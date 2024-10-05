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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241005/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جيلانوي-فتورويي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093455488.html
القوات الروسية تحرر بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوت الروسية تمكنت من تحرير بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T09:15+0000
2024-10-05T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010638_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_117dddc2f1a4ab8b1a557925cef18b87.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه نتيجة للعمليات القتالية تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواءي المشاة الميكانيكيين 72 و58 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 125 في مناطق دوبروفولنوي، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 110 عسكريين، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 777"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة، ومدفعًا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم مصنوع في فرنسا.وذكر بيان وزارة الدفاع أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة رادار متعددة الوظائف مصنوعة في إسرائيل، فضلاً عن استهداف تجمعات القوى البشرية والعسكرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في 146 منطقة.وأضاف بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تشكيلات لواء الدفاع الساحلي، 39 ولواء الدفاع الأرضي 124 في مناطق سادوفوي وبريدنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور نحو 50 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة للحرب الإلكترونية أمريكية الصنع.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، باستهداف عدد من الألوية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيرشيترافنيفو، وإيزيومسكوي، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" عددا من الألوية للقوات الأوكرانية، في مناطق ديميتروف، ودروجبا، وغرودوفكا، وكليبان بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 490 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي"، ومركبة قتال مدرعة أمريكية الصنع، وثلاث مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين "دي-30" عيار 122 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:15 GMT 05.10.2024 (تم التحديث: 09:53 GMT 05.10.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوت الروسية تمكنت من تحرير بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه نتيجة للعمليات القتالية تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواءي المشاة الميكانيكيين 72 و58 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 125 في مناطق دوبروفولنوي، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 110 عسكريين، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 777"عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة، ومدفعًا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم مصنوع في فرنسا.
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وذكر بيان وزارة الدفاع أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة رادار متعددة الوظائف مصنوعة في إسرائيل، فضلاً عن استهداف تجمعات القوى البشرية والعسكرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في 146 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وثلاث قنابل موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، و55 طائرة دون طيار.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تشكيلات لواء الدفاع الساحلي، 39 ولواء الدفاع الأرضي 124 في مناطق سادوفوي وبريدنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.
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وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور نحو 50 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف-إن".
وتابع بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاهي ليبتوفسكي وفولتشانسكي، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 129 في مناطق بوشكوفو، وفولتشانسكي خوتورا، وليبتسي في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة للحرب الإلكترونية أمريكية الصنع.
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وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، باستهداف عدد من الألوية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيرشيترافنيفو، وإيزيومسكوي، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 405 عسكريين، وثلاث مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، بالإضافة إلى ناقلة جنود مدرعة، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم، وثلاثة مدافع "إم 119"عيار 105 ملم، وتم تدمير ستة مستودعات ذخيرة ميدانية.

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واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" عددا من الألوية للقوات الأوكرانية، في مناطق ديميتروف، ودروجبا، وغرودوفكا، وكليبان بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 490 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي"، ومركبة قتال مدرعة أمريكية الصنع، وثلاث مركبات، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين "دي-30" عيار 122 ملم.
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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