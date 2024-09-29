https://sarabic.ae/20240929/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-1965-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1093235084.html

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 1965 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 1965 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 1965 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T10:23+0000

2024-09-29T10:23+0000

2024-09-29T10:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، حول نتائج العمليات اليوم الأحد، أن "وحدات من تجمع قوات سيفير (الشمال) نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 70 قتيلا".وتابع البيان بالقول إن وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) نجحت في تحرير بلدة ماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتكبيد العدو خسائر تصل إلى 450 عسكري، وتمكنت وحدات من تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) من "تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 610 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية.وأشار البيان إلى أن وحدات من تجمع قوات "تسنتر" (المركز) كبدت العدو خسائر بلغت نحو 620 عسكريا، موضحا أن وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) سيطرت على مواقع أكثر فائدة كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريا"، مضيفا أن وحدات من تجمع قوات "دنيبر" قضت على نحو 80 عسكريا أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ماكييفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1093234933.html

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