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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240929/مسؤول-سابق-بـالناتو-قوات-كييف-تفقد-المعدات-الغربية-بمعدل-مرتفع-في-مقاطعة-كورسك-1093241410.html
مسؤول سابق بـ"الناتو": قوات كييف تفقد المعدات الغربية بمعدل مرتفع في مقاطعة كورسك
مسؤول سابق بـ"الناتو": قوات كييف تفقد المعدات الغربية بمعدل مرتفع في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
ذكر مستشار الناتو السابق والعقيد المتقاعد في هيئة الأركان العامة السويسرية جاك بو، أن القوات الأوكرانية تفقد المعدات الغربية بمعدل مرتفع في مقاطعة كورسك. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T14:19+0000
2024-09-29T14:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بو في مقابلة مع قناة يوتيوب "دانييل ديفيس / ديب دايف"، أنه "في مقاطعة كورسك، تخلت القوات المسلحة الأوكرانية عن عدد كبير من المركبات المدرعة والدبابات وكل شيء آخر، وتم تدمير كل هذا بسرعة كبيرة".وخلص إلى القول: "ونتيجة لذلك، قدمنا ​​الكثير من الأسلحة، لكن كل هذا لا يمكن استخدامه في الوضع العملياتي، وهذا بالضبط ما رأيناه في مقاطعة كورسك".وبالإضافة إلى ذلك، فقدت أوكرانيا 133 دبابة، و64 مركبة مشاة قتالية، و97 ناقلة جند مدرعة، و850 مركبة قتالية مدرعة، و550 مركبة.
https://sarabic.ae/20240929/صحيفة-أوكرانية-توضح-موقف-الغرب-من-خطة-النصر-التي-اقترحها-لهم-زيلينسكي-1093239259.html
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روسيا
روسيا

مسؤول سابق بـ"الناتو": قوات كييف تفقد المعدات الغربية بمعدل مرتفع في مقاطعة كورسك

14:19 GMT 29.09.2024
© Sputnikدبابة "ابرامز- أم 1آ1" سيطرت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة
دبابة ابرامز- أم 1آ1 سيطرت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik
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ذكر مستشار الناتو السابق والعقيد المتقاعد في هيئة الأركان العامة السويسرية جاك بو، أن القوات الأوكرانية تفقد المعدات الغربية بمعدل مرتفع في مقاطعة كورسك.
وأضاف بو في مقابلة مع قناة يوتيوب "دانييل ديفيس / ديب دايف"، أنه "في مقاطعة كورسك، تخلت القوات المسلحة الأوكرانية عن عدد كبير من المركبات المدرعة والدبابات وكل شيء آخر، وتم تدمير كل هذا بسرعة كبيرة".
ووفقا للعقيد، فإن المشكلة تكمن في أن الغرب زود القوات الأوكرانية بأسلحة قديمة لا تتماشى مع أساليب القتال الحديثة".
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة أوكرانية توضح موقف الغرب من "خطة النصر" التي اقترحها لهم زيلينسكي
13:10 GMT
وخلص إلى القول: "ونتيجة لذلك، قدمنا ​​الكثير من الأسلحة، لكن كل هذا لا يمكن استخدامه في الوضع العملياتي، وهذا بالضبط ما رأيناه في مقاطعة كورسك".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 18560 عسكريًا منذ بدء محاولة اجتياح كورسك.

وبالإضافة إلى ذلك، فقدت أوكرانيا 133 دبابة، و64 مركبة مشاة قتالية، و97 ناقلة جند مدرعة، و850 مركبة قتالية مدرعة، و550 مركبة.
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