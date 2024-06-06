المعرض البحري الدولي "فولوت - 2024" يشرع أبوابه أمام الزوار لمشاهدة السفن البحرية الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240606/المعرض-البحري-الدولي-فولوت---2024-يشرع-أبوابه-أمام-الزوار-لمشاهدة-السفن-البحرية-الروسية--1089586540.html
المعرض البحري الدولي "فولوت - 2024" يشرع أبوابه أمام الزوار لمشاهدة السفن البحرية الروسية
المعرض البحري الدولي "فولوت - 2024" يشرع أبوابه أمام الزوار لمشاهدة السفن البحرية الروسية
سبوتنيك عربي
سيتمكن الزوار من التعرف على السفن الحربية الحديثة وإمدادات السفن الروسية، التي دخلت الخدمة مع القوات البحرية الروسية في السنوات الأخيرة، وذلك خلال فعاليات... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T17:41+0000
2024-06-06T17:41+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080558122_0:384:2891:2010_1920x0_80_0_0_d2b896545f50a0b2392484c8147b5070.jpg
ويقام المعرض للعام الثاني على التوالي في مدينة كرونشتادت (المجد العسكري) التابعة لمقاطعة سانت بطرسبورغ الروسية، على أراضي مركز المؤتمرات والمعارض في حديقة "أوستروف فورتوف"، في الفترة من 19 إلى 23 يونيو/ حزيران الجاري.سيتم وضع غواصتين كبيرتين من المشروعين "636.3" و"677"، اللتين تم بناؤهما في مؤسسة "أدميرالتيلسكي فيرفي" عند رصيف السفن التي تحرس المنطقة المائية لقاعدة لينينغراد البحرية، و"كورفيت" من المشروع "20380"، وسفن الصواريخ الصغيرة من المشروعين "21631 بويان إم" و "22800 كاراكورت" عند جدار الرصيف لربط السفن التي تحرس المنطقة المائية "قاعدة لينينغراد البحرية"، وكاسحة ألغام بحرية من المشروع "12700"، وحوامة إنزال صغيرة من المشروع "12322"، وزوارق إنزال من المشروعين "21820" و"11770"، بالإضافة إلى زورق من المشروع "21980"، وسفينة هيدروغرافية صغيرة من المشروع "19910" وقاربا هيدروغرافيا كبيرا من مشروع "19920". بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز قاذفات ساحلية لأنظمة الصواريخ التجريبية "بال" و"باستيون".سيتم استقبال الزوار في مناطق إرساء السفن، وفقًا للمتطلبات الأمنية اللازمة والتحقق من المستندات والوثائق الشخصية لهم.ويتضمن المعرض البحري الدولي أيضًا برنامجًا ثقافيًا وترفيهيًا. وسيتم افتتاح متحف "المجد البحري" ومعرضه الرئيسي، وأول غواصة نووية من طراز "كي-3" لينينسكي كومسومول، وستكون هناك سباقات للقوارب الشراعية وسباق للقوارب الشراعية للأطفال.تم التخطيط للعديد من العروض لفريق الأكروبات الشهير "روسكيه فيتياز".وسيكون معرض "فولوت - /2024 إم في إم سي" مفتوحًا يومي السبت والأحد، للزيارات المجانية للضيوف والمقيمين في كرونشتاد.
https://sarabic.ae/20240606/مدير-مركز-أبحاث-بريكس-دول-المجموعة-مستعدة-لمناقشة-إنشاء-عملة-رقمية-موحدة-1089581670.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080558122_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_751a82836ac51ef0128a61d9ea215fdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

المعرض البحري الدولي "فولوت - 2024" يشرع أبوابه أمام الزوار لمشاهدة السفن البحرية الروسية

17:41 GMT 06.06.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسفينة إنزال روسية
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
سيتمكن الزوار من التعرف على السفن الحربية الحديثة وإمدادات السفن الروسية، التي دخلت الخدمة مع القوات البحرية الروسية في السنوات الأخيرة، وذلك خلال فعاليات المعرض البحري الدولي "فلوت-2024".
ويقام المعرض للعام الثاني على التوالي في مدينة كرونشتادت (المجد العسكري) التابعة لمقاطعة سانت بطرسبورغ الروسية، على أراضي مركز المؤتمرات والمعارض في حديقة "أوستروف فورتوف"، في الفترة من 19 إلى 23 يونيو/ حزيران الجاري.
سيتم وضع غواصتين كبيرتين من المشروعين "636.3" و"677"، اللتين تم بناؤهما في مؤسسة "أدميرالتيلسكي فيرفي" عند رصيف السفن التي تحرس المنطقة المائية لقاعدة لينينغراد البحرية، و"كورفيت" من المشروع "20380"، وسفن الصواريخ الصغيرة من المشروعين "21631 بويان إم" و "22800 كاراكورت" عند جدار الرصيف لربط السفن التي تحرس المنطقة المائية "قاعدة لينينغراد البحرية"، وكاسحة ألغام بحرية من المشروع "12700"، وحوامة إنزال صغيرة من المشروع "12322"، وزوارق إنزال من المشروعين "21820" و"11770"، بالإضافة إلى زورق من المشروع "21980"، وسفينة هيدروغرافية صغيرة من المشروع "19910" وقاربا هيدروغرافيا كبيرا من مشروع "19920". بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز قاذفات ساحلية لأنظمة الصواريخ التجريبية "بال" و"باستيون".
سيتم استقبال الزوار في مناطق إرساء السفن، وفقًا للمتطلبات الأمنية اللازمة والتحقق من المستندات والوثائق الشخصية لهم.
منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي لعام 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
مدير "مركز أبحاث بريكس": دول المجموعة مستعدة لمناقشة إنشاء عملة رقمية موحدة
14:17 GMT
ويتضمن المعرض البحري الدولي أيضًا برنامجًا ثقافيًا وترفيهيًا. وسيتم افتتاح متحف "المجد البحري" ومعرضه الرئيسي، وأول غواصة نووية من طراز "كي-3" لينينسكي كومسومول، وستكون هناك سباقات للقوارب الشراعية وسباق للقوارب الشراعية للأطفال.
تم التخطيط للعديد من العروض لفريق الأكروبات الشهير "روسكيه فيتياز".
وسيكون معرض "فولوت - /2024 إم في إم سي" مفتوحًا يومي السبت والأحد، للزيارات المجانية للضيوف والمقيمين في كرونشتاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "أنصار الله" تستهدف ميناء حيفا الإسرائيلي16:21 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала