https://sarabic.ae/20240928/مروحيات-روسية-تستهدف-وحدات-عسكرية-أوكرانية-في-كورسك-1093204682.html
مروحيات روسية تستهدف وحدات عسكرية أوكرانية في كورسك
مروحيات روسية تستهدف وحدات عسكرية أوكرانية في كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن مروحيات قتالية من طراز "كا -52أ" شنت هجوما صاروخيا على وحدات عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T05:37+0000
2024-09-28T05:37+0000
2024-09-28T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيانها: "نفذت مروحيات قتالية من طراز "كا -52أ" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية ضربة جوية ضد وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وبحسب الوزارة تم تنفيذ الضربة بصواريخ موجهة، وذلك بعد عملية استطلاع للمنطقة، حيث أطلقت المروحيات مصائد حرارية خلال عودتها إلى قواعدها لضمان سلامتها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240926/خبير-أمريكا-فتحت-معركة-أوروبا-باستخدام-أوكرانيا-1093145126.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مروحيات روسية تستهدف وحدات عسكرية أوكرانية في كورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن مروحيات قتالية من طراز "كا -52أ" شنت هجوما صاروخيا على وحدات عسكرية أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وقالت الوزارة في بيانها: "نفذت مروحيات قتالية من طراز "كا -52أ" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية ضربة جوية ضد وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وبحسب الوزارة تم تنفيذ الضربة بصواريخ موجهة، وذلك بعد عملية استطلاع للمنطقة، حيث أطلقت المروحيات مصائد حرارية خلال عودتها إلى قواعدها لضمان سلامتها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.