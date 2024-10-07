صواريخ "يارس" النووية الروسية تخرج من مقراتها وتنتشر... فيديو
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمشاهد لخروج منظومات "يارس" النووية العابرة للقارات من مقراتها
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لخروج الصواريخ الروسية العابرة للقارات "يارس، من مجمّع الصواريخ في مدينة نوفوسيبيرسك، للمشاركة في تدريبات دورية.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية، خروج منظومات صواريخ "يارس" من مقرات تخزينها وسيرها باتجاه الأماكن المحددة.
وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم وضع تشكيلات أنظمة صواريخ "يارس" النووية العابرة للقارات المتنقلة في نوفوسيبيرسك في دوريات قتالية.
تتدرب قاذفات الصواريخ الاستراتيجية على المهام والتعليمات، بما في ذلك عمليات المناورة المكثفة على طرق الدوريات القتالية كجزء من الواجب القتالي.
🚩صواريخ "يارس" النووية الروسية تخرج من مقرات تخزينها— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 7, 2024
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لخروج الصواريخ الروسية العابرة للقارات "يارس، من مجمع الصورايخ في مدينة نوفوسيبيرسك للمشاركة في تدريبات دورية. pic.twitter.com/dEr5yY9v21
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات "يارس" تقوم بقطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وتقوم بأنشطة على التجهيزات الهندسية للمواقع الميدانية والتمويه والحراسة، كما يتدرب الجنود على منع عمليات التخريب ورصد مجموعات الاستطلاع.
وأوضحت وزارة الدفاع أن فعاليات التدريب القتالي المقررة تسمح بالتحقق من جاهزية الأفراد، وكذلك الأسلحة والمعدات العسكرية للخدمة الطويلة الأمد في الميدان.
وأوضحت وزارة الدفاع أن فعاليات التدريب القتالي المقررة تسمح بالتحقق من جاهزية الأفراد، وكذلك الأسلحة والمعدات العسكرية للخدمة الطويلة الأمد في الميدان.
9 مايو, 09:19 GMT
يذكر أن صاروخ "يارس" النووي يحمل 3 رؤوس نووية تتراوح قدرة كل منها بين 150 إلى 200 كيلوطن.
© Sputnikمنظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
© Sputnik
وتستطيع تلك الصواريخ ضرب أي موقع في العالم، بسبب مداها الهائل حيث تصنف على أنها عابرة للقارات.
© Sputnikالمنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 "يارس"
المنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 "يارس"
© Sputnik
تمتلك روسيا صواريخ عابرة للقارات تمثل قوة ردع استراتيجية لأعدائها حول العالم، وأهم ما يميزها أنها جاهزة للإطلاق في أية لحظة ويمكنها ضرب أي هدف حتى تلك الأهداف التي قد تكون في أي مكان على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.