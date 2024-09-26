https://sarabic.ae/20240926/خبير-أمريكا-فتحت-معركة-أوروبا-باستخدام-أوكرانيا-1093145126.html

خبير: أمريكا فتحت معركة في أوروبا باستخدام أوكرانيا

خبير: أمريكا فتحت معركة في أوروبا باستخدام أوكرانيا

سبوتنيك عربي

اعتبر الباحث في الشأن السياسي، أحمد الزين، اليوم الخميس، أن "الغرب ليس شفافاً ولا يريد العدالة، كما يريد الهيمنة والسيطرة على الاقتصاد والأمن العالميين، وذلك... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T15:03+0000

2024-09-26T15:03+0000

2024-09-26T15:21+0000

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وقال الباحث، في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن نعرف جيدا أن الغرب ليس شفافاً ولا يريد العدالة بل يسعى للهيمنة، والنظام الألماني هو تابع للنظام الأمريكي وحلف الناتو، وهم جميعا يريدون الهيمنة والسيطرة على الاقتصاد وعلى الأمن بل وحتى على العالم كله".وأضاف الزين أن "الضربة جاءت بنتائج عسكية تماما وعلى عكس ما كان يشتهي ويتمنى حلف الناتو وعلى رأسهم أمريكا، فهم تمنوا أن ينهار الاقتصاد الروسي، والحقيقة أنه عندما استهدفوا أنابيب السيل الشمالي، أوروبا كانت هي المتضرر الأكبر، فقد اضطرت إلى شراء النفط والغاز بأسعار خيالية من أمريكا ودول الخليج".ويشار إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، كشف اليوم الخميس، عن تلقيه معلومات جديدة تؤكد فرضية تورط الأنغلوسكسونيين في تفجيرات "التيار الشمالي".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي1 و2"، في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وأفادت شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخطي "التيار الشمالي"، أن تدمير خطي أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت، في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات التي وقعت على خطي "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقها أي رد.

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