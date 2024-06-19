https://sarabic.ae/20240619/غواصات-نووية-روسية-تستهدف-سفن-إنزال-بصواريخ-كالبير-وغرانيت-في-إطار-تدريب-تكتيكي-فيديو-1089981712.html

غواصات نووية روسية تستهدف سفن إنزال بصواريخ "كاليبر" و"غرانيت" في إطار تدريب تكتيكي... فيديو

غواصات نووية روسية تستهدف سفن إنزال بصواريخ "كاليبر" و"غرانيت" في إطار تدريب تكتيكي... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن الغواصات النووية التابعة للأسطول الشمالي أجرت تدريبات تكتيكية باستخدام صواريخ "كاليبر"... 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T08:49+0000

2024-06-19T08:49+0000

2024-06-19T08:56+0000

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روسيا

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غواصات

غواصات روسية

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وأطلقت الغواصات النووية التابعة للأسطول الشمالي صواريخ "كروز" من طراز "كاليبر" و"غرانيت"، على هدف بحري في بحر بارنتس، وأصابت بنجاح موقعًا مستهدفًا معقدًا يحاكي مفرزة من سفن الإنزال، لعدو وهمي.وجاء في البيان: "نفذت الغواصتان النوويتان "سيفيرودفينسك" من المشروع (885) و"أوريول" من المشروع (949A) للأسطول الشمالي إطلاقًا صاروخيًا على هدف بحري في بحر بارنتس".يُشار إلى أن إطلاق الصواريخ تم تنفيذه وفق خطة التدريب القتالي لقوات الأسطول الشمالي ضمن أنشطة الرقابة لفترة التدريب الشتوي.ويشير التقرير إلى أنه تم إغلاق منطقة إطلاق النار مسبقًا أمام رحلات الشحن والطيران المدنية. وفي وقت سابق، دخلت الغواصة النووية الروسية "قازان"، والفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "الأكاديمي باشين" وسفينة الإنقاذ البحرية "نيكولاي تشيكر"، إلى ميناء هافانا، في كوبا، لإجراء مناورات عسكرية تكتيكية."مي-35 إم" تدمر منطقة عسكرية أوكرانية محصنة... فيديو الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" تدخل ميناء هافانا

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, غواصات, غواصات روسية