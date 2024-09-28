https://sarabic.ae/20240928/القوات-الروسية-توجه-ضربات-صاروخية-لمستودعات-ذخيرة-أوكرانية-في-دنيبروبيتروفسك-1093207790.html
القوات الروسية توجه ضربات صاروخية لمستودعات ذخيرة أوكرانية في دنيبروبيتروفسك
القوات الروسية توجه ضربات صاروخية لمستودعات ذخيرة أوكرانية في دنيبروبيتروفسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قواتها العسكرية نفذت ضربات صاروخية من خلال استخدام نظام "إسكندر" الصاروخي، مما أدى إلى تدمير مستودعات ذخيرة تابعة... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T09:22+0000
2024-09-28T09:22+0000
2024-09-28T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذت القوات الصاروخية التابعة للجيش الروسي ضربات صاروخية باستخدام نظام "إسكندر" الصاروخي استهدفت خلاله مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت مخزنة في مصنع يوجماش الواقع في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأضافت الوزارة أنه نتيجة للهجوم، تم تدمير ثلاثة مستودعات تحتوي على ذخيرة للطائرات والمسيرات المختلفة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240928/مروحيات-روسية-تستهدف-وحدات-عسكرية-أوكرانية-في-كورسك-1093204682.html
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روسيا
القوات الروسية توجه ضربات صاروخية لمستودعات ذخيرة أوكرانية في دنيبروبيتروفسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قواتها العسكرية نفذت ضربات صاروخية من خلال استخدام نظام "إسكندر" الصاروخي، مما أدى إلى تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وذكرت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذت القوات الصاروخية التابعة للجيش الروسي ضربات صاروخية باستخدام نظام "إسكندر" الصاروخي استهدفت خلاله مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت مخزنة في مصنع يوجماش الواقع في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضافت الوزارة أنه نتيجة للهجوم، تم تدمير ثلاثة مستودعات تحتوي على ذخيرة للطائرات والمسيرات المختلفة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.