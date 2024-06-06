https://sarabic.ae/20240606/المعرض-البحري-الدولي-فولوت---2024-يشرع-أبوابه-أمام-الزوار-لمشاهدة-السفن-البحرية-الروسية--1089586540.html

المعرض البحري الدولي "فولوت - 2024" يشرع أبوابه أمام الزوار لمشاهدة السفن البحرية الروسية

المعرض البحري الدولي "فولوت - 2024" يشرع أبوابه أمام الزوار لمشاهدة السفن البحرية الروسية

سبوتنيك عربي

سيتمكن الزوار من التعرف على السفن الحربية الحديثة وإمدادات السفن الروسية، التي دخلت الخدمة مع القوات البحرية الروسية في السنوات الأخيرة، وذلك خلال فعاليات... 06.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-06T17:41+0000

2024-06-06T17:41+0000

2024-06-06T17:41+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

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ويقام المعرض للعام الثاني على التوالي في مدينة كرونشتادت (المجد العسكري) التابعة لمقاطعة سانت بطرسبورغ الروسية، على أراضي مركز المؤتمرات والمعارض في حديقة "أوستروف فورتوف"، في الفترة من 19 إلى 23 يونيو/ حزيران الجاري.سيتم وضع غواصتين كبيرتين من المشروعين "636.3" و"677"، اللتين تم بناؤهما في مؤسسة "أدميرالتيلسكي فيرفي" عند رصيف السفن التي تحرس المنطقة المائية لقاعدة لينينغراد البحرية، و"كورفيت" من المشروع "20380"، وسفن الصواريخ الصغيرة من المشروعين "21631 بويان إم" و "22800 كاراكورت" عند جدار الرصيف لربط السفن التي تحرس المنطقة المائية "قاعدة لينينغراد البحرية"، وكاسحة ألغام بحرية من المشروع "12700"، وحوامة إنزال صغيرة من المشروع "12322"، وزوارق إنزال من المشروعين "21820" و"11770"، بالإضافة إلى زورق من المشروع "21980"، وسفينة هيدروغرافية صغيرة من المشروع "19910" وقاربا هيدروغرافيا كبيرا من مشروع "19920". بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز قاذفات ساحلية لأنظمة الصواريخ التجريبية "بال" و"باستيون".سيتم استقبال الزوار في مناطق إرساء السفن، وفقًا للمتطلبات الأمنية اللازمة والتحقق من المستندات والوثائق الشخصية لهم.ويتضمن المعرض البحري الدولي أيضًا برنامجًا ثقافيًا وترفيهيًا. وسيتم افتتاح متحف "المجد البحري" ومعرضه الرئيسي، وأول غواصة نووية من طراز "كي-3" لينينسكي كومسومول، وستكون هناك سباقات للقوارب الشراعية وسباق للقوارب الشراعية للأطفال.تم التخطيط للعديد من العروض لفريق الأكروبات الشهير "روسكيه فيتياز".وسيكون معرض "فولوت - /2024 إم في إم سي" مفتوحًا يومي السبت والأحد، للزيارات المجانية للضيوف والمقيمين في كرونشتاد.

https://sarabic.ae/20240606/مدير-مركز-أبحاث-بريكس-دول-المجموعة-مستعدة-لمناقشة-إنشاء-عملة-رقمية-موحدة-1089581670.html

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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024