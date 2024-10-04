https://sarabic.ae/20241004/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-تعداد-قوات-ما-يسمى-بـالفيلق-الدولي-للدفاع-الإقليمي-عن-أوكرانيا-1093421013.html

الاستخبارات الروسية تكشف عن تعداد قوات ما يسمى بـ"الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا"

الاستخبارات الروسية تكشف عن تعداد قوات ما يسمى بـ"الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا"

سبوتنيك عربي

كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الجمعة، عن أن تعداد قوات ما يسمى بـ"الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا" بلغ نحو 18 ألف... 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T07:47+0000

2024-10-04T07:47+0000

2024-10-04T07:47+0000

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وقال بورتنيكوف في اجتماع أستانا الخامس والخمسين لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة إن عدد "الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا" الذي شكله الغرب وصل إلى 18 ألف شخص من أكثر من 85 دولة، بما في ذلك دول الاتحاد السوفيتي السابق.وأشار بورتنيكوف إلى أن "المسلحين البولنديين والفرنسيين والجورجيين ممثلون على نطاق واسع بشكل خاص في أوكرانيا، وقد سجلنا في الآونة الأخيرة زيادة في عدد المرتزقة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية من دول أمريكا اللاتينية".وأكد بورتنيكوف أن الأعمال الاستفزازية، التي يقوم بها نظام كييف وأمناؤه، تجاه بيلاروسيا، تهدف إلى تصعيد الصراع الذي ستنجر إليه دول البلطيق وبولندا، وعلّق قائلا: "تمركز القوات الأوكرانية بالقرب من حدود الجمهورية (بيلاروسيا)، والحوادث العديدة للطائرات دون طيار الأوكرانية في مجالها الجوي، وتجنيد المواطنين البيلاروسيين في تشكيلات قومية مختلفة داخل القوات المسلحة الأوكرانية، وتكثيف الأعمال التخريبية التي تقوم بها القوات الخاصة الأوكرانية ضد بيلاروسيا، جميعها تسعى إلى نفس الهدف، تصعيد الصراع، وهو ما سيجرون إليه دول البلطيق وبولندا".وأشار بورتنيكوف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إبعاد روسيا عن رابطة الدول المستقلة بفرضية "التهديد القادم من الشرق"، والبعثات الدبلوماسية الأوكرانية متورطة أيضًا في ذلك.الأمن الفيدرالي الروسي: المخابرات الأوكرانية متورطة "بشكل مباشر" في هجوم "كروكوس" الإرهابيالسلطات الأمنية الروسية تعلن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي

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