https://sarabic.ae/20241007/الاستخبارات-الروسية-أوكرانيا-ورعاتها-في-الغرب-شنوا-حربا-إرهابية-حقيقية-ضد-بلدنا--1093511355.html

الاستخبارات الروسية: أوكرانيا ورعاتها في الغرب شنوا حربا إرهابية حقيقية ضد بلدنا

الاستخبارات الروسية: أوكرانيا ورعاتها في الغرب شنوا حربا إرهابية حقيقية ضد بلدنا

سبوتنيك عربي

أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا ورعاتها في الغرب شنوا حربا حقيقية ضد روسيا وشعبها. 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T12:41+0000

2024-10-07T12:41+0000

2024-10-07T12:41+0000

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وقال ناريشكين في الاجتماع الـ 55 لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة: "لقد واجهت روسيا أخيرا شكلاً غير مسبوق من التهديد الإرهابي، الذي لا يأتي فقط من العصابات الإرهابية أو الإرهابيين المنفردين، بل من دولة بأكملها، أو بعبارة أدق مجموعة من الدول التي شنت حربًا إرهابية حقيقية ضدها بلدنا وشعبنا".وأشار ناريشكين إلى أن الغرب يسعى إلى إحداث الفوضى في العمليات الاجتماعية والسياسية في بلدان رابطة الدول المستقلة، وتأجيج الصراعات المشتعلة وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية القائمة.وأكد ناريشكين أنه "وفقًا لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، كانت المخابرات الأمريكية تنقل المعلومات إلى كييف منذ بداية الصراع، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لضرب البنية التحتية المدنية الروسية".وأوضح أنه ونظرًا لعدم وجود فرصة لتحقيق نجاح استراتيجي، يقوم نظام فلاديمير زيلينسكي بتنظيم هجمات إرهابية في روسيا على أمل زعزعة استقرار المجتمع.وأكد أن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو يتغاضون بنشاط عن الخط الإجرامي الذي تتبعه كييف ولا يتحملون أدنى مسؤولية عن مقتل السكان وتدمير البنية التحتية الروسية.وأوضح أن أجهزة المخابرات التابعة لدول الناتو تقوم بنقل المسلحين من الشرق الأوسط إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة للمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب كييف.وأكد أن أقمار الاستطلاع الأمريكية كثفت، منذ مارس/آذار 2024، عمليات المسح التفصيلي الدقيق للأراضي الروسية المتاخمة لأوكرانيا.وأشار إلى أن "معلوماتنا تؤكد أن الهجوم الإرهابي على مقاطعة كورسك هدف للاستيلاء على محطتها النووية وتلغيمها ولو حدث هذا فأوروبا ستواجه كارثة إنسانية وبيئية".وأوضح أن البيانات تشير إلى أن المخابرات الغربية وفي المقام الأول البريطانية كانت تجهز الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ استفزازات ضد محطات نووية في روسيا.وأضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية إمداد نظام كييف بالجهاديين والأسلحة.وأوضح أن أمريكا لم تكن متأكدة من قدرتها على إقناع أوروبا بالتخلي عن "التيار الشمالي" الذي كان مفيدًا للغاية للاقتصاد الأوروبي لذلك قامت بتفجيره.

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