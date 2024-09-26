https://sarabic.ae/20240926/خبير-أمريكا-فتحت-معركة-أوروبا-باستخدام-أوكرانيا-1093145126.html
خبير: أمريكا فتحت معركة في أوروبا باستخدام أوكرانيا
خبير: أمريكا فتحت معركة في أوروبا باستخدام أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث في الشأن السياسي، أحمد الزين، اليوم الخميس، أن "الغرب ليس شفافاً ولا يريد العدالة، كما يريد الهيمنة والسيطرة على الاقتصاد والأمن العالميين، وذلك... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T15:03+0000
2024-09-26T15:03+0000
2024-09-26T15:21+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال الباحث، في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن نعرف جيدا أن الغرب ليس شفافاً ولا يريد العدالة بل يسعى للهيمنة، والنظام الألماني هو تابع للنظام الأمريكي وحلف الناتو، وهم جميعا يريدون الهيمنة والسيطرة على الاقتصاد وعلى الأمن بل وحتى على العالم كله".وأضاف الزين أن "الضربة جاءت بنتائج عسكية تماما وعلى عكس ما كان يشتهي ويتمنى حلف الناتو وعلى رأسهم أمريكا، فهم تمنوا أن ينهار الاقتصاد الروسي، والحقيقة أنه عندما استهدفوا أنابيب السيل الشمالي، أوروبا كانت هي المتضرر الأكبر، فقد اضطرت إلى شراء النفط والغاز بأسعار خيالية من أمريكا ودول الخليج".ويشار إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، كشف اليوم الخميس، عن تلقيه معلومات جديدة تؤكد فرضية تورط الأنغلوسكسونيين في تفجيرات "التيار الشمالي".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي1 و2"، في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وأفادت شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخطي "التيار الشمالي"، أن تدمير خطي أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت، في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات التي وقعت على خطي "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقها أي رد.
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روسيا, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير: أمريكا فتحت معركة في أوروبا باستخدام أوكرانيا
15:03 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 15:21 GMT 26.09.2024)
حصري
اعتبر الباحث في الشأن السياسي، أحمد الزين، اليوم الخميس، أن "الغرب ليس شفافاً ولا يريد العدالة، كما يريد الهيمنة والسيطرة على الاقتصاد والأمن العالميين، وذلك على خليفة أدلة جديدة تؤكد ضلوع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في استهداف أنابيب "السيل الشمال" للغاز الروسي إلى ألمانيا، في بحر البلطيق".
وقال الباحث، في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن نعرف جيدا أن الغرب ليس شفافاً ولا يريد العدالة بل يسعى للهيمنة، والنظام الألماني هو تابع للنظام الأمريكي وحلف الناتو، وهم جميعا يريدون الهيمنة والسيطرة على الاقتصاد وعلى الأمن بل وحتى على العالم كله".
وتابع: "ليس من صالح تلك الأطراف أن تظهر النتائج الحقيقية والتي تدينهم في مجلس الأمن وأن يضطروا لدفع تعويضات كبيرة جدا، إذا طالبت روسيا بذلك، وعليه فهم يخشون من الذهاب لتحقيق شفاف وعادل، في وقت يسعون فيه للمراوغة لتضليل الرأي العام العالمي".
وأردف الزين: "بالطبع أن هذه معركة فتحتها أمريكا في منطقة أوروبا باستخدام قاعدتها العسكرية بأوكرانيا، والنظام النازي المتواجد فيها ومحاولتها محاصرة روسيا، واستنزافها عسكريا واقتصاديا، ولذلك فمن ضمن الخطط الاستراتجية الأمريكية سعيا منها للسيطرة على العالم، بعد أن بدأت روسيا والصين ودول أفريقيا التحرر من هذا النظام الوحشي الأمريكي".
وأضاف الزين أن "الضربة جاءت بنتائج عسكية تماما وعلى عكس ما كان يشتهي ويتمنى حلف الناتو وعلى رأسهم أمريكا، فهم تمنوا أن ينهار الاقتصاد الروسي، والحقيقة أنه عندما استهدفوا أنابيب السيل الشمالي، أوروبا كانت هي المتضرر الأكبر، فقد اضطرت إلى شراء النفط والغاز بأسعار خيالية من أمريكا ودول الخليج".
ويشار إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، كشف اليوم الخميس، عن تلقيه معلومات جديدة تؤكد فرضية تورط الأنغلوسكسونيين
في تفجيرات "التيار الشمالي".
وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان نشره المكتب الصحفي التابع له: "لا يتوقف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية عن جمع المعلومات حول ظروف انفجارات خطي أنابيب "التيار الشمالي" لتصدير الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا، التي وقعت في بحر البلطيق، في 26 سبتمبر (أيلول) 2022".
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي1 و2"، في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
وأفادت شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخطي "التيار الشمالي"، أن تدمير خطي أنابيب الغاز
غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت، في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات التي وقعت على خطي "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقها أي رد.