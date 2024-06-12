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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240612/خبير-أمريكي-التقارب-بين-روسيا-وكوبا-هو-رد-بوتين-الفعال-للغاية-على-استراتيجية-الغرب-لتسليح-أوكرانيا-1089795704.html
خبير أمريكي: التقارب بين روسيا وكوبا هو رد بوتين الفعال للغاية على استراتيجية الغرب لتسليح أوكرانيا
خبير أمريكي: التقارب بين روسيا وكوبا هو رد بوتين الفعال للغاية على استراتيجية الغرب لتسليح أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر عالم السياسة الأمريكي، جيلبرت دوكتورو، أن التقارب بين روسيا وكوبا، هو رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الفعّال للغاية على استراتيجية الغرب لتسليح... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T18:39+0000
2024-06-12T18:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف الخبير على قناة "ويون" التلفزيونية الهندية، أنه "من خلال إرسال السفن الروسية إلى منطقة البحر الكاريبي، فإن بوتين، يوجّه رسالة مباشرة إلى الغرب مفادها أنه إذا وضعت الولايات المتحدة صواريخها على مسافة تتراوح بين 10 و20 دقيقة من موسكو أو سان بطرسبورغ، فيمكن لروسيا أن ترد بالمثل ورؤوسها الحربية في منطقة البحر الكاريبي على بعد 5 إلى 10 دقائق بالطائرة من واشنطن، ولن يكون لدى الولايات المتحدة الوقت للرد، وسيكون من المستحيل إيقاف هذه الصواريخ".ويرى المحلل أن "موسكو وهافانا، أصبحتا قريبتين للغاية، في الآونة الأخيرة، كما كانتا قبل عام 1991.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن "المجموعة الهجومية البحرية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، والتي تضم الغواصة النووية "كازان" والفرقاطة الأدميرال غورشكوف، وصلت إلى ميناء هافانا كجزء من رحلة طويلة".وتقوم مجموعة تكتيكية مكونة من أربع سفن روسية، بما في ذلك سفن الدعم، التي تدربت على استخدام الأسلحة الصاروخية العالية الدقة في المحيط الأطلسي، بزيارة ميناء هافانا في زيارة رسمية، في الفترة من 12 إلى 17 يونيو/ حزيران الجاري.وتشمل خطط البحارة الروس عقد اجتماعات مع قيادة البحرية الكوبية وحاكم هافانا، وزيارة الأماكن التاريخية والثقافية في البلاد.
https://sarabic.ae/20240612/ضابط-أمريكي-متقاعد-الولايات-المتحدة-أصبحت-أضعف-بكثير-منذ-أزمة-الكاريبي-1089791826.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير أمريكي: التقارب بين روسيا وكوبا هو رد بوتين الفعال للغاية على استراتيجية الغرب لتسليح أوكرانيا

18:39 GMT 12.06.2024
© AP Photo / Ramon Espinosaسفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2022
سفينة التدريب البحرية الروسية بيريكوب وعلى متنها طلاب عسكريون والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Ramon Espinosa
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ذكر عالم السياسة الأمريكي، جيلبرت دوكتورو، أن التقارب بين روسيا وكوبا، هو رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الفعّال للغاية على استراتيجية الغرب لتسليح أوكرانيا.
وأضاف الخبير على قناة "ويون" التلفزيونية الهندية، أنه "من خلال إرسال السفن الروسية إلى منطقة البحر الكاريبي، فإن بوتين، يوجّه رسالة مباشرة إلى الغرب مفادها أنه إذا وضعت الولايات المتحدة صواريخها على مسافة تتراوح بين 10 و20 دقيقة من موسكو أو سان بطرسبورغ، فيمكن لروسيا أن ترد بالمثل ورؤوسها الحربية في منطقة البحر الكاريبي على بعد 5 إلى 10 دقائق بالطائرة من واشنطن، ولن يكون لدى الولايات المتحدة الوقت للرد، وسيكون من المستحيل إيقاف هذه الصواريخ".
ويرى المحلل أن "موسكو وهافانا، أصبحتا قريبتين للغاية، في الآونة الأخيرة، كما كانتا قبل عام 1991.

وأوضح دوكتورو ، بالقول: "لا ينبغي لنا أن ننسى حلفاء روسيا الآخرين في المنطقة، مثل بوليفيا ونيكاراغوا وفنزويلا".

سفينة التدريب البحرية الروسية بيريكوب وعلى متنها طلاب عسكريون والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
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16:42 GMT
ووصلت السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، اليوم الأربعاء، إلى الميناء الرئيسي في العاصمة الكوبية هافانا، في إطار رحلتها الطويلة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن "المجموعة الهجومية البحرية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، والتي تضم الغواصة النووية "كازان" والفرقاطة الأدميرال غورشكوف، وصلت إلى ميناء هافانا كجزء من رحلة طويلة".
وتقوم مجموعة تكتيكية مكونة من أربع سفن روسية، بما في ذلك سفن الدعم، التي تدربت على استخدام الأسلحة الصاروخية العالية الدقة في المحيط الأطلسي، بزيارة ميناء هافانا في زيارة رسمية، في الفترة من 12 إلى 17 يونيو/ حزيران الجاري.
وتشمل خطط البحارة الروس عقد اجتماعات مع قيادة البحرية الكوبية وحاكم هافانا، وزيارة الأماكن التاريخية والثقافية في البلاد.
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