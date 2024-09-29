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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تستهدف-منشأتين-للوقود-ومركزا-أوكرانيا-للاستخبارات-اللاسلكية--1093244185.html
القوات الروسية تستهدف منشأتين للوقود ومركزا أوكرانيا للاستخبارات اللاسلكية
القوات الروسية تستهدف منشأتين للوقود ومركزا أوكرانيا للاستخبارات اللاسلكية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في غضون 24 ساعة، ضربت القوات الروسية منشأتين للبنية التحتية للوقود في أوكرانيا ومركزًا للاستخبارات اللاسلكية. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T16:24+0000
2024-09-29T16:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع رسميًا "أن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية استهدفت منشأتين للبنية التحتية للوقود ومركز استخبارات لاسلكي، وتجمعات للقوى البشرية المعادية في 136منطقة".بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا و172 طائرة دون طيار من طراز أوكرانية.أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت خمس محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية على محور كورسك.ووفقا للدفاع الروسية، فإن "وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، هزمت خلال الـ24 الساعة الفائتة تشكيلات الألوية 21 و22 و115 ميكانيكية، ولواء الهجوم الجوي 82 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من القوات المسلحة الأوكرانية"، واللواء 36 من مشاة البحرية، وكذلك لواء الدفاع الإقليمي 103 و129 في مناطق ليوبيموفكا ودارينو ونوفي بوت ونيكولايفو دارينو وبليخوفو".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 400 عسكري خلال الـ 24 الساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر منذ بدء محاولة اجتياح مقاطعة كورسك نحو 18560 عسكريا.وجاء في تقرير الوزارة اليومي، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، أن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت أكثر من 400 عسكري، و9 مركبات مدرعة بينها دبابة و8 مركبات قتالية مدرعة وراجمة صواريخ (فامبير) تشيكية الصنع، فضلا عن قطعة مدفعية وتسع سيارات".وأوضح البيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو خلال فترة القتال على محور كورسك نحو 18560 عسكريا و133 دبابة، 64 مركبة قتال مشاة، 97 ناقلة جند مدرعة، 850 مركبة قتالية مدرعة، و550 سيارة، و146 قطعة مدفعية، و32 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 1965 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240929/مسؤول-سابق-بـالناتو-قوات-كييف-تفقد-المعدات-الغربية-بمعدل-مرتفع-في-مقاطعة-كورسك-1093241410.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف منشأتين للوقود ومركزا أوكرانيا للاستخبارات اللاسلكية

16:24 GMT 29.09.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية "سو - 57"
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في غضون 24 ساعة، ضربت القوات الروسية منشأتين للبنية التحتية للوقود في أوكرانيا ومركزًا للاستخبارات اللاسلكية.
وأعلنت وزارة الدفاع رسميًا "أن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية استهدفت منشأتين للبنية التحتية للوقود ومركز استخبارات لاسلكي، وتجمعات للقوى البشرية المعادية في 136منطقة".
بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا و172 طائرة دون طيار من طراز أوكرانية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت خمس محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية على محور كورسك.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت 5 هجمات مضادة للعدو في اتجاه مستوطنات ليوبيموفكا وكريميانو وبليخوفو، كما أحبطت أيضًا محاولات هجوم في اتجاه أولجوفكا وبوغريبكي".

ووفقا للدفاع الروسية، فإن "وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، هزمت خلال الـ24 الساعة الفائتة تشكيلات الألوية 21 و22 و115 ميكانيكية، ولواء الهجوم الجوي 82 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من القوات المسلحة الأوكرانية"، واللواء 36 من مشاة البحرية، وكذلك لواء الدفاع الإقليمي 103 و129 في مناطق ليوبيموفكا ودارينو ونوفي بوت ونيكولايفو دارينو وبليخوفو".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 400 عسكري خلال الـ 24 الساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر منذ بدء محاولة اجتياح مقاطعة كورسك نحو 18560 عسكريا.
دبابة ابرامز- أم 1آ1 سيطرت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول سابق بـ"الناتو": قوات كييف تفقد المعدات الغربية بمعدل مرتفع في مقاطعة كورسك
14:19 GMT
وجاء في تقرير الوزارة اليومي، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، أن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت أكثر من 400 عسكري، و9 مركبات مدرعة بينها دبابة و8 مركبات قتالية مدرعة وراجمة صواريخ (فامبير) تشيكية الصنع، فضلا عن قطعة مدفعية وتسع سيارات".
وأوضح البيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو خلال فترة القتال على محور كورسك نحو 18560 عسكريا و133 دبابة، 64 مركبة قتال مشاة، 97 ناقلة جند مدرعة، 850 مركبة قتالية مدرعة، و550 سيارة، و146 قطعة مدفعية، و32 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 1965 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، حول نتائج العمليات اليوم الأحد، أن "وحدات من تجمع قوات سيفير (الشمال) نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 70 قتيلا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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