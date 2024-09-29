https://sarabic.ae/20240929/مسؤول-سابق-بـالناتو-قوات-كييف-تفقد-المعدات-الغربية-بمعدل-مرتفع-في-مقاطعة-كورسك-1093241410.html

مسؤول سابق بـ"الناتو": قوات كييف تفقد المعدات الغربية بمعدل مرتفع في مقاطعة كورسك

مسؤول سابق بـ"الناتو": قوات كييف تفقد المعدات الغربية بمعدل مرتفع في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

ذكر مستشار الناتو السابق والعقيد المتقاعد في هيئة الأركان العامة السويسرية جاك بو، أن القوات الأوكرانية تفقد المعدات الغربية بمعدل مرتفع في مقاطعة كورسك. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T14:19+0000

2024-09-29T14:19+0000

2024-09-29T14:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف بو في مقابلة مع قناة يوتيوب "دانييل ديفيس / ديب دايف"، أنه "في مقاطعة كورسك، تخلت القوات المسلحة الأوكرانية عن عدد كبير من المركبات المدرعة والدبابات وكل شيء آخر، وتم تدمير كل هذا بسرعة كبيرة".وخلص إلى القول: "ونتيجة لذلك، قدمنا ​​الكثير من الأسلحة، لكن كل هذا لا يمكن استخدامه في الوضع العملياتي، وهذا بالضبط ما رأيناه في مقاطعة كورسك".وبالإضافة إلى ذلك، فقدت أوكرانيا 133 دبابة، و64 مركبة مشاة قتالية، و97 ناقلة جند مدرعة، و850 مركبة قتالية مدرعة، و550 مركبة.

https://sarabic.ae/20240929/صحيفة-أوكرانية-توضح-موقف-الغرب-من-خطة-النصر-التي-اقترحها-لهم-زيلينسكي-1093239259.html

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