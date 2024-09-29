https://sarabic.ae/20240929/صحيفة-أوكرانية-توضح-موقف-الغرب-من-خطة-النصر-التي-اقترحها-لهم-زيلينسكي-1093239259.html
صحيفة أوكرانية توضح موقف الغرب من "خطة النصر" التي اقترحها لهم زيلينسكي
صحيفة أوكرانية توضح موقف الغرب من "خطة النصر" التي اقترحها لهم زيلينسكي
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أوكرانية نقلاً عن مصدر في الأوساط السياسية، أن مشاكل خطيرة تنتظر فلاديمير زيلينسكي بعد أن رفضت الدول الغربية دعم "خطة النصر" الخاصة به خلال زيارته... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T13:10+0000
2024-09-29T13:10+0000
2024-09-29T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الصحيفة: "جعل زيلينسكي نفسه رهينة لقرارات الغرب بشأن الصواريخ الطويلة المدى و"خطة النصر"، ولقد راهن كثيرًا وبصورة قاطعة على هذا الأمر، والآن، حيث لا يوجد إذن ولا موافقة على "خطة النصر"، يبدو أنها هزيمة خطيرة للرئيس".تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام تناقش بالفعل خيبة أمل القادة الغربيين في سياسات فلاديمير زيلينسكي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "زاباد"(الغرب) الروسية، حررت بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأضاف التقرير: "تم إلحاق الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 44 و53 واللواء الهجومي الثالث ولواء الدفاع 117، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مقاطعات كوبيانسك وخاركوف، وفي ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي غريغوروفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sarabic.ae/20240929/أثناء-تواجد-زيلينسكي-في-نيويوركمسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-عن-خرق-عسكري-داخل-قوات-كييف-1093237711.html
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روسيا
صحيفة أوكرانية توضح موقف الغرب من "خطة النصر" التي اقترحها لهم زيلينسكي
ذكرت صحيفة أوكرانية نقلاً عن مصدر في الأوساط السياسية، أن مشاكل خطيرة تنتظر فلاديمير زيلينسكي بعد أن رفضت الدول الغربية دعم "خطة النصر" الخاصة به خلال زيارته للولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة: "جعل زيلينسكي نفسه رهينة لقرارات الغرب بشأن الصواريخ الطويلة المدى و"خطة النصر"، ولقد راهن كثيرًا وبصورة قاطعة على هذا الأمر، والآن، حيث لا يوجد إذن ولا موافقة على "خطة النصر"، يبدو أنها هزيمة خطيرة للرئيس".
تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام تناقش بالفعل خيبة أمل القادة الغربيين في سياسات فلاديمير زيلينسكي.
علاوة على ذلك، إذا تدهور الوضع العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل أكبر، فقد تبدأ المشاكل السياسية الداخلية للسلطات الأوكرانية في النمو مثل كرة الثلج، وفقا للمصدر.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "زاباد"(الغرب) الروسية، حررت بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة: "قوات مجموعة "زاباد"، خلال العمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف التقرير: "تم إلحاق الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 44 و53 واللواء الهجومي الثالث ولواء الدفاع 117، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مقاطعات كوبيانسك وخاركوف، وفي ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي غريغوروفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".