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https://sarabic.ae/20241007/صواريخ-يارس-النووية-الروسية-تخرج-من-مقراتها-وتنتشر-فيديو-1093499513.html
صواريخ "يارس" النووية الروسية تخرج من مقراتها وتنتشر... فيديو
صواريخ "يارس" النووية الروسية تخرج من مقراتها وتنتشر... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لخروج الصواريخ الروسية العابرة للقارات "يارس، من مجمّع الصواريخ في مدينة نوفوسيبيرسك، للمشاركة في تدريبات... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T08:52+0000
2024-10-07T08:52+0000
رصد عسكري
روسيا
يارس
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ويظهر في الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية، خروج منظومات صواريخ "يارس" من مقرات تخزينها وسيرها باتجاه الأماكن المحددة.وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم وضع تشكيلات أنظمة صواريخ "يارس" النووية العابرة للقارات المتنقلة في نوفوسيبيرسك في دوريات قتالية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات "يارس" تقوم بقطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وتقوم بأنشطة على التجهيزات الهندسية للمواقع الميدانية والتمويه والحراسة، كما يتدرب الجنود على منع عمليات التخريب ورصد مجموعات الاستطلاع.وأوضحت وزارة الدفاع أن فعاليات التدريب القتالي المقررة تسمح بالتحقق من جاهزية الأفراد، وكذلك الأسلحة والمعدات العسكرية للخدمة الطويلة الأمد في الميدان.يذكر أن صاروخ "يارس" النووي يحمل 3 رؤوس نووية تتراوح قدرة كل منها بين 150 إلى 200 كيلوطن.وتستطيع تلك الصواريخ ضرب أي موقع في العالم، بسبب مداها الهائل حيث تصنف على أنها عابرة للقارات.تمتلك روسيا صواريخ عابرة للقارات تمثل قوة ردع استراتيجية لأعدائها حول العالم، وأهم ما يميزها أنها جاهزة للإطلاق في أية لحظة ويمكنها ضرب أي هدف حتى تلك الأهداف التي قد تكون في أي مكان على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240509/بقوة-10-قنابل-نووية-صواريخ-يارس-تدخل-الساحة-الحمراء-فيديو-1088666162.html
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رصد عسكري, روسيا, يارس
رصد عسكري, روسيا, يارس

صواريخ "يارس" النووية الروسية تخرج من مقراتها وتنتشر... فيديو

08:52 GMT 07.10.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمشاهد لخروج منظومات "يارس" النووية العابرة للقارات من مقراتها
مشاهد لخروج منظومات يارس النووية العابرة للقارات من مقراتها - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لخروج الصواريخ الروسية العابرة للقارات "يارس، من مجمّع الصواريخ في مدينة نوفوسيبيرسك، للمشاركة في تدريبات دورية.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية، خروج منظومات صواريخ "يارس" من مقرات تخزينها وسيرها باتجاه الأماكن المحددة.
وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم وضع تشكيلات أنظمة صواريخ "يارس" النووية العابرة للقارات المتنقلة في نوفوسيبيرسك في دوريات قتالية.

تتدرب قاذفات الصواريخ الاستراتيجية على المهام والتعليمات، بما في ذلك عمليات المناورة المكثفة على طرق الدوريات القتالية كجزء من الواجب القتالي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات "يارس" تقوم بقطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وتقوم بأنشطة على التجهيزات الهندسية للمواقع الميدانية والتمويه والحراسة، كما يتدرب الجنود على منع عمليات التخريب ورصد مجموعات الاستطلاع.

وأوضحت وزارة الدفاع أن فعاليات التدريب القتالي المقررة تسمح بالتحقق من جاهزية الأفراد، وكذلك الأسلحة والمعدات العسكرية للخدمة الطويلة الأمد في الميدان.
منظومة الصواريخ البالستية العابرة للقارات يارس خلال العرض العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
"بقوة 10 قنابل نووية"... صواريخ "يارس" تدخل الساحة الحمراء... فيديو
9 مايو, 09:19 GMT
يذكر أن صاروخ "يارس" النووي يحمل 3 رؤوس نووية تتراوح قدرة كل منها بين 150 إلى 200 كيلوطن.
© Sputnikمنظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
منظومة الصواريخ الاستراتيجية إر إس-24 يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
© Sputnik
وتستطيع تلك الصواريخ ضرب أي موقع في العالم، بسبب مداها الهائل حيث تصنف على أنها عابرة للقارات.
© Sputnikالمنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 "يارس"
المنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
المنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 "يارس"
© Sputnik
تمتلك روسيا صواريخ عابرة للقارات تمثل قوة ردع استراتيجية لأعدائها حول العالم، وأهم ما يميزها أنها جاهزة للإطلاق في أية لحظة ويمكنها ضرب أي هدف حتى تلك الأهداف التي قد تكون في أي مكان على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
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