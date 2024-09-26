https://sarabic.ae/20240926/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-أوكراينسك-في-جمهورية-دونيتسك-1093119576.html

الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك

الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T09:09+0000

2024-09-26T09:09+0000

2024-09-26T09:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز" تم تحرير قرية أوكراينسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد 10 هجمات مضادة من قبل القوات الأوكرانية".وأضاف البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، فقد العدو نحو 750 عسكريًا، وعشر مركبات وعددا من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "Enklav-N وNota"، وتم تدمير تسعة مستودعات ذخيرة".وأشار البيان إلى أن "مجموعة قوات "الشمال" الروسية استهدفت القوات الأوكرانية وحييدت نحو 235 جندياً أوكرانياً وتم تدمر راجمة صواريخ من طراز "غراد" وثلاث مركبات وعدد من المدافع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240925/الوحدات-الروسية-تتصدى-لمحاولات-تقدم-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتكبدها-خسائر-فادحة-1093092018.html

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