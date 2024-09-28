https://sarabic.ae/20240928/مشاهد-لمروحية-كا-52-الروسية-وهي-تستهدف-وحدات-ومعدات-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-كورسك-فيديو-1093215270.html
مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف وحدات ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك... فيديو
مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف وحدات ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية ووحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T14:26+0000
2024-09-28T14:26+0000
2024-09-28T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبيّن المشاهد لحظة قصف المعدات الأوكرانية ووحدات من القوات المسلحة الأوكرانية من قبل طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت 9 ألوية أوكرانية في 17 منطقة بمقاطعة سومي.وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "الطيران الحربي الروسي وقوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي استهدفت الألوية 21 و41 و115 واللواء الهجومي 82 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، وكذلك الألوية 101 و103 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفودي، بروسكي، بونياكينو، جلوخوف، زورافكا، كوشيروفكا، كوندراتوفكا، كروزوك، مالوشينو، موغريتسا، ميرلوجي، بافلوفكا، ريفياكينو، روفنوي، ريشكي، أولانوفو، وشاليجينو في مقاطعة سومي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور كورسك خلال اليوم الماضي أكثر من 370 عسكريا أوكرانيا و8 مدرعات بينها دبابة، وفقا للدفاع الروسية.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات الأوكرانية منذ توغلها في مقاطعة كورسك بلغت أكثر من 18130 عسكريا و132 دبابة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 1990 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من تجمع قوات "سيفر" (الشمال) بضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 51 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري السادس والثلاثين ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق، وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 60 قتيلا".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240928/القوات-الروسية-تستهدف-9-ألوية-أوكرانية-في-17-منطقة-بمقاطعة-سومي-1093211249.html
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روسيا, رصد عسكري
مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف وحدات ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية، بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية ووحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وتبيّن المشاهد لحظة قصف المعدات الأوكرانية ووحدات من القوات المسلحة الأوكرانية من قبل طاقم مروحية "كا-52 إم" الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت 9 ألوية أوكرانية في 17 منطقة بمقاطعة سومي.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "الطيران الحربي الروسي وقوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي استهدفت الألوية 21 و41 و115 واللواء الهجومي 82 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، وكذلك الألوية 101 و103 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفودي، بروسكي، بونياكينو، جلوخوف، زورافكا، كوشيروفكا، كوندراتوفكا، كروزوك، مالوشينو، موغريتسا، ميرلوجي، بافلوفكا، ريفياكينو، روفنوي، ريشكي، أولانوفو، وشاليجينو في مقاطعة سومي".
وأشارت الدفاع الروسية أيضا إلى أن "القوات الروسية تصدت لخمس محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية على محور كورسك".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور كورسك خلال اليوم الماضي أكثر من 370 عسكريا أوكرانيا و8 مدرعات بينها دبابة، وفقا للدفاع الروسية.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات الأوكرانية منذ توغلها في مقاطعة كورسك بلغت أكثر من 18130 عسكريا و132 دبابة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 1990 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من تجمع قوات "سيفر" (الشمال) بضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 51 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري السادس والثلاثين ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق، وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 60 قتيلا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.