مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف وحدات ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
10:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
11:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار القصف الكثيف على ضاحية بيروت الجنوبية والجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نصر الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240928/مشاهد-لمروحية-كا-52-الروسية-وهي-تستهدف-وحدات-ومعدات-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-كورسك-فيديو-1093215270.html
مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف وحدات ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك... فيديو
مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف وحدات ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية ووحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T14:26+0000
2024-09-28T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078089248_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_9f4f8220881535ad32f3aa96a45cd79b.jpg
وتبيّن المشاهد لحظة قصف المعدات الأوكرانية ووحدات من القوات المسلحة الأوكرانية من قبل طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت 9 ألوية أوكرانية في 17 منطقة بمقاطعة سومي.وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "الطيران الحربي الروسي وقوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي استهدفت الألوية 21 و41 و115 واللواء الهجومي 82 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، وكذلك الألوية 101 و103 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفودي، بروسكي، بونياكينو، جلوخوف، زورافكا، كوشيروفكا، كوندراتوفكا، كروزوك، مالوشينو، موغريتسا، ميرلوجي، بافلوفكا، ريفياكينو، روفنوي، ريشكي، أولانوفو، وشاليجينو في مقاطعة سومي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور كورسك خلال اليوم الماضي أكثر من 370 عسكريا أوكرانيا و8 مدرعات بينها دبابة، وفقا للدفاع الروسية.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات الأوكرانية منذ توغلها في مقاطعة كورسك بلغت أكثر من 18130 عسكريا و132 دبابة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 1990 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من تجمع قوات "سيفر" (الشمال) بضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 51 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري السادس والثلاثين ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق، وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 60 قتيلا".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240928/القوات-الروسية-تستهدف-9-ألوية-أوكرانية-في-17-منطقة-بمقاطعة-سومي-1093211249.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078089248_290:0:1655:1024_1920x0_80_0_0_c186641944ba80e6a2865fbf24815a12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف وحدات ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك... فيديو

14:26 GMT 28.09.2024
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "كا 52" الروسية تنفذ هجوما أثناء تأدية مهمة في العملية العسكرية الخاصة
مروحية كا 52 الروسية تنفذ هجوما أثناء تأدية مهمة في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية ووحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وتبيّن المشاهد لحظة قصف المعدات الأوكرانية ووحدات من القوات المسلحة الأوكرانية من قبل طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت 9 ألوية أوكرانية في 17 منطقة بمقاطعة سومي.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "الطيران الحربي الروسي وقوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي استهدفت الألوية 21 و41 و115 واللواء الهجومي 82 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، وكذلك الألوية 101 و103 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفودي، بروسكي، بونياكينو، جلوخوف، زورافكا، كوشيروفكا، كوندراتوفكا، كروزوك، مالوشينو، موغريتسا، ميرلوجي، بافلوفكا، ريفياكينو، روفنوي، ريشكي، أولانوفو، وشاليجينو في مقاطعة سومي".
وأشارت الدفاع الروسية أيضا إلى أن "القوات الروسية تصدت لخمس محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية على محور كورسك".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور كورسك خلال اليوم الماضي أكثر من 370 عسكريا أوكرانيا و8 مدرعات بينها دبابة، وفقا للدفاع الروسية.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات الأوكرانية منذ توغلها في مقاطعة كورسك بلغت أكثر من 18130 عسكريا و132 دبابة".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف 9 ألوية أوكرانية في 17 منطقة بمقاطعة سومي
12:05 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 1990 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من تجمع قوات "سيفر" (الشمال) بضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 51 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري السادس والثلاثين ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق، وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 60 قتيلا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные здания в поселении Ас-Саксакия в южном Ливане после израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 11:02 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала