https://sarabic.ae/20240926/مقاتلات-روسية-تستهدف-مطارا-عسكريا-ومنشآت-طاقة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1093122571.html

مقاتلات روسية تستهدف مطارا عسكريا ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

مقاتلات روسية تستهدف مطارا عسكريا ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا، ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T09:17+0000

2024-09-26T09:17+0000

2024-09-26T09:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101364/37/1013643754_0:142:1663:1077_1920x0_80_0_0_97061e1f7df87c8cd6702e5403460793.jpg

وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات لواءي المشاة الآلييين 72 و58 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق أوغليدار، ونوفوكرينكا، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وذكر ت وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الدفاع الساحلي 39، ولواء الدفاع الأرضي 124، في مناطق بوناتوفكا، وأنتونوفكا، وبريدنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، وعشر مركبات، ومدفعا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بوغدان" ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم. وتم تدمير محطة رادار "بي-19" ومستودع الذخيرة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا موجها بعيد المدى من طراز "نبتون"، وثلاث قنابل موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و45 طائرة دون طيار.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 32263 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18356 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1464 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 15207 مدافع مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 26510 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو

https://sarabic.ae/20240926/القوات-الروسية-تدمر-250-مسيرة-أوكرانية-في-زابوروجيه-فيديو-1093118624.html

https://sarabic.ae/20240926/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-أوكراينسك-في-جمهورية-دونيتسك-1093119576.html

https://sarabic.ae/20240926/الدفاعات-الجوية-تسقط-عدة-مسيرات-فوق-3-مقاطعات-روسية-1093111525.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا