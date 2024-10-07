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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241007/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-كورسك-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093509465.html
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T11:44+0000
2024-10-07T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".وأضافت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية، تمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وليوبيموفكا ونيكولايفو دارينو ونوفي بوت وبليخوفو".وتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق بونداريفكا، دارينو، كازاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مارتينوفكا، ميرني، نيكولايفو-داريينو، نيو واي، نوفويفانوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، ستارايا سوروتشينا، وسودغا، وتولستي لوج، وتشيركاسي بوريتشنوي".وأشارت الدفاع إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 21 ألف عسكري.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241005/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جيلانوي-فتورويي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093455488.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

11:44 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 11:55 GMT 07.10.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك.
وقالت الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".
وأضافت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية، تمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وليوبيموفكا ونيكولايفو دارينو ونوفي بوت وبليخوفو".

وأوضحت الدفاع أنه "خلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت القوات هجومين مضادين للعدو في اتجاه كريمينوي وبليخوفو، كما أحبطت أيضًا محاولتين لشن هجمات في اتجاه ليوبيموفكا وروسكوي بوريتشنوي، وونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 شخصًا بين قتيل وجريح، ومركبة قتالية مدرعة وسيارة".

وتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق بونداريفكا، دارينو، كازاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مارتينوفكا، ميرني، نيكولايفو-داريينو، نيو واي، نوفويفانوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، ستارايا سوروتشينا، وسودغا، وتولستي لوج، وتشيركاسي بوريتشنوي".

وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي والتكتيكي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، ▫️وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 150 عسكريا، وتم تدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعيتين وسيارتين".

وأشارت الدفاع إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 21 ألف عسكري.
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
5 أكتوبر, 09:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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