https://sarabic.ae/20240706/بعد-الإعلان-عن-احتمال-تعديل-العقيدة-النووية-معلومات-عن-الترسانة-الذرية-الروسية-1090549857.html

بعد الإعلان عن احتمال تعديل "العقيدة النووية".. معلومات عن الترسانة الذرية الروسية

بعد الإعلان عن احتمال تعديل "العقيدة النووية".. معلومات عن الترسانة الذرية الروسية

سبوتنيك عربي

يسلط إعلان روسيا عن احتمال تعديل عقيدتها النووية، الضوء على قدرات الترسانة الذرية الروسية في 2024، مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T17:01+0000

2024-07-06T17:01+0000

2024-07-06T17:02+0000

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وتظهر إحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن روسيا حافظت على مكانتها كأضخم قوة نووية في العالم في 2024، وهو تصنيف لم يتغير منذ فترة كبيرة.وبلغ حجم الترسانة الذرية الروسية في العام الحالي 5 آلاف و580 رأسا حربيا، مقارنة بـ5 آلاف و889 رأسا حربيا في 2023.وفيما يتعلق بعدد الرؤوس الحربية التي أحالتها روسيا إلى التقاعد، فإن عددها بلغ 1200 رأس نووي مقارنة بـ1400 في إحصائية 2023.وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الرؤوس النووية في وضع التخزين بلغ 4 آلاف و380 رأسا حربيا مقارنة بـ4 آلاف و489 رأس نوويا في 2023، بينما يقدر عدد الرؤوس النووية الروسية التي يتم حشدها بـ1710 رؤوس حربية.وتشير إحصائيات سابقة لموقع "ستاتيستا" الأمريكي إلى أن نسبة القنابل النووية في وضع الحشد القتالي لدى الجيش الروسي تمثل نحو 28 في المئة من حجم الترسانة النووية الروسية.وأوضح الموقع أن روسيا التي أجرت أولى تجاربها النووية في عام 1949، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، تحافظ على تفوقها على واشنطن بامتلاك أضخم ترسانة ذرية في العالم، حتى بعد خفض حجمها على مدى السنوات والعقود الماضية بصورة تدريجية.وعلى سبيل المثال، فقد شهدت الفترة منذ 2012 حتى 2023، تراجع تدريجي لحجم الترسانة النووية الروسية من 10 آلاف رأس ذري إلى ما يقرب من 6 آلاف رأس في الوقت الحالي.ويقدر عدد الرؤوس النووية في 2024 بـ12 ألف و121 رأسا حربيا تملكها 9 دول بينها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تمتلكان أكثر من 90 في المئة منها.وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو قد تجري تغييرات أو تدخل تعديلات على العقيدة النووية الروسية، وذلك رداً على التصرفات غير الودية من الغرب، مضيفا: "أعترف تماما أنه بعد مرور بعض الوقت سيكون هناك بعض التحديد لما قد تكون عليه مناهجنا تجاه هذه القضايا المهمة للغاية والمهمة للغاية في حالات التصعيد الإضافي من جانب خصومنا".وأكد ريابكوف أن "الوضع في محيط الصراع الأوكراني أظهر أن الردع النووي بمفهومه الكلاسيكي السابق لم يعد يعمل بشكل كامل"، مضيفا بالقول: "لذلك سيتم إدخال بعض الإضافات".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا قد تجري تغييرات على عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.

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