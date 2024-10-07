https://sarabic.ae/20241007/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-كورسك-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093509465.html

القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تصدت لهجمات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك. 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T11:44+0000

2024-10-07T11:44+0000

2024-10-07T11:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".وأضافت: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية، تمكنت خلالها من دحر تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دارينو وليوبيموفكا ونيكولايفو دارينو ونوفي بوت وبليخوفو".وتابع البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وكبدتهم خسائر كبيرة في مناطق بونداريفكا، دارينو، كازاتشايا لوكنيا، ليوبيموفكا، مارتينوفكا، ميرني، نيكولايفو-داريينو، نيو واي، نوفويفانوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، ستارايا سوروتشينا، وسودغا، وتولستي لوج، وتشيركاسي بوريتشنوي".وأشارت الدفاع إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك أكثر من 21 ألف عسكري.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241005/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جيلانوي-فتورويي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093455488.html

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