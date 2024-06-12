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https://sarabic.ae/20240612/الفرقاطة-الروسية-الأدميرال-غورشكوف-تدخل-ميناء-هافانا-1089786397.html
الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" تدخل ميناء هافانا
الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" تدخل ميناء هافانا
سبوتنيك عربي
وصلت السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، اليوم الأربعاء، إلى الميناء الرئيسي في كوبا، في إطار رحلتها الطويلة. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T14:43+0000
2024-06-12T14:43+0000
روسيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن "المجموعة الهجومية البحرية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، والتي تضم الغواصة النووية "كازان" والفرقاطة الأدميرال غورشكوف، وصلت إلى ميناء هافانا كجزء من رحلة طويلة".وفي سياق متصل، انتهت الفرقاطة "الأدميرال غولوفكو"، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من برنامج التجارب البحرية الحكومية للمصنع، وقد جرت هذه التدريبات في مياه تدريب الأسطول الشمالي في بحر بارنتس، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لشركة "بناء السفن المتحدة".وأضافت الخدمة الصحفية أنه "خلال الاختبارات، تم فحص جميع الأجهزة وأنظمة الأسلحة الخاصة بالسفينة بشكل شامل. وفي المستقبل القريب، سيتم فحص الفرقاطة مجددا، وبعد ذلك، ستبدأ الاستعدادات لرفع علم البحرية الروسية على الفرقاطة".بعد الانتهاء من جميع مراحل الاختبار بنجاح، ستصبح "الأدميرال غولوفكو" ​​جزءًا من تشكيل سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي. يوجد الآن فرقاطتين من هذه السلسلة وهما "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" و"أدميرال الأسطول كاساتونوف".
https://sarabic.ae/20240606/المعرض-البحري-الدولي-فولوت---2024-يشرع-أبوابه-أمام-الزوار-لمشاهدة-السفن-البحرية-الروسية--1089586540.html
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الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" تدخل ميناء هافانا

14:43 GMT 12.06.2024
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" يدخل الخدمة القتالية، في سيفيرومورسك 4 يناير 2023
فرقاطة أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف يدخل الخدمة القتالية، في سيفيرومورسك 4 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Pavel Lvov
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تابعنا عبر
وصلت السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، اليوم الأربعاء، إلى الميناء الرئيسي في كوبا، في إطار رحلتها الطويلة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن "المجموعة الهجومية البحرية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، والتي تضم الغواصة النووية "كازان" والفرقاطة الأدميرال غورشكوف، وصلت إلى ميناء هافانا كجزء من رحلة طويلة".
وفي سياق متصل، انتهت الفرقاطة "الأدميرال غولوفكو"، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من برنامج التجارب البحرية الحكومية للمصنع، وقد جرت هذه التدريبات في مياه تدريب الأسطول الشمالي في بحر بارنتس، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لشركة "بناء السفن المتحدة".
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وأضافت الخدمة الصحفية أنه "خلال الاختبارات، تم فحص جميع الأجهزة وأنظمة الأسلحة الخاصة بالسفينة بشكل شامل. وفي المستقبل القريب، سيتم فحص الفرقاطة مجددا، وبعد ذلك، ستبدأ الاستعدادات لرفع علم البحرية الروسية على الفرقاطة".

"الأدميرال غولوفكو" ​​هي الفرقاطة الثالثة من مشروع "22350" والأولى في السلسلة، والتي تحتوي على محطة طاقة منتجة محليًا وتم بناؤها في مدينة سانت بطرسبورغ.

بعد الانتهاء من جميع مراحل الاختبار بنجاح، ستصبح "الأدميرال غولوفكو" ​​جزءًا من تشكيل سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي. يوجد الآن فرقاطتين من هذه السلسلة وهما "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" و"أدميرال الأسطول كاساتونوف".
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