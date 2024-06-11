https://sarabic.ae/20240611/الأمن-الفيدرالي-الروسي-المخابرات-الأوكرانية-متورطة-بشكل-مباشر-في-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1089738449.html
الأمن الفيدرالي الروسي: المخابرات الأوكرانية متورطة "بشكل مباشر" في هجوم "كروكوس" الإرهابي
الأمن الفيدرالي الروسي: المخابرات الأوكرانية متورطة "بشكل مباشر" في هجوم "كروكوس" الإرهابي
سبوتنيك عربي
أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الأجهزة الخاصة الروسية أثبتت تورط المخابرات العسكرية الأوكرانية في تنظيم الهجوم الإرهابي على قاعة... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T10:37+0000
2024-06-11T10:37+0000
2024-06-11T10:43+0000
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وأوضح بورتنيكوف في اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه ثبت تورط المخابرات العسكرية الأوكرانية في الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو.وأشار بورتنيكوف إلى أن أجهزة المخابرات الأوكرانية والغربية تعمل على توسيع نطاق مرتكبي الجرائم البارزة على الأراضي الروسية، كما تقدم المساعدة في تدريب وتجهيز المنظمات الإرهابية الدولية.وفي شهر مايو/أيار، خلال اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، في بيشكيك، قال بورتنيكوف إن المخابرات العسكرية الأوكرانية "مرتبطة بشكل مباشر" بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي".وقع الهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي"، في كراسنوغورسك بالقرب من موسكو في 22 مارس/آذار، حيث أطلق المهاجمون النار من أسلحة أوتوماتيكية على الأشخاص الموجودين في المبنى وأشعلوا النار في القاعة، وتوفي 145 شخصًا، واحترقت قاعة "كروكوس سيتي" بالكامل.وفي نهاية أبريل/نيسان، قال رئيس شركة "روسفينمونيتورينغ"، يوري تشيخانشين، إن تمويل الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"، مر عبر العديد من المنظمات المالية التي تستخدم العملات المشفرة، وشارك فيه مواطنون من عدة دول.وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.الكرملين: الولايات المتحدة مستعدة لمغازلة النازيين الجدد وهذا يؤكد أهمية مخاوف روسياخلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... لافروف يجتمع مع نظيره التركي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الأمن الفيدرالي الروسي: المخابرات الأوكرانية متورطة "بشكل مباشر" في هجوم "كروكوس" الإرهابي
10:37 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 10:43 GMT 11.06.2024)
أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الأجهزة الخاصة الروسية أثبتت تورط المخابرات العسكرية الأوكرانية في تنظيم الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي".
وأوضح بورتنيكوف في اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه ثبت تورط المخابرات العسكرية الأوكرانية في الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو.
وأشار بورتنيكوف إلى أن أجهزة المخابرات الأوكرانية والغربية تعمل على توسيع نطاق مرتكبي الجرائم البارزة على الأراضي الروسية، كما تقدم المساعدة في تدريب وتجهيز المنظمات الإرهابية الدولية.
وفي شهر مايو/أيار، خلال اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، في بيشكيك، قال بورتنيكوف إن المخابرات العسكرية الأوكرانية
"مرتبطة بشكل مباشر" بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي".
وقع الهجوم الإرهابي
في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي"، في كراسنوغورسك بالقرب من موسكو في 22 مارس/آذار، حيث أطلق المهاجمون النار من أسلحة أوتوماتيكية على الأشخاص الموجودين في المبنى وأشعلوا النار في القاعة، وتوفي 145 شخصًا، واحترقت قاعة "كروكوس سيتي" بالكامل.
وفي نهاية أبريل/نيسان، قال رئيس شركة "روسفينمونيتورينغ"، يوري تشيخانشين، إن تمويل الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"، مر عبر العديد من المنظمات المالية التي تستخدم العملات المشفرة، وشارك فيه مواطنون من عدة دول.
وأدان الرئيس الروسي
الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.