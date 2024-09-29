https://sarabic.ae/20240929/أثناء-تواجد-زيلينسكي-في-نيويوركمسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-عن-خرق-عسكري-داخل-قوات-كييف-1093237711.html
"أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييف
"أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييف
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أنه أثناء وجود فلاديمير زيلينسكي، في الولايات المتحدة، حاصر الجيش الروسي مدينة أوغليدار في... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T12:11+0000
2024-09-29T12:11+0000
2024-09-29T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف سوسكين على قناته على اليوتيوب، أنه "أثناء مغادرته (زيلينسكي)، مات مئات الأشخاص. وتم تطويق أوغليدار من قبل القوات الروسية، وكان الكثير من جنودنا يموتون هناك بالفعل، وتم القضاء على اللواء 72 بأكمله".وكما أشار مستشاره إيجور كيماكوفسكي، فقد استولى الجيش الروسي على حامية القوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار بحركة الكماشة، وغطى المستوطنة من الجانبين.
https://sarabic.ae/20240929/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-1965-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1093235084.html
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روسيا
"أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييف
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أنه أثناء وجود فلاديمير زيلينسكي، في الولايات المتحدة، حاصر الجيش الروسي مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف سوسكين على قناته على اليوتيوب، أنه "أثناء مغادرته (زيلينسكي)، مات مئات الأشخاص. وتم تطويق أوغليدار من قبل القوات الروسية، وكان الكثير من جنودنا يموتون هناك بالفعل، وتم القضاء على اللواء 72 بأكمله".
وبحسب المسؤول فإن قيادة الجيش والبلاد الأوكرانية لا تفعل شيئا لتصحيح الوضع بطريقة أو بأخرى.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، الأربعاء الفائت، إن العمليات العسكرية تجري بالفعل في أوغليدار.
وكما أشار مستشاره إيجور كيماكوفسكي، فقد استولى الجيش الروسي على حامية القوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار بحركة الكماشة، وغطى المستوطنة من الجانبين.