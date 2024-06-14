https://sarabic.ae/20240614/مي-35-إم-تدمر-منطقة-عسكرية-أوكرانية-محصنة-1089844376.html

"مي-35 إم" تدمر منطقة عسكرية أوكرانية محصنة

"مي-35 إم" تدمر منطقة عسكرية أوكرانية محصنة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مروحية من طراز "مي-35 إم"، تابعة للقوات الجوفضائية الروسية قامت بتدمير منطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T07:53+0000

2024-06-14T07:53+0000

2024-06-14T07:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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سلاح روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع "نجح طاقم المروحية "مي-35 إم" في ضرب معاقل العدو والقوة البشرية في منطقة تسيطر عليها قوات مجموعة "سيفر"، خلال مهمة قتالية، ونفذت المروحية ضربات بصواريخ غير موجهة من طراز "إس-8" بناء على إحداثيات حصلت على عليها الطيار".يُشار إلى أنه بعد الضربة، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة وعاد بنجاح إلى مطار المغادرة.ونقلت وزارة الدفاع عن قائد المروحية، فلاديسلاف، "لقد نفذنا اليوم مهمة لتدمير منطقة محصنة للعدو، واستخدمنا صواريخ غير موجهة من طراز"إس-8"، وبحسب التقرير الجوي، فقد تم إصابة الهدف، بعد ذلك أطلقنا مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعدنا إلى مطار المغادرة دون وقوع أي حادث".كما نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر الطائرة "مي-35 إم" وهي تقلع من المطار وتحلق وتدخل منطقة العملية، وتطلق وابل من الصواريخ من زوايا مختلفة، ويمكن أيضًا رؤية كيف تعود المروحية إلى المطار بعد إكمال المهمة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول حلف الناتو.إعلام: خصائص الغواصة النووية الروسية التي وصلت إلى كوبا تثير قلق الناتو أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 33 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع

https://sarabic.ae/20240524/مي-35-الروسية-تشن-ضربات-صاروخية-على-معقل-عسكري-أوكراني-فيديو-1089183018.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا