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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240614/مي-35-إم-تدمر-منطقة-عسكرية-أوكرانية-محصنة-1089844376.html
"مي-35 إم" تدمر منطقة عسكرية أوكرانية محصنة
"مي-35 إم" تدمر منطقة عسكرية أوكرانية محصنة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مروحية من طراز "مي-35 إم"، تابعة للقوات الجوفضائية الروسية قامت بتدمير منطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T07:53+0000
2024-06-14T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
سلاح روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع "نجح طاقم المروحية "مي-35 إم" في ضرب معاقل العدو والقوة البشرية في منطقة تسيطر عليها قوات مجموعة "سيفر"، خلال مهمة قتالية، ونفذت المروحية ضربات بصواريخ غير موجهة من طراز "إس-8" بناء على إحداثيات حصلت على عليها الطيار".يُشار إلى أنه بعد الضربة، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة وعاد بنجاح إلى مطار المغادرة.ونقلت وزارة الدفاع عن قائد المروحية، فلاديسلاف، "لقد نفذنا اليوم مهمة لتدمير منطقة محصنة للعدو، واستخدمنا صواريخ غير موجهة من طراز"إس-8"، وبحسب التقرير الجوي، فقد تم إصابة الهدف، بعد ذلك أطلقنا مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعدنا إلى مطار المغادرة دون وقوع أي حادث".كما نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر الطائرة "مي-35 إم" وهي تقلع من المطار وتحلق وتدخل منطقة العملية، وتطلق وابل من الصواريخ من زوايا مختلفة، ويمكن أيضًا رؤية كيف تعود المروحية إلى المطار بعد إكمال المهمة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول حلف الناتو.إعلام: خصائص الغواصة النووية الروسية التي وصلت إلى كوبا تثير قلق الناتو أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 33 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع
https://sarabic.ae/20240524/مي-35-الروسية-تشن-ضربات-صاروخية-على-معقل-عسكري-أوكراني-فيديو-1089183018.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا

"مي-35 إم" تدمر منطقة عسكرية أوكرانية محصنة

07:53 GMT 14.06.2024
© Photo / Evgeny Baranovمروحية "مي - 35 بي"، معرض "أرميا 2020"
مروحية مي - 35 بي، معرض أرميا 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Photo / Evgeny Baranov
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مروحية من طراز "مي-35 إم"، تابعة للقوات الجوفضائية الروسية قامت بتدمير منطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال عملية خاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع "نجح طاقم المروحية "مي-35 إم" في ضرب معاقل العدو والقوة البشرية في منطقة تسيطر عليها قوات مجموعة "سيفر"، خلال مهمة قتالية، ونفذت المروحية ضربات بصواريخ غير موجهة من طراز "إس-8" بناء على إحداثيات حصلت على عليها الطيار".
يُشار إلى أنه بعد الضربة، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة وعاد بنجاح إلى مطار المغادرة.
ونقلت وزارة الدفاع عن قائد المروحية، فلاديسلاف، "لقد نفذنا اليوم مهمة لتدمير منطقة محصنة للعدو، واستخدمنا صواريخ غير موجهة من طراز"إس-8"، وبحسب التقرير الجوي، فقد تم إصابة الهدف، بعد ذلك أطلقنا مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعدنا إلى مطار المغادرة دون وقوع أي حادث".
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - مروحية مي - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"مي-35" الروسية تشن ضربات صاروخية على معقل عسكري أوكراني... فيديو
24 مايو, 16:59 GMT
كما نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر الطائرة "مي-35 إم" وهي تقلع من المطار وتحلق وتدخل منطقة العملية، وتطلق وابل من الصواريخ من زوايا مختلفة، ويمكن أيضًا رؤية كيف تعود المروحية إلى المطار بعد إكمال المهمة.
© Sputnikالمروحية "مي-35 إم"
المروحية مي-35 إم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
المروحية "مي-35 إم"
© Sputnik
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول حلف الناتو.
إعلام: خصائص الغواصة النووية الروسية التي وصلت إلى كوبا تثير قلق الناتو
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 33 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع
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