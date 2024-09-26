https://sarabic.ae/20240926/مقاتلات-روسية-تستهدف-مطارا-عسكريا-ومنشآت-طاقة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1093122571.html
مقاتلات روسية تستهدف مطارا عسكريا ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
مقاتلات روسية تستهدف مطارا عسكريا ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا، ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T09:17+0000
2024-09-26T09:17+0000
2024-09-26T09:34+0000
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات لواءي المشاة الآلييين 72 و58 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق أوغليدار، ونوفوكرينكا، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وذكر ت وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الدفاع الساحلي 39، ولواء الدفاع الأرضي 124، في مناطق بوناتوفكا، وأنتونوفكا، وبريدنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، وعشر مركبات، ومدفعا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بوغدان" ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم. وتم تدمير محطة رادار "بي-19" ومستودع الذخيرة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا موجها بعيد المدى من طراز "نبتون"، وثلاث قنابل موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و45 طائرة دون طيار.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 32263 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18356 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1464 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 15207 مدافع مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 26510 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
مقاتلات روسية تستهدف مطارا عسكريا ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
09:17 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 09:34 GMT 26.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مطارا عسكريا، ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات لواءي المشاة الآلييين 72 و58 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق أوغليدار، ونوفوكرينكا، وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 130 عسكريًا، ودبابة، وثلاث مركبات قتال للمشاة، وسبع سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "قيصر" مصنوعة في فرنسا.
وذكر ت وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية،
واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لواء الدفاع الساحلي 39، ولواء الدفاع الأرضي 124، في مناطق بوناتوفكا، وأنتونوفكا، وبريدنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، وعشر مركبات، ومدفعا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بوغدان" ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم. وتم تدمير محطة رادار "بي-19" ومستودع الذخيرة.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية لمطار عسكري، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 142 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا موجها
بعيد المدى من طراز "نبتون"، وثلاث قنابل موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و45 طائرة دون طيار.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 32263 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18356 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1464 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 15207 مدافع مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 26510 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.