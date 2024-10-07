القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
11:44 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 11:55 GMT 07.10.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك.
وقالت الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".
وأضافت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية، تمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وليوبيموفكا ونيكولايفو دارينو ونوفي بوت وبليخوفو".
وأوضحت الدفاع أنه "خلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت القوات هجومين مضادين للعدو في اتجاه كريمينوي وبليخوفو، كما أحبطت أيضًا محاولتين لشن هجمات في اتجاه ليوبيموفكا وروسكوي بوريتشنوي، وونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 شخصًا بين قتيل وجريح، ومركبة قتالية مدرعة وسيارة".
وتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق بونداريفكا، دارينو، كازاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مارتينوفكا، ميرني، نيكولايفو-داريينو، نيو واي، نوفويفانوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، ستارايا سوروتشينا، وسودغا، وتولستي لوج، وتشيركاسي بوريتشنوي".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، ▫️وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 150 عسكريا، وتم تدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعيتين وسيارتين".
وأشارت الدفاع إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 21 ألف عسكري.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.