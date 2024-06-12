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https://sarabic.ae/20240612/ضابط-أمريكي-متقاعد-الولايات-المتحدة-أصبحت-أضعف-بكثير-منذ-أزمة-الكاريبي-1089791826.html
ضابط أمريكي متقاعد: الولايات المتحدة أصبحت أضعف بكثير منذ أزمة الكاريبي
ضابط أمريكي متقاعد: الولايات المتحدة أصبحت أضعف بكثير منذ أزمة الكاريبي
سبوتنيك عربي
صرح العقيد المتقاعد من الجيش الأمريكي، لورانس ويلكرسون، أن "الوضع الجيوسياسي الحالي حول كوبا، حيث وصلت سفن البحرية الروسية، يذكرنا بأزمة الصواريخ الكوبية في... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T16:42+0000
2024-06-12T16:43+0000
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وأضاف ويلكرسون، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، بالقول: "لقد كنا في وضع مماثل من قبل، في عام 1962، لكن الفرق هو أننا اليوم أضعف بكثير. والقوة المهمة الوحيدة التي لا تزال لدينا هي أكثر من خمسة آلاف رأس حربي نووي، لكن الوضع يزداد سوءًا كل يوم".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن "المجموعة الهجومية البحرية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، والتي تضم الغواصة النووية "كازان" والفرقاطة الأدميرال غورشكوف، وصلت إلى ميناء هافانا كجزء من رحلة طويلة".وتقوم مجموعة تكتيكية مكونة من أربع سفن روسية، بما في ذلك سفن الدعم، التي تدربت على استخدام الأسلحة الصاروخية العالية الدقة في المحيط الأطلسي، بزيارة ميناء هافانا في زيارة رسمية، في الفترة من 12 إلى 17 يونيو/ حزيران الجاري.وتشمل خطط البحارة الروس عقد اجتماعات مع قيادة البحرية الكوبية وحاكم هافانا، وزيارة الأماكن التاريخية والثقافية في البلاد.
https://sarabic.ae/20240612/الفرقاطة-الروسية-الأدميرال-غورشكوف-تدخل-ميناء-هافانا-1089786397.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط أمريكي متقاعد: الولايات المتحدة أصبحت أضعف بكثير منذ أزمة الكاريبي

16:42 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 16:43 GMT 12.06.2024)
© AP Photo / Ramon Espinosaسفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2022
سفينة التدريب البحرية الروسية بيريكوب وعلى متنها طلاب عسكريون والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Ramon Espinosa
تابعنا عبر
صرح العقيد المتقاعد من الجيش الأمريكي، لورانس ويلكرسون، أن "الوضع الجيوسياسي الحالي حول كوبا، حيث وصلت سفن البحرية الروسية، يذكرنا بأزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، والفارق هو أن الولايات المتحدة لم تعد تتمتع بنفس القوة التي كانت تتمتع بها خلال فترة الحرب الباردة".
وأضاف ويلكرسون، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، بالقول: "لقد كنا في وضع مماثل من قبل، في عام 1962، لكن الفرق هو أننا اليوم أضعف بكثير. والقوة المهمة الوحيدة التي لا تزال لدينا هي أكثر من خمسة آلاف رأس حربي نووي، لكن الوضع يزداد سوءًا كل يوم".

ووصلت السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، اليوم الأربعاء، إلى الميناء الرئيسي في العاصمة الكوبية هافانا، في إطار رحلتها الطويلة.

فرقاطة أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف يدخل الخدمة القتالية، في سيفيرومورسك 4 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" تدخل ميناء هافانا
14:43 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن "المجموعة الهجومية البحرية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، والتي تضم الغواصة النووية "كازان" والفرقاطة الأدميرال غورشكوف، وصلت إلى ميناء هافانا كجزء من رحلة طويلة".
وتقوم مجموعة تكتيكية مكونة من أربع سفن روسية، بما في ذلك سفن الدعم، التي تدربت على استخدام الأسلحة الصاروخية العالية الدقة في المحيط الأطلسي، بزيارة ميناء هافانا في زيارة رسمية، في الفترة من 12 إلى 17 يونيو/ حزيران الجاري.
وتشمل خطط البحارة الروس عقد اجتماعات مع قيادة البحرية الكوبية وحاكم هافانا، وزيارة الأماكن التاريخية والثقافية في البلاد.
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