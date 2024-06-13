إعلام: خصائص الغواصة النووية الروسية التي وصلت إلى كوبا تثير قلق الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240613/إعلام-خصائص-الغواصة-النووية-الروسية-التي-وصلت-إلى-كوبا-تثير-قلق-الناتو---1089830097.html
إعلام: خصائص الغواصة النووية الروسية التي وصلت إلى كوبا تثير قلق الناتو
إعلام: خصائص الغواصة النووية الروسية التي وصلت إلى كوبا تثير قلق الناتو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلامية أن الغواصة النووية الروسية "قازان"، التي دخلت ميناء هافانا في كوبا، أثارت قلقًا بين السياسيين الأمريكيين وممثلي الناتو بسبب خصائصها. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T15:30+0000
2024-06-13T15:30+0000
رصد عسكري
العالم
روسيا
كوبا
هافانا
قازان
الناتو
غواصات روسية
غواصات
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0d/1089831819_0:65:1370:835_1920x0_80_0_0_5c0b05e9d9eba482e10c3ad21216391c.jpg
وبحسب وسائل الإعلام، أعرب السياسيون الأمريكيون ومسؤولو حلف الناتو منذ فترة طويلة عن قلقهم بشأن قدرات غواصة "قازان" الروسية، وغيرها من الغواصات المماثلة.وذكرت وسائل إعلام، أن الدول الغربية تشعر بالقلق من القوة النارية وتكنولوجيا الرؤية المنخفضة لغواصات مشروع 885 "ياسن-إم"، وهذه الغواصة على وجه التحديد، والتي تقع الآن قبالة سواحل كوبا.يذكر أن الغواصات من هذا النوع يصعب اكتشافها، كما أنها تحمل الأسلحة الثقيلة الأكثر تطورا لدى القوات الروسية، بما في ذلك صاروخ "تسيركون" الجديد الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.و دخلت الغواصة النووية الروسية "قازان"، والفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "أكاديميك باشين" وسفينة الإنقاذ البحرية "نيكولاي شيكر"، إلى ميناء هافانا، يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري.ويذكر أن المجموعة التكتيكية المتنوعة المكونة من أربع سفن، بما في ذلك سفن الدعم، والتي كانت تنفذ ضربات صاروخية دقيقة التوجيه في المحيط الأطلسي، تقوم حاليا بزيارة رسمية إلى ميناء هافانا في الفترة من 12 إلى 17 يونيو الجاري.والغواصة النووية "قازان"، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي في عام 2021، هي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.وهذه الغواصة من مشرووع 885 "ياسن-إم"، ووفقًا للمصادر المفتوحة، تحمل 40 صاروخًا من طراز "كاليبر-بي إل" أو 32 صاروخ كروز "أونيكس".ويمكن للغواصة أيضًا إطلاق وابل من صواريخ كروز، وهي أيضًا قادرة على استخدام صاروخ كروز "تسيركون" الأسرع من الصوت.صور لترحيب الكوبيين بوصول السفن الحربية الروسية إلى سواحل البلادالخارجية الروسية تدين صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس
https://sarabic.ae/20240404/الغواصة-النووية-قازان-تطلق-صاروخا-مجنحا-فيديو-1087686841.html
https://sarabic.ae/20240509/مقارنة-بين-قوة-الغواصات-الروسية-والأوروبية-1088658995.html
كوبا
هافانا
قازان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0d/1089831819_84:0:1284:900_1920x0_80_0_0_64e1e8fd3669705839e8c6192c3fd53b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العالم, روسيا, كوبا, هافانا, قازان, الناتو, غواصات روسية, غواصات, الجيش الروسي, سلاح روسيا
رصد عسكري, العالم, روسيا, كوبا, هافانا, قازان, الناتو, غواصات روسية, غواصات, الجيش الروسي, سلاح روسيا

إعلام: خصائص الغواصة النووية الروسية التي وصلت إلى كوبا تثير قلق الناتو

15:30 GMT 13.06.2024
© Sputnikالغواصة الروسية "قازان"
الغواصة الروسية قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلامية أن الغواصة النووية الروسية "قازان"، التي دخلت ميناء هافانا في كوبا، أثارت قلقًا بين السياسيين الأمريكيين وممثلي الناتو بسبب خصائصها.
وبحسب وسائل الإعلام، أعرب السياسيون الأمريكيون ومسؤولو حلف الناتو منذ فترة طويلة عن قلقهم بشأن قدرات غواصة "قازان" الروسية، وغيرها من الغواصات المماثلة.
وذكرت وسائل إعلام، أن الدول الغربية تشعر بالقلق من القوة النارية وتكنولوجيا الرؤية المنخفضة لغواصات مشروع 885 "ياسن-إم"، وهذه الغواصة على وجه التحديد، والتي تقع الآن قبالة سواحل كوبا.
يذكر أن الغواصات من هذا النوع يصعب اكتشافها، كما أنها تحمل الأسلحة الثقيلة الأكثر تطورا لدى القوات الروسية، بما في ذلك صاروخ "تسيركون" الجديد الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.
غواصة روسية طراز أوسكار المشروع 949 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
الغواصة النووية "قازان" تطلق صاروخا مجنحا... فيديو
4 أبريل, 12:57 GMT
و دخلت الغواصة النووية الروسية "قازان"، والفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "أكاديميك باشين" وسفينة الإنقاذ البحرية "نيكولاي شيكر"، إلى ميناء هافانا، يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري.
ويذكر أن المجموعة التكتيكية المتنوعة المكونة من أربع سفن، بما في ذلك سفن الدعم، والتي كانت تنفذ ضربات صاروخية دقيقة التوجيه في المحيط الأطلسي، تقوم حاليا بزيارة رسمية إلى ميناء هافانا في الفترة من 12 إلى 17 يونيو الجاري.
مقارنة بين قوة الغواصات الروسية والأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
وسائط متعددة
مقارنة بين قوة الغواصات الروسية والأوروبية
9 مايو, 06:03 GMT
والغواصة النووية "قازان"، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي في عام 2021، هي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.
وهذه الغواصة من مشرووع 885 "ياسن-إم"، ووفقًا للمصادر المفتوحة، تحمل 40 صاروخًا من طراز "كاليبر-بي إل" أو 32 صاروخ كروز "أونيكس".
ويمكن للغواصة أيضًا إطلاق وابل من صواريخ كروز، وهي أيضًا قادرة على استخدام صاروخ كروز "تسيركون" الأسرع من الصوت.
صور لترحيب الكوبيين بوصول السفن الحربية الروسية إلى سواحل البلاد
الخارجية الروسية تدين صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لفرض نظام عسكري وبناء مستوطنات في غزة13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала