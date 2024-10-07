صاروخ "إسكندر" يدمر نقطة انتشار أوكرانية في مؤسسة بافلوغراد الصناعية في أوكرانيا... فيديو
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationصاروخ "إسكندر" يدمر نقطة انتشار أوكرانية في مؤسسة بافلوغراد الصناعية في أوكرانيا
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات لضربة نفذها طاقم منظومة "إسكندر" العملياتي التكتيكي، على نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي المنفصل 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مؤسسة بافلوغراد الصناعية في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "لقطات من المراقبة الموضوعية لضربة ليلية لمنظومة "إسكندر" الصاروخي العملياتي التكتيكي على نقطة الانتشار المؤقتة لمجمع العمليات التكتيكية، التابع للوحدة 72 للقوات المسلحة الروسية في أراضي مؤسسة بافلوغراد الصناعية بمنطقة دنيبروبيتروفسك".
ويظهر في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع لحظة تنفيذ الضربة، وتصاعد أعمدة الدخان من المبنى إثر الاستهداف.
🟠صاروخ "إسكندر" يدمر نقطة انتشار أوكرانية في مؤسسة بافلوغراد الصناعية في أوكرانيا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 7, 2024
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لضربة نفذها طاقم منظومة "إسكندر" العملياتي التكتيكي، على نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي المنفصل 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مؤسسة… pic.twitter.com/TMjxgDsmV3
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.