرعة وسيارة".

ضربة روسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني في سومي... فيديو
وتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق بونداريفكا، دارينو، كازاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مارتينوفكا، ميرني، نيكولايفو-داريينو، نيو واي، نوفويفانوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، ستارايا سوروتشينا، وسودغا، وتولستي لوج، وتشيركاسي بوريتشنوي".

وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، ▫️وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 150 عسكريا، وتم تدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعيتين وسيارتين".

وأشارت الدفاع إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 21 ألف عسكري.
الاستخبارات الروسية: أوكرانيا ورعاتها في الغرب شنوا حربا إرهابية حقيقية ضد بلدنا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل07:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 أكتوبر, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала