https://sarabic.ae/20240928/القوات-الروسية-تستهدف-9-ألوية-أوكرانية-في-17-منطقة-بمقاطعة-سومي-1093211249.html

القوات الروسية تستهدف 9 ألوية أوكرانية في 17 منطقة بمقاطعة سومي

القوات الروسية تستهدف 9 ألوية أوكرانية في 17 منطقة بمقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت 9 ألوية أوكرانية في 17 منطقة بمقاطعة سومي. 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T12:05+0000

2024-09-28T12:05+0000

2024-09-28T12:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "الطيران الحربي الروسي وقوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي استهدفت الألوية 21 و41 و115 واللواء الهجومي 82 و95، واللواء الأول للحرس الوطني، وكذلك الألوية 101 و103 و107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفودي، بروسكي، بونياكينو، جلوخوف، زورافكا، كوشيروفكا، كوندراتوفكا، كروزوك، مالوشينو، موغريتسا، ميرلوجي، بافلوفكا، ريفياكينو، روفنوي، ريشكي، أولانوفو، وشاليجينو في مقاطعة سومي".وأشارت الدفاع الروسية أيضا إلى أن "القوات الروسية تصدت لخمس محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية على محور كورسك".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور كورسك خلال اليوم الماضي أكثر من 370 عسكريا أوكرانيا و8 مدرعات بينها دبابة، وفقا للدفاع الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 1990 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من تجمع قوات "سيفر" (الشمال) بضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 51 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري السادس والثلاثين ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق، وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 60 قتيلا".وأضاف البيان أن "وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) نجحت في تكبيد العدو خسائر تصل إلى 400 عسكري، وتمكن تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 725 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية".وأشار البيان إلى أن "وحدات من تجمع قوات "تسنتر" (المركز) كبدت العدو خسائر بلغت نحو 620 عسكريا"، مضيفا أن "وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) سيطرت على مواقع أكثر فائدة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125 عسكريا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240928/القوات-الروسية-توجه-ضربات-صاروخية-لمستودعات-ذخيرة-أوكرانية-في-دنيبروبيتروفسك-1093207790.html

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روسيا, رصد عسكري