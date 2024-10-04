الاستخبارات الروسية تكشف عن تعداد قوات ما يسمى بـ"الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا"

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30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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27 د
مساحة حرة
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في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
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خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
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https://sarabic.ae/20241004/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-تعداد-قوات-ما-يسمى-بـالفيلق-الدولي-للدفاع-الإقليمي-عن-أوكرانيا-1093421013.html
الاستخبارات الروسية تكشف عن تعداد قوات ما يسمى بـ"الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا"
الاستخبارات الروسية تكشف عن تعداد قوات ما يسمى بـ"الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا"
سبوتنيك عربي
كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الجمعة، عن أن تعداد قوات ما يسمى بـ"الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا" بلغ نحو 18 ألف... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T07:47+0000
2024-10-04T07:47+0000
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وقال بورتنيكوف في اجتماع أستانا الخامس والخمسين لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة إن عدد "الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا" الذي شكله الغرب وصل إلى 18 ألف شخص من أكثر من 85 دولة، بما في ذلك دول الاتحاد السوفيتي السابق.وأشار بورتنيكوف إلى أن "المسلحين البولنديين والفرنسيين والجورجيين ممثلون على نطاق واسع بشكل خاص في أوكرانيا، وقد سجلنا في الآونة الأخيرة زيادة في عدد المرتزقة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية من دول أمريكا اللاتينية".وأكد بورتنيكوف أن الأعمال الاستفزازية، التي يقوم بها نظام كييف وأمناؤه، تجاه بيلاروسيا، تهدف إلى تصعيد الصراع الذي ستنجر إليه دول البلطيق وبولندا، وعلّق قائلا: "تمركز القوات الأوكرانية بالقرب من حدود الجمهورية (بيلاروسيا)، والحوادث العديدة للطائرات دون طيار الأوكرانية في مجالها الجوي، وتجنيد المواطنين البيلاروسيين في تشكيلات قومية مختلفة داخل القوات المسلحة الأوكرانية، وتكثيف الأعمال التخريبية التي تقوم بها القوات الخاصة الأوكرانية ضد بيلاروسيا، جميعها تسعى إلى نفس الهدف، تصعيد الصراع، وهو ما سيجرون إليه دول البلطيق وبولندا".وأشار بورتنيكوف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إبعاد روسيا عن رابطة الدول المستقلة بفرضية "التهديد القادم من الشرق"، والبعثات الدبلوماسية الأوكرانية متورطة أيضًا في ذلك.الأمن الفيدرالي الروسي: المخابرات الأوكرانية متورطة "بشكل مباشر" في هجوم "كروكوس" الإرهابيالسلطات الأمنية الروسية تعلن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الاستخبارات الروسية تكشف عن تعداد قوات ما يسمى بـ"الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا"

07:47 GMT 04.10.2024
© Sputnik . Alexei Druzhininمدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف
مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin
تابعنا عبر
كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الجمعة، عن أن تعداد قوات ما يسمى بـ"الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا" بلغ نحو 18 ألف مقاتل.
وقال بورتنيكوف في اجتماع أستانا الخامس والخمسين لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة إن عدد "الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا" الذي شكله الغرب وصل إلى 18 ألف شخص من أكثر من 85 دولة، بما في ذلك دول الاتحاد السوفيتي السابق.
وأشار بورتنيكوف إلى أن "المسلحين البولنديين والفرنسيين والجورجيين ممثلون على نطاق واسع بشكل خاص في أوكرانيا، وقد سجلنا في الآونة الأخيرة زيادة في عدد المرتزقة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية من دول أمريكا اللاتينية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعقد اجتماعا مع بيلاؤوسوف وشويغو وبورتنيكوف وغيراسيموف لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك
7 أغسطس, 14:19 GMT
وأكد بورتنيكوف أن الأعمال الاستفزازية، التي يقوم بها نظام كييف وأمناؤه، تجاه بيلاروسيا، تهدف إلى تصعيد الصراع الذي ستنجر إليه دول البلطيق وبولندا، وعلّق قائلا: "تمركز القوات الأوكرانية بالقرب من حدود الجمهورية (بيلاروسيا)، والحوادث العديدة للطائرات دون طيار الأوكرانية في مجالها الجوي، وتجنيد المواطنين البيلاروسيين في تشكيلات قومية مختلفة داخل القوات المسلحة الأوكرانية، وتكثيف الأعمال التخريبية التي تقوم بها القوات الخاصة الأوكرانية ضد بيلاروسيا، جميعها تسعى إلى نفس الهدف، تصعيد الصراع، وهو ما سيجرون إليه دول البلطيق وبولندا".
وأشار بورتنيكوف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إبعاد روسيا عن رابطة الدول المستقلة بفرضية "التهديد القادم من الشرق"، والبعثات الدبلوماسية الأوكرانية متورطة أيضًا في ذلك.
الأمن الفيدرالي الروسي: المخابرات الأوكرانية متورطة "بشكل مباشر" في هجوم "كروكوس" الإرهابي
السلطات الأمنية الروسية تعلن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي
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