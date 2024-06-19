غواصات نووية روسية تستهدف سفن إنزال بصواريخ "كاليبر" و"غرانيت" في إطار تدريب تكتيكي... فيديو
08:49 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 08:56 GMT 19.06.2024)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورغواصة "نوروسيسك" مشروع 636.3 خلال العرض العسكري البحري، في إطار مراسم الاحتفال بتأسيس البحرية الروسية، قبالة شواطئ طرطوس، سوريا 26 يوليو 2020
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
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أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن الغواصات النووية التابعة للأسطول الشمالي أجرت تدريبات تكتيكية باستخدام صواريخ "كاليبر" و"غرانيت".
وأطلقت الغواصات النووية التابعة للأسطول الشمالي صواريخ "كروز" من طراز "كاليبر" و"غرانيت"، على هدف بحري في بحر بارنتس، وأصابت بنجاح موقعًا مستهدفًا معقدًا يحاكي مفرزة من سفن الإنزال، لعدو وهمي.
وجاء في البيان: "نفذت الغواصتان النوويتان "سيفيرودفينسك" من المشروع (885) و"أوريول" من المشروع (949A) للأسطول الشمالي إطلاقًا صاروخيًا على هدف بحري في بحر بارنتس".
يُشار إلى أن إطلاق الصواريخ تم تنفيذه وفق خطة التدريب القتالي لقوات الأسطول الشمالي ضمن أنشطة الرقابة لفترة التدريب الشتوي.
غواصاتان نوويتان روسيتان تطلقان صواريخ "كاليبر" و"غرانيت" على أهداف في بحر بارنتس— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 19, 2024
أطلقت غواصاتان نوويتان تابعتان للأسطول الروسي الشمالي صواريخ "كاليبر" و"غرانيت" على أهداف في بحر بارنتس، تحاكي مجموعة سفن إنزال لعدو مفترض، ونجحتا في إصابتها حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للأسطول… pic.twitter.com/4jSzxdPA9w
وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها: "تم إصابة موقع هدف معقد يحاكي مفرزة سفن الإنزال، لعدو وهمي، بنجاح بصواريخ "كروز" من طراز "كاليبر" و"غرانيت" على مسافة نحو 170 كيلومترًا. وفقًا لبيانات المراقبة الموضوعية، تم إكمال التدريبات القتالية للأسلحة الصاروخية بنجاح، وأكدت الأسلحة الصاروخية المستخدمة مرة أخرى خصائصها المتأصلة وموثوقيتها العالية".
13 يونيو, 15:30 GMT
ويشير التقرير إلى أنه تم إغلاق منطقة إطلاق النار مسبقًا أمام رحلات الشحن والطيران المدنية.
وفي وقت سابق، دخلت الغواصة النووية الروسية "قازان"، والفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "الأكاديمي باشين" وسفينة الإنقاذ البحرية "نيكولاي تشيكر"، إلى ميناء هافانا، في كوبا، لإجراء مناورات عسكرية تكتيكية.