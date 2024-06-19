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غواصات نووية روسية تستهدف سفن إنزال بصواريخ "كاليبر" و"غرانيت" في إطار تدريب تكتيكي... فيديو
غواصات نووية روسية تستهدف سفن إنزال بصواريخ "كاليبر" و"غرانيت" في إطار تدريب تكتيكي... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن الغواصات النووية التابعة للأسطول الشمالي أجرت تدريبات تكتيكية باستخدام صواريخ "كاليبر"... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T08:49+0000
2024-06-19T08:56+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
الجيش الروسي
غواصات
غواصات روسية
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وأطلقت الغواصات النووية التابعة للأسطول الشمالي صواريخ "كروز" من طراز "كاليبر" و"غرانيت"، على هدف بحري في بحر بارنتس، وأصابت بنجاح موقعًا مستهدفًا معقدًا يحاكي مفرزة من سفن الإنزال، لعدو وهمي.وجاء في البيان: "نفذت الغواصتان النوويتان "سيفيرودفينسك" من المشروع (885) و"أوريول" من المشروع (949A) للأسطول الشمالي إطلاقًا صاروخيًا على هدف بحري في بحر بارنتس".يُشار إلى أن إطلاق الصواريخ تم تنفيذه وفق خطة التدريب القتالي لقوات الأسطول الشمالي ضمن أنشطة الرقابة لفترة التدريب الشتوي.ويشير التقرير إلى أنه تم إغلاق منطقة إطلاق النار مسبقًا أمام رحلات الشحن والطيران المدنية. وفي وقت سابق، دخلت الغواصة النووية الروسية "قازان"، والفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "الأكاديمي باشين" وسفينة الإنقاذ البحرية "نيكولاي تشيكر"، إلى ميناء هافانا، في كوبا، لإجراء مناورات عسكرية تكتيكية."مي-35 إم" تدمر منطقة عسكرية أوكرانية محصنة... فيديو الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" تدخل ميناء هافانا
https://sarabic.ae/20240613/إعلام-خصائص-الغواصة-النووية-الروسية-التي-وصلت-إلى-كوبا-تثير-قلق-الناتو---1089830097.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, غواصات, غواصات روسية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, غواصات, غواصات روسية

غواصات نووية روسية تستهدف سفن إنزال بصواريخ "كاليبر" و"غرانيت" في إطار تدريب تكتيكي... فيديو

08:49 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 08:56 GMT 19.06.2024)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورغواصة "نوروسيسك" مشروع 636.3 خلال العرض العسكري البحري، في إطار مراسم الاحتفال بتأسيس البحرية الروسية، قبالة شواطئ طرطوس، سوريا 26 يوليو 2020
غواصة نوروسيسك مشروع 636.3 خلال العرض العسكري البحري، في إطار مراسم الاحتفال بتأسيس البحرية الروسية، قبالة شواطئ طرطوس، سوريا 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن الغواصات النووية التابعة للأسطول الشمالي أجرت تدريبات تكتيكية باستخدام صواريخ "كاليبر" و"غرانيت".
وأطلقت الغواصات النووية التابعة للأسطول الشمالي صواريخ "كروز" من طراز "كاليبر" و"غرانيت"، على هدف بحري في بحر بارنتس، وأصابت بنجاح موقعًا مستهدفًا معقدًا يحاكي مفرزة من سفن الإنزال، لعدو وهمي.
وجاء في البيان: "نفذت الغواصتان النوويتان "سيفيرودفينسك" من المشروع (885) و"أوريول" من المشروع (949A) للأسطول الشمالي إطلاقًا صاروخيًا على هدف بحري في بحر بارنتس".
يُشار إلى أن إطلاق الصواريخ تم تنفيذه وفق خطة التدريب القتالي لقوات الأسطول الشمالي ضمن أنشطة الرقابة لفترة التدريب الشتوي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها: "تم إصابة موقع هدف معقد يحاكي مفرزة سفن الإنزال، لعدو وهمي، بنجاح بصواريخ "كروز" من طراز "كاليبر" و"غرانيت" على مسافة نحو 170 كيلومترًا. وفقًا لبيانات المراقبة الموضوعية، تم إكمال التدريبات القتالية للأسلحة الصاروخية بنجاح، وأكدت الأسلحة الصاروخية المستخدمة مرة أخرى خصائصها المتأصلة وموثوقيتها العالية".
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ويشير التقرير إلى أنه تم إغلاق منطقة إطلاق النار مسبقًا أمام رحلات الشحن والطيران المدنية.
وفي وقت سابق، دخلت الغواصة النووية الروسية "قازان"، والفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "الأكاديمي باشين" وسفينة الإنقاذ البحرية "نيكولاي تشيكر"، إلى ميناء هافانا، في كوبا، لإجراء مناورات عسكرية تكتيكية.
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